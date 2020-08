Maak je eigen minivijver op het terras: Laurence Machiels legt uit hoe het moet

Voor minder dan 10 euro heb je al een eenvoudige zwarte mortel- of speciekuip of een kunststof tubtrug in een van die fluokleurtjes, zoals je ook voor je tuinafval gebruikt. Vanaf 30 euro vind je kant-en-klare kunststof minivijvers, of een hippe vijverzak van textiel die binnenin bekleed is met vijverfolie. Een oude zinken teil is natuurlijk ook prima. Een diameter van 30 cm is het minimum; zorg dat er minstens 50 liter in je minivijver kan. Hoe kleiner het volume, hoe lastiger het is om het te onderhouden. Een pomp heb je niet nodig.

Let op het etiket, voor een minivijver heb je moerasplanten nodig die in ondiep water (15-20 cm diep) leven, geen vijverplanten

Mini’s voor ondiep water

Houd het aantal planten beperkt: in een minivijvertje van 50 cm diameter zet je maximum 3 planten. Neem geen soorten die te groot worden. Een gewone waterlelie wordt veel te volumineus, een miniwaterlelie (‘Pygmaea’) kan wel. Let op het etiket, voor een minivijver heb je moerasplanten nodig die in ondiep water (15-20 cm diep) leven, geen vijverplanten. Kies er ook een zuurstofplant bij, zoals lidsteng, die houdt het water voor jou zuiver en helder. Een extra drijfplant, zoals eendenkroos of kikkerbeet, met kleine waterlelieachtige blaadjes en witte bloempjes, legt een groen laagje op het water en schermt het zo af van te hete zonnestralen. Of laat een watersla op het water dobberen, die oogt als een allerelegantst slaplantje. Helaas passen er geen vissen in een minivijver, het organisch materiaal dat ze produceren maakt het water vies en wakkert algen aan.

Neem leidingwater, geen regenwater, het is belangrijk dat je start met een bacterieel zuivere omgeving

In mandjes

Zet je minivijver op de juiste plek en vul hem pas dan; eens gevuld krijg je hem nog moeilijk verplaatst. Een plek met een streepje schaduw werkt het best, in volle zon wordt het water in de zomer te snel te warm. Plant de vijverplanten in speciale vijvermandjes en vijveraarde; daarmee blijven ze mooi op hun plek staan en hebben de wortels genoeg aarde en voeding. Strooi een laagje bleek grind bovenop de aarde, dat oogt mooier dan donkere aarde. Duw een meststofstaafje tussen de wortels van de planten, dat geeft hen voeding voor de komende 3 tot 4 maanden. Vul je minivijver dan heel voorzichtig met water tot circa 5 cm onder de rand. Neem leidingwater, geen regenwater, het is belangrijk dat je start met een bacterieel zuivere omgeving. De eerste dagen zal het water wat troebel ogen, maar dat trekt snel weg. Houd het peil van het water in de gaten, en vul regelmatig bij. Voeg elke 2 weken onderhoudsproduct toe, zo blijft het water er fris uitzien en maken algen geen kans.

