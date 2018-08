Mag je niet gemist hebben deze week: Antwerpen is een nieuw hip volkscafé rijker & pimp je schoolspullen gratis met Hema Timon Van Mechelen

10 augustus 2018

15u04 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Essentiel Antwerp opent nieuwe mannenwinkel in Knokke

De nieuwe mannenwinkel is gelegen in een van de meest drukbezochte winkelstraten van Knokke: de Kustlaan. De dameswinkel van Essentiel Antwerp bevindt zich vlak ernaast. Het interieur is - zoals altijd bij het Belgische merk - opvallend en erg kleurrijk met turkooisblauwe muren, veel goud en hout.

Kustlaan 146B, 8300 Knokke-Heist. Meer info: essentiel-antwerp.com.

2. Antwerpen is een nieuw hip volkscafé rijker

Hoewel het Sint-Andriesplein eigenlijk pal in het centrum van Antwerpen ligt, valt er op vlak van horecagelegenheden weinig te beleven. Of beter gezegd viel. Wolfram Ghesquière, die een tijd terug mee aan de wieg stond van het populaire Caffè Barbossa op het Mechelseplein, heeft daar sinds deze week verandering in gebracht. Samen met vrienden en leeftijdgenoten Jago Brood en Dries Pasteels, heeft hij er Het Beestenbos geopend. Een nieuw volkscafé waar je terecht kunt voor comfortfood en dito drankjes. Denk een frisse pint of lekkere wijn met een Cuban sandwich, een portie sweet potato fries of chickenwings erbij. Meer moet dat niet zijn, toch?

Sint-Andriesplaats 17, 2000 Antwerpen. Meer info: Facebook Het Beestenbos.

3. Esprit lanceert eerste 'designcollectie'

H&M en Zara doen het al langer, nu komt ook Esprit met een eerste designcollectie. De lijn, die alleen online verkocht wordt, vertaalt de meest relevante trends - gespot op de straat en runway - en richt zich op rasechte fashionista's die geen schrik hebben om risico's te nemen. Althans toch op vlak van mode. Zo werd er gebruik gemaakt van iets specialere materialen zoals duikstof en werd er veel aandacht besteed aan details: denk kleurrijke linten aan de mouwen en creatieve kragen.

De collectie is vanaf 15 september online te koop via esprit.com.

4. Hema organiseert een ‘terug naar school’-party

Je kinderen zullen er wellicht minder blij om zijn, maar de eerste schooldag komt er weer bijna aan. Naar aanleiding van hun nieuwe “School it Yourself” schoolcampagne, organiseert Hema volgende week een feestje in hun winkel op de Antwerpse Meir waar scholieren samen met influencers hun schoolspullen kunnen pimpen. Wie er niet bij kan zijn, vindt op het YouTube-kanaal van Hema trouwens tal van hacks om zelf thuis aan de slag te gaan.

Meir 65, 2000 Antwerpen. 16 augustus van 16u tot 20u. Meer info: hema.be.

5. Nederlands designduo blaast Ikea-iconen nieuw leven in

Het gerenommeerde Nederlandse ontwerpersduo Scholten & Baijings heeft twee oerklassiekers van Ikea in een nieuw jasje gestoken. Met name de KLIPPAN sofa en POÄNG fauteuil kregen een kleurrijke en trendy make-over. Daarnaast ontwierpen ze ook nog een aantal accessoires om je huis mee op te fleuren.

De collectie is nu online en in alle winkels van de Zweedse meubelgigant te koop.

6. Belgisch kinderlabel AO76 opent winkel in Brugge

Na eigen boetieks in Brussel, Antwerpen, Gent, Knokke en Den Bosch, opent AO76 – het voormalige American Outfitters – een vijfde Belgische winkel in Brugge. Het merk maakt naar eigen zeggen coole, comfy én kwalitatieve kleren voor kinderen tussen vier en veertien jaar. AO76 wordt ook verkocht in toonaangevende internationale winkels zoals Le Bon Marché in Parijs, waar het eveneens vlotjes over de toonbank gaat.

Noordzandstraat 11, 8000 Brugge. Meer info: ao76.com.