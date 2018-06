Mag je niet gemist hebben deze week: actuele kunst palmt Kortrijk in & voedseloverschotten-app nu ook actief in Brussel Timon Van Mechelen

29 juni 2018

1. Shelter Gent opent deuren op nieuwe locatie

Multibrand kleding- en schoenenwinkel Shelter in Gent opent vandaag officieel de deuren van haar nieuwe locatie in de Hoogpoort 9. In de winkel vind je onder andere kledij van Arte Antwerp, Champion, Daily Paper, Levi's, Parra en Stüssy. Vermoeide shoppers kunnen in de gloednieuwe bar met terras nu ook bekomen met een goed glas wijn of koffie, maar ook met een salade of zuurdesemtoast, waarvan alle ingrediënten van bij lokale leveranciers komen die zich binnen een straal van 1 kilometer bevinden.

Hoogpoort 9, 9000 Gent. Meer info: @welcometoshelter op Instagram.

2. Deliveroo levert nu ook in Hasselt

“Hesseleirs” hoeven niet langer de deur uit om te genieten van hun favoriete restauranteten. Deliveroo levert nu namelijk ook in de hoofdstad van de provincie Limburg. Momenteel bieden De Levensboom, Taste of India, Botanique, Reballion, Cy’an, el Bocado, Aki Sushi, That’s Amore, Tarte Tatin, De Sladerij, Foodlike, Cafè Latino, Mixta, L’entrée, Soup & Co, Le Pain Quotidien, De Stadsomvaart, Ellis Gourmet Burger, ’t Borrelhuis, Esaki Sushi en Sweet Coffee Take Away hun gerechten aan via de koerierdienst.

Meer info: deliveroo.be.

3. Stage make-upmerk Kryolan opent eerste winkel in Antwerpen

Het Duitse Kryolan was tot nu toe vooral heel erg populair bij visagisten en grimeurs in de film-, theater- en televisiewereld, maar het wil nu ook graag meer gewone consumenten aanspreken. Naast special effects als enge vleeswonden, glitters en oogschaduw in alle kleuren van de wereld, zitten er namelijk ook gewoon mascara's, foundations en van dat soort zaken in hun aanbod. Nu te ontdekken in hun eerste winkel in Antwerpen.

Vlaamsekaai 49, 2000 Antwerpen. Meer info: kryolan.com.

4. Waterdichte sneakers van Stutterheim en Novesta

Momenteel mag het dan wel stralend weer zijn, België kennende zal het niet lang duren voor er weer enkele fikse regenbuien aankomen. En omdat je wellicht liever niet met regenlaarzen naar het werk gaat, maar ook geen zompige voeten wil, presenteren we jullie de nieuwste samenwerking tussen Stutterheim en Novesta: de waterdichte Rain Star sneakers. Ze zijn met de hand gemaakt, komen in het donkerblauw en zijn afgewerkt met een rubberen zool in zwart, wit of beige. De Rain Star Dribble reikt tot net boven de enkels, de lagere Rain Star Master komt er net onder.

Stutterheim x Novesta, Rain Star Dribble, € 125,00, Rain Star Master, € 115,00, online te koop.

5. S tadsparcours voor actuele kunst palmt Kortrijk in

Stadsfestival PLAY Kortrijk Is officieel van start gegaan. En nog tot 11 november palmen meer dan 40 (inter)nationale kunstwerken en installaties de Kortrijkse binnenstad in. Op diverse binnen -en buitenlocaties kunnen bezoekers gratis genieten van interactieve hedendaagse kunst. Tijdens PLAY staat het thema 'spelen' centraal. "Spelen is belangrijk voor de motorische, sociale en psychologische ontwikkeling van kinderen. Maar ook voor volwassenen is het noodzakelijk. Een maatschappij waarin niet gespeeld wordt, zorgt voor despressies en burn-outs. Spelen is dus voor iedereen het geheime recept voor een gezonder en stressloos leven," legt curator Hilde Teerlinck het thema uit.

In de Kortrijkse binnenstad, tem 11 november 2018. Meer info: playkortrijk.be.

6. De lekkerste restjes kun je nu ook bestellen in Brussel

De app 'Too Good to Go' wil voedselverspilling tegengaan door traiteurs, restaurants, bakkers en slagers de kans te geven hun restjes op het einde van de dag alsnog kwijt te raken aan een goedkope prijs. Via de app kan de consument zien welke zaken overschotjes aanbieden en wanneer je die kan afhalen. Nu de app ook in onze hoofdstad gelanceerd wordt, is 'Too Good to Go' actief in maar liefst tien Belgische steden.

Meer info: toogoodtogo.be.