Lol met wetenschap: zo ga je vrolijk aan het experimenteren met spullen die je al in huis hebt

Denk je bij wetenschap aan reageerbuisjes in een muf chemielokaal, dan is dit de perfecte gekke mama/papa-challenge voor jou. Je kinderen zijn weer wat coole kennis rijker en jij ontdekt dat wetenschap overal is, ook in je eigen keuken. Evi Hanssen ziet het meteen zitten: “Zo’n proefjes lijken altijd te ingewikkeld, maar deze ingrediënten heb ik gewoon in huis.”



Experiment 1: WANDELENDE REGENBOOG

Dit heb je nodig:

• 6 waterglazen van dezelfde grootte

• voedingskleurstof: blauw - rood - geel

• keukenpapier

• water

Zo ga je te werk:

Vul 3 glazen voor de helft met water. Zet de 6 glazen in een kring, wissel af tussen een leeg en een vol glas.

Doe in een van de waterglazen een paar druppels rode kleurstof, in een ander blauw en in het laatste geel. “Een beetje ‘smossen’ met de kleurstof is niet erg. Het is voedingskleurstof, dus het is perfect veilig om te eten”, stelt Evi gerust.

Neem nu 6 velletjes keukenpapier. Vouw ieder keukenpapier in vieren zodat je een smalle strook krijgt.

Plaats de keukenpapiertjes in de glazen: met de ene kant in een leeg glas en met de andere kant in een glas met gekleurd water.

En dan nu: wachten en kijk hoe het water langzaam zijn weg zoekt van het ene glas naar het andere en hoe de kleuren zich met elkaar vermengen. Na 30 minuten zie je het water overal langs de papiertjes omhoog klimmen. Na 2 uur zijn alle kleuren gemengd én alle 6 de glazen even vol.

Evi waarschuwt Scout en Mac dat ze nog wat geduld nodig zullen hebben. Geen probleem voor de jongens, ze zijn enthousiast over de kleinste verandering: “Rood is goed aan het gaan. Wow, je ziet het echt kruipen, zalig!” Scout in onder de indruk: “Het is misschien een simpel experiment , maar ik vind het wel spectaculair. Hoe weet het water dat het naar dat andere glas kan?”

De verklaring

Kan water omhoog stromen? Jawel, dat kan dankzij capillariteit of capillaire werking. Dit verschijnsel uit de natuurkunde maakt dat een vloeistof, bijvoorbeeld water, in een zeer fijn buisje kan stijgen tegen de werking van de zwaartekracht in. Op deze manier kan een plant of boom ook water van zijn wortels omhoog sturen richting de hoogste blaadjes. In dit experiment gebruiken we keukenpapier dat zoals alle papier gemaakt is van plantenvezels. Het water stroomt omhoog langs de kleine gaatjes tussen de plantenvezels. Die gaatjes zijn de fijne buisjes die ervoor zorgen dat het water omhoog geraakt.

En het antwoord op Scout zijn vraag? Er is ook nog eens aantrekkingskracht tussen het water en de plantenvezels in het papier. De combinatie van die twee principes zorgt ervoor dat het water de zwaartekracht kan overwinnen.

Experiment 2: KLEURENEXPLOSIE IN MELK

Dit heb je nodig:

• diep bord of platte schotel met een opstaande rand

• voedingskleurstof in 3 of 4 verschillende tinten

• halfvolle of volle melk (genoeg om je bord of schotel te vullen met 1 cm melk)

• wattenstaafje of katoenen bolletje

• enkele druppels afwasmiddel

Zo ga je te werk:

Vul de schotel of het bord met een laagje melk van 1 cm.

Doe van iedere tint voedingskleurstof een paar druppels in de melk. “Het lijkt nu al een kunstwerk!”, vindt Evi.

Neem het wattenstaafje of katoenen bolletje en doe er enkele drupjes afwasmiddel op.

Plaats het wattenstaafje of bolletje midden in de melk en geniet van de wervelend show.

