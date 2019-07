Mag je niet gemist hebben deze week: 3 horecabelevingen openen op 1 plek & koop de kleren van je favoriete ‘Stranger Things’-personages Timon Van Mechelen

05 juli 2019

17u10 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Stranger Things-personages dragen Levi’s en ook jij kunt de looks kopen

We maakten eerder al een overzicht van de vele modemerken die nostalgische ‘Stranger Things’-collecties lanceerden naar aanleiding van het derde seizoen van de cultserie. Ook Levi’s brengt nu een ode aan de populaire Netflix-reeks en zij kregen het zelfs voor mekaar om hun samenwerking daadwerkelijk te laten dragen door de personages in de serie. Het Levi’s designteam werkte dan ook samen met de ontwerpers van de show om authentiek nagebootste Levi’s-looks uit de jaren 80 te creëren voor twee hoofdpersonages in de show: Eleven en Dustin.

De looks die gedragen worden door de twee personages en nog meer items zijn vanaf nu te koop in de winkels van Levi’s en online.

2. Drie nieuwe horecabelevingen openen op één plek

Eten en drinken in een indrukwekkende groene omgeving met een meer en een bijhorend strand, dat is zowat de definitie van Zuiderbad. Een samensmelting van drie nieuwe horecabelevingen gelegen in het recreatiedomein Sport Vlaanderen Hofstade. De bezielers zijn Thomas Van Roost en Sara Feskes, die eerder ook al de Mechelse (horeca)concepten Il Cardinale en Wagenoord uit de grond stampten. In de strandbar terplekke kun je terecht voor drankjes, waterijsjes en gezonde en minder gezonde snacks zoals pizza’s, fingerfoodplanken, etc. In de speeltuin bouwden de twee dan weer een selfservice-bar voorzien van een kindvriendelijke lunch en snacks. Daarnaast is er ook nog een tijdelijke zomerbar die een aanvulling vormt op de strandbar, deze is toegankelijk vanaf de niet-betalende zone van het domein.

Tervuursesteenweg, 1981 Hofstade. Meer info: zuiderbad.be.

3. Havana Club onthult nieuw streetwear samenwerking met ‘PLACES+FACES’

Een rumproducent en een streetwearmerk mogen dan op het eerste gezicht niet veel gemeen hebben, maar Havana Club ziet dat anders. Eerder werkten ze al samen met het Nederlandse streetwearmerk Daily Paper en nu doen ze dat nog eens opnieuw met het Britse PLACES+FACES. Samen ontwierpen ze een limited-edition van de legendarische Havana Club 7 fles en een capsulecollectie van T-shirts, petjes en sweaters. Alle items zijn volledig in het zwart en goud uitgevoerd, waarbij een gouden ketting centraal staat als terugkerend element.

De items zijn wereldwijd beschikbaar op de online store van Hypebeast ‘HBX’ en op de website van PLACES+FACES. De limited-edition fles zal ook via verschillende kanalen verkocht worden.

4. Alcoholvrije rooftop bar opent in Antwerpen

Vanaf vandaag tot en met zaterdagavond 6 juli opent alcoholvrij cocktailmerk Vintense ICE een rooftop bar verborgen op de daken van Berchem. Met een wijds uitzicht over de stad kun je er van je favoriete aperodrankjes sippen als Hugo en Bellini, maar dan zonder alcohol in. Alcoholvrije drank zit overigens al een tijdje in de lift in België en in de rest van de wereld, net als ook rooftop bars erg geliefd zijn in de zomer maar niet zo talrijk aanwezig zijn in ons land. Een ideale combinatie dus. Bovendien kunnen bezoekers rekenen op 2 gratis drankjes en all day fingerfood.

De Vintense ICE “Ice On Top” bar is open van vrijdag 5 juli van 17u tot 22u tot zaterdag 6 juli van 14u tot 20u. Coveliersstraat 2, 2600 Antwerpen.

5. Herr Seele ontwerpt een limited edition waterfles voor Dopper

Dat plasticvervuiling niet alleen voorkomt op exotische stranden, heeft de stad Oostende helemaal begrepen. Ook aan onze eigen kust wordt heel wat afval achtergelaten, en daarom pakt de badstad deze zomer uit met het conceptstrand “Het Nieuwe Strand”. Tussen strandbars Polé Polé Beach en Bondi Beach zal het strand in juli en augustus volledig single-use plasticvrij zijn. Om die campagne extra in de verf te zetten vroegen aan Oostendenaar Herr Seele om een limited edition waterfles voor Dopper te ontwerpen. Daarmee willen ze bezoekers aanmoedigen om kraantjeswater te drinken op het strand en daarnaast is het natuurlijk ook gewoon een leuk hebbeding om mee naar het werk te nemen bijvoorbeeld.

De limited edition Dopper x Herr Seele waterfles (450ml) kost €17,5 en zal te koop zijn vanaf 1 juli bij strandbars Polé Polé Beach en Bondi Beach, via verschillende winkels in Oostende en bij Toerisme Oostende vzw. Meer info: dopper.com.

6. Expo combineert kunst en wetenschap

Kunst en wetenschap hebben niets met elkaar te maken? Think again. In HARBINGER II: SUBTE COLLISIONS, een nieuwe tentoonstelling die vandaag opent in de Botanische tuin in Gent, wordt het tegendeel bewezen. Harbinger, een term die ze voor de gelegenheid uit de middeleeuwen hebben geleend, betekent zoveel als een aankondiging die niet gebaseerd is op feiten, maar voorspellingen. Net dat is het raakvlak van kunst en wetenschap: bij het eerste vormt het de basis van het kunstwerk, in de wetenschap is de hypothese de voorloper van grote ontdekkingen. In de tentoonstelling vind je dan ook werken van kunstenaars die zich lieten inspireren door CERN, waar je de befaamde deeltjesversneller vindt in Geneve, maar ook andere (Belgische) kunstenaars die de raakvlakken tussen kunst en wetenschap onderzoeken.

Universiteit Gent Plantentuin, K.L. Ledeganckstraat 35, 9000 Gent. Nog tot 17 juli. Meer info: harbinger.schoolofarts.be.