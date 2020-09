Maak je eigen boeket van gedroogde bloemen en spaar tot 50 euro: onze tuinexperte legt uit je het maakt

Zelf bloemen drogen is trendy, gemakkelijk om te doen én duurzaam. Bovendien spaar je er flink wat geld mee uit. Knippen dus, in je tuin, in de berm of op het plukveld — er vallen nu massa’s droogbloemen te oogsten. Onze tuinexperte Laurence Machiels verduidelijkt hoe je het aanpakt: welke bloemen gebruik je het best en hoe moet je ze drogen?

Gedroogde bloemen verwelken niet, je hoeft ze nooit water te geven en ze gaan jaren mee. Bovendien zijn droogbloemen een erg mooi ecologisch alternatief voor verse snijbloemen, die in de winter uit verwarmde serres komen of ingevlogen worden met het vliegtuig uit Afrika of Zuid-Amerika.

Verrassend veel keus

Het is verbazingwekkend hoeveel bloemen uit de tuin je kunt drogen. En dan hebben we het even niet over de klassiekers zoals hortensia’s, lavendel, zonnebloemen, rozen of de knaloranje lampionnetjes (Physalis). Hoe mooi die ook zijn, het zijn de lossere, ijlere bloemen, met de zwier van een veldboeket, die nu in de mode zijn.

De gemakkelijkste om zelf te drogen zijn strobloemen, zeelavendel, gele trommelstokjes, gipskruid en sierdistels

De gemakkelijkste om zelf te drogen zijn strobloemen (Xerochrysum bracteatum), zeelavendel (Limonium), gele trommelstokjes (Craspedia), gipskruid (Gypsophila) en sierdistels (Eryngium). Strobloemen en zeelavendel zien er vers al bijna als droogbloemen uit. Ze houden ontzettend lang en bewaren erg goed hun vorm en intense kleuren. Eén stengel zeelavendel geeft je boeket meteen veel volume en kleur. Je hebt ze in alle tinten wit, (zalm)roze, geel of lila. En laten het ook nog eens makkelijke eenjarigen zijn om zelf te zaaien.

Ook kogelamarant (Gomphrena), met kleurrijke dotjes in alle tinten roze(rood), voelt al bijna droog aan wanneer ze nog bloeit, en staat later geweldig in een droogboeket. Maar ook bloemen met een heel zachte textuur, zoals bijvoorbeeld blauwe of roze riddersporen (Delphinium), kun je goed drogen.

Hoe drogen?

De kunst is om de bloemen op het juiste moment te plukken, én ze zo snel mogelijk te drogen, zodat hun kleuren maximaal behouden blijven. Pluk de bloemen op een droge, zonnige dag, rond het middaguur, wanneer de dauw verdampt is en de bloemen al mooi openstaan. Knip zo lang mogelijke stelen en bind ze bijeen met touw of raffia; doe het zo snel mogelijk na het plukken, hoe verser hoe beter. Hang de bloemen per soort in bosjes van vijf tot tien stelen ondersteboven op, in een donkere, droge en warme plaats zoals een zolder. Heb je geen donkere ruimte, wikkel elk bosje dan in kraftpapier. Laat tussen elk bosje genoeg plaats, hoe meer luchtcirculatie, hoe sneller en mooier ze drogen.

Hoe donkerder je gedroogde bloemen bewaart, hoe mooier en intenser hun kleuren blijven

Reken op twee tot zes weken voor de bloemen helemaal droog zijn: ze maken een ritselend geluid wanneer je ze vastneemt. Laat ze op zolder hangen tot je ze gebruikt in een boeket. Stelen die drogen, krimpen een beetje, waardoor bloemen soms naar beneden vallen, controleer regelmatig en span het touw eventueel wat bij. Hoe donkerder je gedroogde bloemen bewaart, hoe mooier en intenser hun kleuren blijven.

Welke bloemen?

Wilde bloemen geven je droogboeket een natuurlijk en nonchalant uitzien. Pluimpjes van wilde grassen, duizendblad (Achillea), boerenwormkruid (Tanacetum) en akkerscherm (Ammi majus en Ammi visnaga) zijn bijzonder dankbare droogbloemen uit de natuur. Je vindt ze onder meer in de berm. Pluk zeker ook wat schermbloemen als fluitenkruid en wilde wortel, van die laatste drogen de zaadhoofden heel grappig in, net kleine beursjes.