“Oh wow, het lijkt wel of die kleuren uit dat bolletje tevoorschijn komen”, klinkt het opgewonden bij Mac. “Dit is gewoon mooi, dit soort proefjes wil ik vaker thuis doen!” Ondertussen legt Evi een handig brugje van de wetenschap naar de kunst: “Wie was de schilder met de hoofdkleuren ook weer?” “Mondriaan”, roept Scout spontaan, “maar dit is anders, hè mama, minder strak, minder lijnen.”

De verklaring

Het afwasmiddel is zeep en dat zorgt ervoor dat de oppervlaktespanning van de melk verlaagt. Daardoor kan de kleurstof goed bewegen in de melk. In de melk zitten zowel water als minuscuul kleine vetbolletjes. Het afwasmiddel reageert met het water én het vet in de melk: de kleine deeltjes schieten alle kanten op om zich anders te verdelen. In tegenstelling tot wat Mac dacht komen de kleuren dus niet uit het bolletje tevoorschijn, maar ze schieten er net van weg. Dankzij de kleurstof kan je goed zien welke vormen de melk maakt terwijl de deeltjes zich verplaatsen. Na een tijdje komt alles weer tot rust omdat alle deeltjes van de melk en het afwasmiddel een nieuw evenwicht gevonden hebben.

Experiment 3: ONDERWATERVUURWERK

Dit heb je nodig

• doorzichtige fles of kruik

• 25 ml plantaardige olie zoals maisolie of zonnebloemolie

• 3 of meer tinten voedingskleurstof

• water

• extra glas

Zo ga je te werk:

Neem het glas en doe er de olie in. Druppel er van iedere kleur een paar druppels voedingskleurstof in. Probeer om door elkaar te roeren. “Hé, dat lukt niet, dat zijn allemaal bubbels, precies zoals wij nu in onze coronabubbel zitten”, lacht Mac.

Vul de kruik voor ¾ met water.

Giet het oliemengsel voorzichtig bij in de kruik met water.

Ga rustig zitten en kijk hoe de druppels kleurstof zich langzaam losmaken uit de olie om elegant hun weg te zoeken in het water.

“Het lijkt wel een druppel in slow motion”, merkt Scout op. “Het lijkt wel onderwatervuurwerk”, vindt Evi. “Zo rustgevend! En ik die dacht dat proefjes altijd moesten knallen, dit is gewoon helemaal het omgekeerde.”

De verklaring

De essentie van dit experiment is of een vloeistof wel of niet van water houdt. Hydrofiele vloeistoffen vinden water helemaal geweldig en willen direct mengen, hydrofobe vloeistoffen zijn een beetje bang van water en mengen liever met olie. Onze voedingskleurstof is een hydrofiele vloeistof; ze houdt niet van olie, wel van water. Daarom bleef de kleurstof in zijn eigen bubbel toen Scout en Mac een poging deden om de kleurstof met de olie te mengen. Als de olie met het water gemengd wordt, blijft de olie drijven omdat ze lichter is en omdat ze hydrofoob is en zich dus niet wil mengen met water. De voedingskleurstof is blij dat ze uit de olie weg kan en zoekt langzaam zijn weg naar het water om daar gezellig te mengen.

Verder experimenteren? Naar Technopolis!

In Technopolis ben je deze zomer welkom voor een wetenschappelijke all-informule: met topentertainment dankzij nieuwe shows, een pittige proevencocktail met coole demo’s, een leerrijke excursie in de Doe-tuin en nog tot 30 augustus dolle waterpret in de Waterzone.

Opgelet: Technopolis is dicht voor onderhoud van 31 augustus tot en met 4 september.



Met de HLN Summer Challenges maken we van België deze zomer het beste vakantieland ter wereld. De grootste namen en experts dagen je uit, jij kiest zelf aan hoeveel en welke challenges je deelneemt. Wil jij jouw kinderen net als Evi de kans niet geven om de woorden ‘Ik verveel me’ uit te spreken? Maak een foto waarin je bewijst dat jullie samen meest doldwaze streken uithalen en deel hem via het ‘Gekste mama of papa’-platform.

