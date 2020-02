Lifestyle-update: ontwerp je eigen sofa & meer nieuwtjes Margo Verhasselt

07 februari 2020

16u43 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Bristol brengt sneakers gemaakt van petflessen uit

Bristol breidt haar ‘Love our planet’-collectie uit. De winkelketen lanceert 4 sneakers waarvan het bovenmateriaal gemaakt is van 100% gerecycleerd polyester. Zeg maar gedag tegen chemicaliën, fossiele brandstoffen en verspilling van water. Duurzaam en stijlvol? Alsjeblieft, dankjewel.

De sneakers kosten € 39,99 en zijn in winkels te koop.

2. Weekday slaat de handen in elkaar met fotograaf Louise Ernhörning

De lente lonkt en nieuwe kledingcollecties doen dat ook. Kledingketen Weekday heeft speciaal voor het zonnige seizoen de handen ineen geslagen met de Zweedse fotograaf Louise Enhörning. Samen ontwierpen ze een limited edition capsulecollectie. Voor de lijn werden 8 foto’s van de Stockholmse gebruikt, die werden geprint op T-shirts, een jurk en andere stuks.

De collectie bestaat uit 11 stuks. Prijzen variëren tussen € 25 en € 50. Online en in winkels te koop.

3. Sofacompany lanceert wedstrijd om jouw designerdroom waar te maken

Het Deense meubelmerk Sofacompany organiseert een wedstrijd om beginnende designers een duwtje in de rug te geven. Wat moet je doen? Voor 11 maart een ontwerp voor een zetel inzenden. Wat krijg je in return? Een meet & greet met het Sofacompany-designteam in Kopenhagen die de puntjes op de i van het design zet. Daarna reist het ontwerp door naar Vietnam waar het in productie gaat. Uiteindelijk plof je in je eigen ontworpen zetel thuis neer én mensen in 11 verschillende landen zullen jouw zetel kunnen kopen. Klinkt goed? Meer info vind je hier.

4. Nike brengt 2 innovatieve sportbeha’s uit

Een goede sportbeha vinden, is een beetje als de heilige graal in je macht krijgen. Dat weten ze ook bij Nike. Op zoek naar wat extra motivatie om die goede voornemens (die je een maand geleden maakte, weet je nog?) opnieuw een boost te geven? Waarom dan niet met een leuke én goede sportbeha. Nike brengt twee nieuwe innovatieve bh’s uit die vervelende problemen tijdens het sporten uit de weg helpen.

Optie 1: Nike Swoosh One Piece Pad Sports Bra

Pads in bh’s zijn vaak vervelend: ze zitten niet goed of zijn oneven. Resultaat? Veel gefriemel en een ongelukkige boezem tijdens het sporten. Door een one-piece pad in de klassieke Nike Swoosh Bra toe te voegen, verhelpt Nike dit probleem. De pad heeft een verschillende vorm en grootte, afhankelijk van de behamaat.

Optie 2: Nike Ultrabreathe Sports Bra

Deze bh is de lichtste, meest vochtafwerende bh die Nike ooit heeft gemaakt. Tijdens het sporten kan een bh vaak teveel vocht ophouden waardoor die onaangenaam begint te zitten door de dag. De Nike Ultrabreathe komt in 3 varianten: light, medium & strong support.

Kopen? Dat kan online en in winkels. Vanaf € 35.

5. Di dompelt je onder in de wereld van K-beauty

Voor beauty- en skincarelovers is het niets nieuws: K-beauty is hip. Skincareproducten uit Korea worden steeds populairder en ondertussen vonden ze ook hun weg naar Di. Naast het bestaande aanbod van maskers van K-GLO en B.A.R, breidt Di haar K-beauty gamma uit met twee nieuwkomers: SUGU en Oh K! Met deze innovatieve sheetmasks ziet jouw gelaat er beter uit in 1-2-3!

Meer info vind je hier. Online en in winkels te koop.