Als je grote kaardenbol (Dipsacus fullonum) in het wild vindt, heb je meteen een showplant voor in je droogboeket

Als je grote kaardenbol (Dipsacus fullonum) in het wild vindt, heb je meteen een showplant voor in je droogboeket. De stengels hebben kleine stekels (let op wanneer je ze plukt), maar de bloemen, net reuzedistels, prikken niet. Je kunt deze tweejarige ook in je tuin houden, al zaait ze zich wel enthousiast uit.

En geen droogboeket zonder minstens een sierlijke graspluim! Dé koningin onder de pluimen is pampasgras (Cortaderia), een indrukwekkend siergras dat in onze tuinen terug aan populariteit wint. Je hebt er wat plaats voor nodig, maar het levert je elk jaar wel een massa enorme pluimen op. Knip ze in september of oktober, je hebt er jarenlang plezier van. Overigens kun je tal van siergrassen uit de tuin drogen, zoals Miscanthus, Stipa, Calamagrostis en plataargras (Chasmanthium latifolium), met platte, heel mooie overhangende aartjes.

De mooiste zaaddozen

Erg leuk voor kleinere boeketjes of kransen is het lage, eenjarige hazenstaartje (Lagurus ovata), met schattige, zilverwitte donspluimpjes, net... hazenstaartjes. Andere fascinerende eenjarige siergrassen zijn kanariegras (Phalaris canariensis), naaldaar (Setaria), met dikke, donsachtige pluimaren, en pluimgierst (Panicum miliaceum ‘Violaceum’).

Ken je het trucje van de ‘zilveren’ munten van de judaspenning? De prachtige, zilverwitte, ovalen schijfjes zitten tussen twee donkerdere blaadjes verstopt

Vergeet ook de granen niet! De aren van haver, tarwe, gerst... laten zich erg makkelijk drogen en houden lang. Denk niet alleen aan bloemen en pluimen, maar ook aan zaaddozen. De doosjes van juffertje-in-’t-groen (Nigella), papavers of slaapbollen, en duifkruid (Scabiosa stellata) zijn ontzettend decoratief. Vooral duifkruid is bijzonder populair in droogboeketten.

De zaaddozen van sierdistels, sieruien en judaspenning (Lunaria) laten zich ook prachtig drogen. Ken je het trucje van de ‘zilveren’ munten van de judaspenning? De prachtige, zilverwitte, ovalen schijfjes zitten tussen twee donkerdere blaadjes verstopt. Wrijf er voorzichtig met je vingers over: de buitenste blaadjes lossen, samen met de zaden, en je houdt de ijle, parelmoeren schijfjes over.

Hoe bewaren?

Wil je je droogboeket lang mooi houden, zet het dan niet in volle zon, daarvan verkleuren de bloemen. Rode, blauwe, paarse, roze en gele bloemen houden hun kleur het langst, witte bloemen krijgen op termijn een vale kleur. Droogbloemen hebben geen water nodig, en kun je in zowat elk recipiënt kwijt, van een retro vaas, een oude kan die lekt, tot een nostalgische doos. Ben je de compositie beu, haal het boeket dan voorzichtig uit elkaar en maak een nieuwe combinatie, je kunt droogbloemen vele malen hergebruiken.

Combineer geen snijbloemen met droogbloemen, daarvan gaan je droogbloemen rotten

Combineer geen snijbloemen met droogbloemen, daarvan gaan je droogbloemen rotten. En de zaadjes die uit de bloemen en zaaddozen vallen? Veeg ze bijeen en zaai ze deze lente direct in je tuin, het levert je een verrassend plukhoekje op.

TIP: Heb je maar weinig bloemen om te drogen, in je tuin? Trek naar een (biologisch) plukveld, daar vind je nu nog een mooi aanbod van beschikbare én lokaal geteelde bloemen. Wij waren te gast bij Rijk Bos Bloemen, een biologische bloemenboerderij bij Zottegem, met een breed assortiment aan (droog)bloemen.

Spaar tot 50 euro per boeket

Je eigen bloemen drogen, doet je een pak geld uitsparen, want droogbloemen zijn duur. Je betaalt er minstens de prijs van een vers boeket voor, met daarbovenop een meerprijs voor het drogen. Want zo’n droogproces vraagt natuurlijk tijd en ruimte. Voor een heel bescheiden ‘Flowergram’ van Bloomon, met negen droogbloemen in een houten blokje, betaal je al 22,95 euro. Voor een volwaardig droogboeket mag je op 35 tot 50 euro rekenen. Hoe langer de stelen, hoe duurder. Let op, de herkomst van de bloemen is niet altijd duidelijk, vaak zitten er exotische soorten tussen, die toch weer met het vliegtuig zijn ingevlogen, en worden bloemen en siergrassen wel eens bijgekleurd. Veel redenen om je bloemen liever zelf te drogen.

