Lonely Planet lanceert ultieme gids voor foodies Liesbeth De Corte

15 augustus 2018

12u39 1 Vrije tijd Op reis gaan en lekker eten horen bij elkaar, net als Nicole en Hugo of tomaat en mozarella. Speciaal voor alle culinaire globetrotters heeft reisgids Lonely Planet de Ultimate Eatlist gemaakt, die maar liefst 500 watertandend lekkere ervaringen bevat die je eens moet hebben uitgeprobeerd.

Nieuwe gerechten uitproberen tijdens een vakantie is populairder dan ooit. Vooral millennials tussen de 18 en 34 jaar oud hechten veel belang aan lekker eten tijdens een reis, dat maakte Booking.com eerder al bekend. In plaats van een boek te publiceren met restaurants, stelde Lonely Planet een rangschikking op van de meest authentieke gastronomische ervaringen wereldwijd.

"De focus ligt deze keer niet op de restaurants, de chefs of de gerechten. Het draait rond de volledige ervaring van een bepaalde maaltijd opsmikkelen op een specifieke locatie", bevestigt Tom Hall van Lonely Planet. Alle gerechten werden beoordeeld op basis van smaak, geschiedenis, cultureel belang en de atmosfeer van de locatie.

Opvallend genoeg hebben ook mosselen met frieten een plaatsje in de top 20 gehaald. En waar kan je dat beter eten dan in Brussel, zo vindt ook de wereldberoemde reisgids. De volledige top 20 vind je hier, alsjeblieft, dankjewel.

20. Pho langs de Hau-rivier in Vietnam

19. Pekingeend in Peking, China

18. Mosselen met frieten in Brussel, België

17. Chilli krab in Singapore

16. Lamstajine in Marrakech, Marokko

15. Jerk chicken in Jamaica

14. Kaas in Frankrijk

13. Oesters in Tasmanië

12. Pastéis de nata in Lissabon, Portugal

11. Ceviche in Lima, Peru

10. Dim sum in Hongkong

9. Pizza Margherita in Naples, Italië

8. Bibimbap in Seoul, Zuid-Korea

7. Crayfish in Kaikoura, Nieuw-Zeeland

6. Smørrebrød in Kopenhagen, Denemarken

5. Som tum in Bangkok, Thailand

4. Beef brisket in Texas, VS

3. Sushi in Tokio, Japan

2. Curry laksa in Kuala Lumpur, Maleisië

1. Pintxos in San Sebastián, Spanje

De Ultimate Eatlist kan je online kopen voor € 31.95.