Luister jij al digitaal via DAB+? Dit zijn de leukste zenders van het moment

24 april 2020

10u30

Volgens het Centrum voor Informatie over de Media luisteren wij Vlamingen 4 uur en 7 minuten per dag naar de radio. Al ligt dat gemiddelde tegenwoordig vast een stuk hoger, aangezien radiostemmen en -deuntjes het perfecte gezelschap vormen tijdens de lockdown. Tenminste, als je houdt van de muziek die wordt gedraaid. Gelukkig heb je dankzij DAB+ een ruime keuze aan digitale zenders met de ideale sound voor élke stemming.

Q-Foute Radio

Alle Vlaamse radiostations die uitzenden via FM, kan je ook digitaal beluisteren. Maar wist je dat sommige daarnaast ook toffe DAB+-spin-offs hebben? Denk maar aan Q-Foute Radio. Net als tijdens Het Foute Uur van Qmusic krijgen hitkanonnen als 2 Unlimited, ABBA en Bart Kaëll hier vrij spel. Maar dan van ’s morgens tot ’s avonds. De ideale zender om de benen even los te gooien tussen al dat telewerken door.

Joe 60’s tot 90’s

Hou je wel van muziek van de voorbije decennia, maar mag het voor jou een tikkeltje minder ‘fout’? Dan biedt Joe de perfecte oplossing. Kanalen Joe 60’s & 70’s, Joe 80’s en Joe 90’s katapulteren je in een knip terug naar zorgeloze pre-coronatijden.

TOPradio

Als je eerder fan bent van een pittige portie boenke boenke, haalt TOPradio vast je beste dansmoves naar boven. Hoewel je via je FM-radio kan afstemmen op de dancezender, geven wij de voorkeur aan de DAB+-versie. Door de betere kwaliteit zijn de beats immers zo zuiver, dat je je haast op Tomorrowland waant.

Willy

Net als ’s werelds bekendste dancefestival zijn ook TW Classic en Rock Werchter deze zomer geschrapt. Maar dat wil niet zeggen dat alle rock geannuleerd is. Dankzij digitale radiozender Willy kom je als liefhebber van stevig gitaarwerk toch nog een beetje aan je trekken. Vaste stemmen zijn onder meer Stijn Meuris en Cedric Maes, die wekelijks hun favoriete nummers op je loslaten. Het aantal programmablokken op Willy is echter beperkt, waardoor er relatief weinig gebabbeld wordt. Bewust. En dat is ook eens een verademing.

Wat is DAB?

DAB staat voor Digital Audio Broadcasting. Dat is een alternatieve manier van uitzenden via de ether: digitaal in plaats van via good old FM. Omdat de uitzendtechniek de laatste jaren flinke stap voorwaarts heeft gezet, spreken we vandaag van DAB+.

Waarom?

De grootste voordelen van DAB+-radio zijn de betere geluidskwaliteit en de rijkdom aan zenders, aangezien zij niet moeten vechten om een plekje op de overvolle FM-band. Bovendien krijg je via DAB+ extra informatie over de muziek die speelt. Mooi meegenomen is dat digitale radio minder energie zou verbruiken. Al die troeven maken dat DAB+ binnen enkele jaren alle FM-uitzendingen in Vlaanderen zal vervangen.

Hoe?

Luisteren naar DAB+-zenders kan via het internet, maar ook gewoon in je wagen of thuis. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is een DAB+-radio. Zoals de draadloze Stereoboomm Woodbox Speaker. Let the party begin!

