Mag je niet gemist hebben deze week: Antwerpse foodmarket Mercado sluit even de deuren & Monki landt in Gent Timon Van Mechelen

16 februari 2018

15u40 1 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Antwerpse foodmarket Mercado sluit tijdelijk de deuren

Het pop-up verhaal van Mercado in het oude postkantoor aan de Groenplaats in Antwerpen loopt op zijn einde. Exact anderhalf jaar na de opening – en veel later dan oorspronkelijk gedacht – sluit de overdekte foodmarket eind april 2018 de deuren. Dan starten de geplande renovatiewerken aan het gebouw die ander halfjaar gaan duren. Al moeten fans niet wanhopen, want nog voor het einde van het jaar popt Mercado gewoon terug op. De exacte locatie blijft nog even geheim.

Op 27, 28 en 29 maart vindt het 'Closing Weekend Mercado' plaats. Meer info: www.super-mercado.be.

2. Franse kledingmerk A.P.C. lanceert eerste sneakerlijn

Kledingmerk A.P.C., dat in ons land een winkel heeft in Antwerpen en Brussel, komt met een eerste sneakercollectie op de proppen. Na drie jaar onderzoek lanceert het merk een sneaker in drie kleuren die sportieve en modieuze elementen combineert. De schoen doet een beetje denken aan een kruising tussen de Air Max 95 van Nike en de nu erg populaire sneakers van Prada.

De A.P.C. SNEAKERS collectie zal deze lente beschikbaar zijn in de A.P.C. verkooppunten vanaf 235 euro.

3. Een nieuwe serie om te bingewatchen: Here and Now

‘Six Feet Under’, ‘True Blood’ en ‘American Beauty’-bedenker Alan Ball is terug met een nieuwe tv-reeks. ‘Here and Now’ vertelt het verhaal van het multiculturele gezin van Greg, een professor filosofie, en Audrey, een advocate, hun dochter en hun drie geadopteerde kinderen uit Vietnam, Liberia en Colombia. Ze lijken het perfecte gezinnetje, maar onderhuis borrelen er heel wat frustraties en problemen. Op een dag ziet één van de kinderen plots dingen die niemand anders ziet. Een mentale ziekte of is er meer aan de hand?

Nu te zien op Play More van Telenet.

4. Modemerk Fred + Ginger en Sofie Dumont maken de droomtaart van je kind

Fred + Ginger en Sofie Dumont organiseren de allerleukste wedstrijd voor je kinderen ooit! Ze mogen namelijk de taart uit hun dromen tekenen, die inzenden en de leukste tekening wordt eruit gekozen en door Sofie zélf bereid. Hoe gek de tekening er ook mag uitzien. En Sofie laat nog weten dat de taart er niet alleen uniek zal uitzien, maar ook nog erg lekker.

Breng het ontwerp binnen in je favoriete Fred + Ginger-winkel of mail het naar wedstrijd@fredginger. com. De wedstrijd loopt tot en met 1 maart 2018 – 18u. Meer info: www.fredginger.com.

5. Bubble tea conceptwinkel 8tea5 én Monki openen deuren in Gent

Gent is binnenkort weer twee nieuwe adresjes rijker: binnen twee weken opent er eerst en vooral een vestiging van de bubble tea conceptwinkel 8tea5. Voor wie bubble tea nog niet kent, dat is een non-alcoholische theecocktails met fruitsmaak waarin dikke tapiocaparels zitten. Het concept ontstond in de jaren 80 in Taiwan en verovert al een paar jaar ook onze contreien. Na filialen in Antwerpen en Brussel krijgt Gent nu dus ook een eigen bubble tea zaak.

Vanaf 24 februari, Sint-Niklaasstraat 34, B-9000 Gent. Meer info: facebook.com/8tea5Ghent

Eind april opent dan weer een eerste Monki winkel de deuren in Gent. De Scandinavische modeketen, die deel uitmaakt van de H&M-groep, opende een paar maanden geleden een winkel in Antwerpen. Met succes blijkbaar, want binnenkort kunnen fashionista’s in Gent er ook hun hart ophalen.

Veldstraat 62, 9000 Gent. Meer info: monki.com.