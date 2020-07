Maak je eigen jungletuin in een bokaal: Laurence Machiels legt uit hoe het moet

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Trek naar het tuincentrum en kies een paar miniplantjes uit. Of geef je kinderen een budget voor een eigen miniterrarium, dan kunnen jullie samen aan de slag. Je kunt kiezen voor een open terrarium, zonder deksel, met een opening bovenaan of aan de zijkant, of voor een glazen terrarium, bijvoorbeeld een oude snoeppot met deksel of kurk. Neem geen fles met een smalle hals, ook al oogt het erg mooi, het is ontzettend moeilijk om te vullen, zeker voor kinderen.

De planten hergebruiken de lucht, de voedingsstoffen en het vocht dat in de pot gevangen zit

Zo’n gesloten terrarium vormt een ecosysteem op zich: de planten hergebruiken de lucht, de voedingsstoffen en het vocht dat in de pot gevangen zit. Je hoeft hem dus nooit meer water te geven. Kies planten die houden van een vochtige, warme omgeving: tropische planten als varens en Fittonia aarden prima in zo’n gesloten terrarium. Andere kandidaten voor een jungleminituin zijn Hypoestes phyllostachya, Adiantum (venushaar) of Nephrolepis exaltata (krulvaren).

Aan de slag!

Strooi een laag potgrond (voor kamerplanten) over de bodem, tot maximum een kwart van de pot (en minimum 5 cm dik). Voeg 3 eetlepels actieve koolstof (bij de apotheker of in het vijvercentrum) toe en meng het met een lepel door de grond, dat houdt het water schoon. In een klein bokaal past 1 plantje, in een groot terrarium kun je er 3 tot 4 kwijt. Kies allemaal verschillende, zodat je jungle er gevarieerd en spannend genoeg uitziet. Zet de planten een uurtje voor je ze plant in een schaaltje water, zodat ze zich helemaal kunnen volzuigen. Haal ze uit de potjes, maak kuiltjes in de potgrond (dat gaat gemakkelijk met een lange yoghurtlepel) en plant ze. Vul de holtes tussen de planten voorzichtig op met potgrond. Duw goed aan, zodat de plantjes niet omvallen. Strooi er een decoratief laagje (aquarium)grind of keitjes over, of vul aan met toefjes mos. Geef zachtjes water. Je kunt er eventueel nog extra decoratie kwijt, zoals kleine (dieren)figuurtjes. Sluit het terrarium af en plaats het op een lichte plek in huis, uit de directe zon.

Tip! Komt er condens op het glas, laat de pot dan een paar dagen zonder deksel verluchten, het betekent dat er teveel vocht in het terrarium zit. Maar verder heb je er geen omkijken meer naar.

Woestijnplanten als cactussen en vetplanten zijn ideaal voor een open bokaal, ze houden van veel licht, zon en lucht

Woestuinlandschap(je)

In tegenstelling tot een gesloten terrarium blijft een open terrarium, zoals de naam al zegt, open. Woestijnplanten als cactussen en vetplanten zijn ideaal voor een open bokaal, ze houden van veel licht, zon en lucht. Verdeel een laag van 5 cm cactusgrond (gewone potgrond houdt het water te lang vast) over de bodem van je bokaal. Strooi er wat actieve koolkorrels over. Maak met je vingers (als je erbij kunt) of met een lange yoghurtlepel holletjes in de grond, en plant je cactussen en vetplanten. Druk de grond aan. Test met de punt van je lepel of de planten stevig staan en niet wiebelen. Voeg eventueel wat meer grond toe. Strooi 2 tot 3 cm wit zand tussen de planten, en voeg wat schelpjes toe als decoratie. De kinderen kunnen er zelfs een strandfeeling aan geven, met een miniparasol en strandstoel. Zet of hang je open terrarium in de buurt van een raam met veel licht. Directe zon is niet meteen een probleem. Geef de planten geen water, maar besproei ze een keer per week met de plantenspuit. Goeie vakantie!

