Lifestyle-update: Sieg De Doncker is nu ook model & steun het goede doel en breek een record door mosseltjes te eten Timon Van Mechelen

27 september 2019

16u48 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Na Dries Van Noten werkt Christian Lacroix ook samen met Damart

Woensdag presenteerde Dries Van Noten nog een collectie op de catwalk in Parijs die hij in samenwerking had gemaakt met de Franse ontwerper Christian Lacroix. Die laatste houdt blijkbaar wel van Belgische merken, want hij slaat nu ook de handen in elkaar met Damart. Samen ontwierpen ze 2 jasjes, een jurk, 2 truien, een poncho, een legging en een sjaal in een steeds terugkerend rood barok bloemenpatroon.

De collectie is vanaf 17 november online en in de winkels van Damart te koop. Prijzen variëren tussen € 59 en € 199.

2. Aesop brengt eerste gezichtscrème uit voor de gevoelige huid

In de producten van het Australische verzorgingsmerk Aesop zitten veel kruiden en oliën, wat voor mensen met een gevoelige huid soms kan leiden tot irritatie. Daarom hebben ze begin deze maand een eerste gezichtscrème op de markt gebracht die specifiek gericht is op de gevoelige huid. Er werden 2 nieuwe ingrediënten gebruikt, een groene microalg en een extract uit de narcisbol, die samen irritatie verzachten en roodheid verminderen. De crème trekt, we hebben ‘em zelf uitgetest, snel in en laat ondanks de erg hydraterende werking geen vette film achter op je huid.

Aesop Seeking Silence Facial Hydrator, 60 ml, € 47. Online en in de winkels in Antwerpen en Brussel te koop.

3. Schuif aan de langste mosseltafel van België aan

€ 5 betalen voor mosseltjes, daarmee het goede doel steunen én ook nog eens mee een wereldrecord breken? Place to be is Park Spoor Noord in Antwerpen op zondag 6 oktober. Omdat wij Belgen blijkbaar de belangrijkste afzetmarkt zijn, nodigt de Zeeuwse mosselsector 550 landgenoten uit aan de Langste Mosseltafel ooit. In 2017 verbraken ze het record al eens met 500 Belgen en een tafel van 150 meter lang, dit jaar hopen ze nog straffer te doen met nog 50 mensen extra en een tafel van 175 meter lang. De opbrengst gaat integraal naar Distinguished Gentleman’s Ride Antwerpen die strijdt tegen prostaatkanker.

Zondag 6 oktober vanaf 13u30. Meer info: mosselen.nl.

4. Sieg De Doncker is het nieuwe gezicht van Selected Homme

De Belgische tv-host, acteur, zanger en - we moeten er niet flauw over doen - vrouwen- en mannenmagneet - Sieg De Doncker is ambassadeur en nu ook het nieuwe gezicht van het Deense merk Selected Homme. Voor de campagne trokken ze samen naar Japan en vooral op Tokio werd hij verliefd. “Het is erg fascinerend om te zien hoe de bedrijvigheid en drukte van deze excentrieke stad afsteken bij de rust van de Japanse cultuur”, zegt hij. De stukken die Sieg in de campagne draagt, koos hij zelf uit zodat het ook echt geloofwaardig zou overkomen.

Alle outfits zijn beschikbaar in een aantal multimerkenwinkels en op selected.com.

5. Goodiebox is nu beschikbaar in België

Alsof het elke dag je verjaardag is: dat is de slogan van het Scandinavische ‘Goodiebox’ dat nu ook naar België komt. Elke maand krijg je een doos met 5 tot 7 beautyproducten aan huis geleverd, waarvan er altijd 4 full-size zijn. Om zo nieuwe merken te leren kennen, niet aan de volle prijs producten te moeten kopen die je misschien niet zo goed vindt én omdat het natuurlijk leuk is om telkens een doos met verrassingen toe te krijgen. Online kun je een profiel aanmaken zodat de producten zo goed mogelijk afgestemd zijn op je eigen behoeften.

Voor een bedrag van € 19,95 per maand krijg je een box met als minimale waarde € 65,00. Meer info: goodiebox.be.