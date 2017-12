Mag je niet gemist hebben deze week: bekende sneakerwinkel Snipes opent eerste vestiging in België & de K-Way regenjas is weer hip Timon Van Mechelen

14u55 5 Robin Joris Dullers De eerste winkel van K-Way in ons land in de Brusselse Dansaertstraat. Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Sneakerwinkel Snipes opent eerste filiaal in Antwerpen

Snipes

Snipes, de bekende kledingwinkel gespecialiseerd in streetwear, sneakers en andere accessoires, heeft al vestigingen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Italië en zelfs drie in Nederland. Maar in ons land had de winkel voorlopig nog geen winkel. Met de opening van een filiaal in de Antwerpse Stadsfeestzaal, is daar gisteren verandering ingekomen. Het merk palmt maar liefst 466 vierkante meter in, en neemt de plaats in van kledingwinkel Pimkie.

Meir 78/230, 2000 Antwerpen. Meer info: snipes.nl.

2. Tutu Chic komt met eigen 'Cho'clairs'

Elien Jansen Tutu Chic x Cho'clair

Eclairs zijn de nieuwe luxefrieten en fancy hotdogs blijkbaar. Deze week kondigden we nog aan dat ex-Wasbar eigenaars Dries Henau en Yuri Vandenbogaerde in februari de deuren van ‘Chez Claire’ openen, hotspots waar je iedere dag kan smullen van luxueuze eclairs. In afwachting daarvan, kun je nu ook al de ‘Cho’clairs’ van Tutu Chic kopen. Pralines die eruit zien als een eclair, en die zoals het Tutu Chic-ontwerpster Freya Poppe betaamt, natuurlijk de nodige portie roze en glitter bevatten.

Voor 29 euro kun je smullen van acht verschillende ‘Cho'clairs’. Meer info: tutuchic.be.

3. Dille & Kamille lanceert badlijn

Dille & Kamille

Van handgevlochten manden tot kruiden en thee, kom jij Dille & Kamille ook altijd buiten met zakken vol spullen waarvan je niet wist dat je ze nodig had? Dan zul je vast blij zijn dat de winkelketen met een eigen badlijn komt. Die bestaat uit 12 verschillende producten, waarbij je de keuze krijgt uit twee verschillende versies: een verkwikkende lijn met citroenverbena & gembergeur en een ontspannende lijn met de geur van haver- en amandelmelk. Er werd daarnaast zoveel mogelijk gewerkt met natuurlijke materialen en plantaardige ingrediënten en de producten zijn nog eens betaalbaar ook.

De badlijn is nu te koop in de winkels van Dille & Kamille en online.

4. K-Way is (weer) hip en opent winkel in Brussel

Robin Joris Dullers

Ze hebben talrijke regenbuien getrotseerd in onze kindertijd en we hebben ze massaal verafschuwd, maar 50 jaar na hun ontstaan zijn de K-WAY regenjassen weer terug in het modebeeld. In modesteden als Parijs en Londen openen aan de lopende band winkels en het merk bevestigt zijn grote comeback nu definitief door ook een flagshipstore in Brussel te openen. De winkel - met de collectie voor dames, heren en kinderen - heeft een totale oppervlakte van 90 vierkante meter.

Dansaertstraat 33, 1000 Brussel. Meer info: k-way.fr.

5. Met een pannenkoek in de hand naar het theater in de kerstvakantie

De Proefkonijnen

De kerstvakantie staat voor de deur en de weersvoorspellingen zien er niet al te veelbelovend uit, dus dan maar samen met de kinderen naar de zoveelste slechte kerstfilm zien? Of ga eens met een warme pannenkoek in de hand naar de nieuwe kerstvoorstelling van De Proefkonijnen kijken. Al moet je dat kijken niet al te letterlijk nemen, want in deze voorstelling treffen de kinderen mee de voorbereidingen voor het kerstfeest op het toneel. De Pannenkoekenbrigade zag het levenslicht als een concept waarbij het gezelschap interactief theater bracht bij de mensen thuis. Omwille van de populariteit, krijgt het concept nu een eigen theatervoorstelling in de vorm van een traditioneel kerstverhaal. Over Coecke die kerst maar niks vindt, maar telkens opgebeurd wordt door zijn beste vriend Pannemans. Om het warm te krijgen in koude dagen.

De voorstellingen vinden plaats op 26, 27, 28, 29 en 30 december in Theater Het Appeltje in Antwerpen. Tickets kosten 9 euro. Meer info: deproefkonijnen.be.

6. Chocolade smullen voor het goede doel

Ferrero Rocher

Als je dan toch in de Antwerpse Stadsfeestzaal bent om nieuwe sneakers te shoppen bij Snipes, kun je meteen langs de gigantische kerstboom van Ferrero Rocher – u weet wel, de heerlijke gouden pralines, passeren. Daarin kunnen 8.000 Rochers worden opgehangen als kerstballen. Passanten en shoppers krijgen elks 2 Ferrero’s, waarvan ze er zelf eentje kunnen opeten en de andere in de boom hangen. Voor iedere Ferrero in de boom gaat er 50 cent naar de warmste week van Studio Brussel. Chocolade eten voor het goede doel, van een win-winsituatie gesproken.

Van 22 tot 24 december. Meir 78, 2000 Antwerpen.

7. H&M en G-Eazy slaan de handen in elkaar

G-Eazy x H&M Het eerste campagnebeeld van de collectie waarop G-Eazy zelf te zien is.

Zijn naam zegt je misschien niet direct veel, maar zoek maar eens een paar van zijn hits op. Wedden dat je ze bijna allemaal kent? Naast muziek, weet de Amerikaanse rapper ook iets van mode en dat resulteert nu in een eerste mannencollectie in samenwerking met H&M. “Mijn stijl is een deel van mijn creativiteit, het is een manier om mezelf uit te drukken. Ik ben heel erg trots op deze collectie en kan niet wachten om het aan de wereld te laten zien,” aldus G-Eazy in een persbericht.

De collectie is vanaf 1 maart te koop in geselecteerde winkels van H&M en online.

8. Kettle Chips kiest België om eerste pop-up winkel te openen in Europa

Kettle Chips

Het wereldbekende chipsmerk Kettle heeft Antwerpen uitgekozen om zijn eerste tijdelijke winkel in te openen. In die winkel vind je alle smaken chips van het merk en je kunt er ook zelf je chips maken. Je kiest zelf de kruidenmix die je mengt onder de chips, recht uit de oven. Zoet met zout, pikant met kaas, alles kan. Bovendien steun je er ook nog eens het goede doel mee, want de opbrengst gaat naar de Voedselbank.

Tot 30 december, Kammenstraat 25, 2000 Antwerpen. Meer info: kettlechips.eu.