Lotte Martens (38) manoeuvreert haar twee stoffenmerken en haar gezin door coronatijden: ‘Blijven vechten en alles geven’ Mijn parcours Sophie Allegaert

14 juni 2020

09u40 0

Ik heb textielontwerp gestudeerd en werd daarna ­meteen gevraagd om les te geven aan de academie van Maastricht. Nog voor mijn 30ste werd ik er afdelingshoofd Mode en Textiel. Maar ik miste het vak en in 2007, in volle crisis, heb ik van ontwerpen mijn hoofdberoep gemaakt. Als freelancer ontwierp ik stoffen voor tal van modehuizen, van Raf Simons over Caroline Biss tot starters. Wat ik ontwierp, soepel vallende, vrouwelijke stoffen, zag ik in geen enkele stoffenwinkel. Daarom ben ik heel snel met een eigen collectie gestart die mijn naam draagt: Lotte Martens. Hoogwaardig, handgeprint en in België geproduceerd. Het sloeg meteen aan, ook internationaal.

Vorig jaar nam ik een bedrijf over, About Blue, om zo een tweede collectie te maken, het toegankelijke zusje van de exclusievere lijn. We maken ook die prints in huis, maar produceren in Turkije. Ons team is klein en we doen alles zelf. In januari zagen we de coronabui al hangen. Alle grote ketens verhuisden hun productie van China naar Turkije en wij beseften dat er een probleem van wereldniveau op ons afkwam. In februari werden alle textielbeurzen afgelast.

Toen iedereen nog aan het skiën was, waren wij al noodscenario’s aan het bedenken. Want maart is onze belangrijkste omzetmaand, die bepaalt hoe de rest van het jaar eruitziet. Alle hens aan dek dus om niet met een berg nieuwe stoffen te blijven zitten. Geen enkele stoffenwinkel sloeg nog stock in, iedereen probeerde te verkopen wat hij had. Half februari konden we dankzij ons platform rechtstreeks aan de eindconsument verkopen. Maar het blijft vechten. Mijn drie kinderen lopen hier wel vaker rond en zijn heel zelfstandig, maar dit is toch andere koek. Twee bedrijven rechthouden en zonder netwerk je huishouden en je gezin runnen is eigenlijk bovenmenselijk. Toch moeten we erdoor. We zullen post ­corona sowieso op een andere manier zakendoen. Wie zich nu afschermt, is niet mee.”

Grootste inzicht

“Als ondernemer en ontwerper moet je trends weten op te ­pikken. Ik loop altijd twee jaar voor op onze huidige collectie. Tegelijk moet je, als je die collectie wil verkopen, in het hier en nu staan. Want je klant heeft geen boodschap aan die toekomstplannen. Dus moet je van tijd tot tijd terugschakelen.”

Grootste uitdaging

“Ik werk nu 7 dagen per week, bijna 20 uur per dag, dat hou je niet vol. Ik ben geen supervrouw. Maar uitvallen is geen optie, want dan ga je pijlsnel achteruit. Ik mag dus op geen enkele manier ziek worden, en dat besef houdt me ’s nachts weleens wakker. Zelfzorg in deze bizarre tijden bengelt ­ergens onderaan het prioriteitenlijstje.”

Grootste geluk

“Niemand is technisch werkloos, we blijven, ­weliswaar vanop afstand, verderdoen. De prestatiedruk is enorm, dus moeten we daar gezond proberen mee om te gaan, zodat het haalbaar blijft voor het hele team.”

lottemartens.com en aboutblue.be