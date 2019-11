Lize Feryn: “Aan de man die me groot zag worden, gaf ik toe dat ik verliefd was”

“Ben ik nu niet langer de belangrijkste man in uw leven?” Mijn vader, een baardige man van eind de vijftig, keek me grijnzend aan. Ik had hem net in het bijzijn van mijn zussen verteld dat ik een jongen had leren kennen.

We zaten gezellig met z’n vieren in een klein restaurantje in Gent. Het gebeurt de laatste jaren af en toe dat we onze agenda’s samenleggen om nog eens onze vier paar benen onder dezelfde tafel te schuiven. Zonder kinderen, zonder aanhangsels en zonder een uur om thuis te zijn. We noemen onszelf al lachend het Gemeentebestuur van Feryndorp, waarvan ons vader onmiskenbaar de burgemeester is. Met die bolle buik waar hij zelf naar verwijst als ‘dikke spier die heel veel geld gekost heeft’ en zijn baard waar zelfs de hipste hipster van zou dromen, zijn er geen verkiezingen nodig. Papa is de burgemeester, mijn oudste zus Yanne is met haar vier kinderen Schepen van Gezinsuitbreiding, Mira met haar warhoofd Schepen van Ruimtelijke Wanorde en ik vervul met plezier de rol van Schepen van Cultuur. Het is altijd gezellig, die avonden met ons gezin. En er valt ook altijd veel te bespreken. Over Atelier Feryn, over papa’s nakende 60ste verjaardag, over losse tanden en gekke uitspraken van de hoop kinderen die mijn zussen op de wereld gezet hebben, over wat we moeten doen met mama’s camionette die nu al bijna 4 jaar chauffeurloos is. Er worden ideeën gesprokkeld, plannen gemaakt, datums geprikt en er wordt gedronken. Er worden anekdotes verteld waarin mama meer dan eens de hoofdrol speelt, en er wordt gelachen om de droge papamoppen van meneer de burgemeester.

En deze keer, deze koude avond in april, had ik iets te vertellen. Met zenuwkriebels in mijn buik gaf ik aan de man die me groot zag worden toe dat ik verliefd was. “Hij is grappig en mooi. Bruin met blauwe ogen. O ja, en ge kent hem”, voegde ik er fijntjes aan toe. “Ge weet wel, Aster van ’t sport.” Mijn vader had zonder dat hij het zelf wist al meerdere malen in de ogen van zijn toekomstige schoonzoon gekeken. Hij was content met mijn keuze, dat zag ik aan zijn blik. Hij droomde waarschijnlijk al weg bij het idee om eens over voetbal te kunnen babbelen, een onderwerp waar de arme man tot dan toe mee op zijn honger gezeten had. Het lot van een vader met drie dochters.

Of hij nu niet langer de belangrijkste man in mijn leven was. Het was een vraag die ik zien aankomen had. Als kind heb ik zo vaak onder kietelchantage gegild dat hij altijd de belangrijkste man zou blijven. Hij had toen al een gespeelde verlatingsangst, waarvan ik nu denk dat er een grond van waarheid in schuilt. Ach, wie neemt hem dat kwalijk. Ik ben nog niet eens moeder en kijk nu al op tegen de dag dat onze kleine het huis verlaat.

We hebben die avond geklonken op alle mannen in ons leven! Op zoontjes, vaders én vriendjes, maar toch vooral op onze nieuwe Schepen van Sport.

Lize Feryn

• 26 jaar

• actrice en model, momenteel aan het opnemen voor Beau Séjour 2, heeft met haar zussen een nieuwe collectie tassen uit bij Atelier Feryn

• vriendin van sportanker Aster Nzeyimana