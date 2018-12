Luc Bellings fileert feestgerechten uit de supermarkten Het kerstmenu van onze sterrenchef Redactie

22 december 2018

08u12 0 Vrije tijd Nooit eerder leken de supermarkten zo uit te puilen van de ingrediënten als nu. Wij besparen u de keuzestress en lieten zeven ‘klassiekers van de feesttafel’ los op Luc Bellings. Van verfijnde vissalades en bladerdeeghapjes, tot hertenfilet en de onvermijdelijke ijsstronk: de sterrenchef fileerde alles, met niet altijd even gesmaakt resultaat. De beste ingrediënten gaf hij zijn eigen toets om ze nog appetijtelijker op de tafel te toveren.

Bladerdeeghapjes

1. Lidl: «Hartig» 8/10

«Hier proef je niet alleen de vulling, maar kan je de smaak ook blindelings thuisbrengen: kaas, bo­lognese én vullingen met champignonsmaak en vol-au-vent. Dat je die uiteen kan halen, hoewel de smaken dicht bij elkaar liggen, spreekt voor de hapjes. De champignonvulling is mooi krachtig, en in de vol-au-vent proef je duidelijk kip. Zelf zou ik dit niet aan mijn gasten voorschotelen, maar ik kan ermee leven. In de kaashapjes zitten zelfs kleine stukjes spek, wat ze een hartige smaak geeft.

• Lidl

• €3,99

• 200gr

