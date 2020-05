Lezen is opnieuw hip: waarom boeken een revival meemaken

Méér boeken lezen. Het staat bij veel mensen op het lijstje van goede voornemens. Een mooi streven, dat we helaas niet lang volhouden. Alhoewel ... De laatste tijd grijpen we vaker terug naar literatuur. Komt dat door de lockdown, of is er meer aan de hand? Jorien Caers en Richard Bolte, de oprichters van de boekenwinkel Luddites, en trendwatcher Herman Konings analyseren waarom lezen anno 2020 opnieuw een statussymbool geworden is.

Het is je waarschijnlijk al opgevallen. Tijdens zoommeetings kijk je plots binnen in het huis van collega’s, en wat zie je? In veel gevallen een gigantische boekenkast. Ook Instagram geeft de indruk dat we lezen alsof het een lieve lust is: heel wat mensen gebruikten de laatste weken lustig de hashtags #coreadingvirus of #coronareading, om te tonen welke boeken ze verslonden hadden.

Net zoals we series bingewatchen, doen we dus blijkbaar ook aan comalezen. Het ene boek na het andere. Onder meer bij bol.com zagen ze het aantal bestellingen stijgen. “De verkoop van Nederlandstalige fysieke boeken is de afgelopen weken gemiddeld 30 procent gestegen is ten opzichte van dezelfde weken in 2019", vertelt woordvoerder Tamara Vlootman ons. Hetzelfde geldt voor onafhankelijke boekenwinkels. “In april hebben we onze webshop gelanceerd”, zegt Richard Bolte van de Antwerpse boekenshop Luddites. “De eerste weken stroomden de bestellingen binnen. Sinds de winkels opnieuw de deuren openden, staat de trafiek op een iets lager pitje."

Iets wat veranderingspsycholoog en trendanalist Herman Konings ook heeft opgemerkt. “Veel Vlamingen hebben de neiging om hun boeken te kopen in typische winkels zoals Standaard Boekhandel of Fnac. Die winkels hebben door de coronacrisis een tijdje de boeken moeten dicht doen - letterlijk en figuurlijk - maar uitgeverijen zoals Lannoo zagen dat de online verkoopcijfers de hoogte inschoten. Van praktische boeken, zoals kook- en tuinierboeken, over wetenschappelijke literatuur tot fictie en non-fictie: ze gaan allemaal als zoete broodjes over de digitale toonbank.”

Tijd is key

Een verklaring moet je volgens Konings niet ver zoeken. We hebben de laatste maanden simpelweg meer tijd om ons te verdiepen in een boek. “Door de coronacrisis werken mensen meer thuis. Ze hoeven niet meer te pendelen naar kantoor, hebben niet meer de behoefte om zich om te kleden als ze thuiskomen, en kunnen ‘s ochtends zelfs voor de laptop ontbijten. Dat levert per dag al snel 2 uur extra vrije tijd op. Per week zelfs 10 uur, oftewel een volledige werkdag. Dat is niet min.”

“Vroeger moesten we een keuze maken. Kijken we ‘s avonds tv of lezen we een boek?”, zo gaat Konings verder. “Nu is ons tijdsbudget zodanig uitgerekt dat we beide kunnen doen. Én ook nog eens puzzelen én kruiswoordraadsels invullen én sporten én ons amuseren met gezelschapsspelletjes en videogames.”

Dat we in coronatijden onze innerlijke boekenwurm naar bovenhalen, heeft volgens de trendwatcher ook te maken met ons verlangen naar variatie. Heel de tijd hetzelfde is maar saai. Dan is het leuker om de ene avond een serie te zien en de andere een boek te doorbladeren. En plus, als je eenmaal begint te lezen, kan je moeilijk stoppen. Dat is zeker het geval als het verhaal meeslepend is en tot de verbeelding spreekt.

Al is er nog een andere reden. “De jongste maanden hadden vooral mensen tussen twintig en zestig jaar die werkzaam zijn in de kennis- en dienstensector meer vrije tijd. Met andere woorden: vooral mensen met een hogere scholing. En verschillende studies hebben al aangetoond dat er een correlatie bestaat tussen een hoge scholingsgraad en het lezen van boeken. Boeken zijn een statussymbool, ze getuigen van een zeker intellect, waardoor die specifieke mensen ook meer de neiging hebben om te lezen."

Zoals de gouden oude tijd

De quarantaine heeft zeker een rol gespeeld in de heropleving van onze boekenkast, maar het fenomeen is al veel langer aan de gang. Konings: “Er is een duidelijke voorkeur voor gedrukte boeken. Je zou kunnen zeggen dat het te wijten is aan het feit dat we nog voor een lange tijd thuiszitten. Als we zouden mogen reizen, dan zouden we misschien sneller boeken downloaden op een e-reader. Dat klopt, maar er is méér aan de hand.”

Omdat we voortdurend botsen op een digitaal canvas, is het prettig om een boek te lezen

“Er zijn de voorbije jaren veel digitale vernieuwingen op ons afgekomen, en dat is sinds de lockdown nóg verergerd. Overal staan er schermen. Zelfs op de keukentafel, een plek waar veel mensen hun computer neerpalmen sinds ze telewerken. Net omdat we constant botsen op een digitaal canvas, is er een tegenbeweging ontstaan. We willen rust om te ontprikkelen. Een boek is perfect, want het ritselt, je kan er in schrijven of er ezelsoren in maken.”

“Mensen willen boeken lezen om te onthaasten”, bevestigt Jorien Caers van Luddites. “Dat zie je ook in onze winkel. We hebben geen wifi. Mensen komen hier voor de gezellige sfeer en om even te disconnecten. Ze hebben dat nodig om een digitale balans te vinden.”

Cultureel kapitaal

Tegelijk vindt de moderne boekenwurm het ook fijn om uit te pakken met z'n literaire vorderingen. Dat uit zich vooral op sociale media. Caers: “Mensen posten meer foto’s van boeken op Instagram en co. Dat is mooi, omdat ze op die manier willen tonen dat ze lokale handelaars - zoals wij - willen steunen. Anderzijds draagt het ook bij aan hun cultureel kapitaal, oftewel hun intellectuele imago.”

Dat is exact waar de app Goodreads om draait. Hiermee kan je bijhouden welke boeken je allemaal gelezen hebt. Mensen gebruiken het zelfs om heuse ‘reading challenges’ aan te gaan, waarbij het doel is om een aantal boeken binnen een jaar te lezen.

Kortom, we lezen niet alleen voor ons plezier, maar ook om een goeie indruk na te laten. “Nu het contact met vrienden, collega’s en familieleden traag maar gestaag heropstart, keert onze FOMO ook terug. Onze fear of missing out. We hebben schrik dat we iets gemist hebben, zoals een hippe nieuwe serie of een indrukwekkend boek”, legt Konings uit. “Tegelijk hebben we nog steeds meer tijd voor handen om op schattenjacht te gaan en te zoeken naar the next big thing. Of het nu gaat om een nieuw boek, een podcast of een Netflixserie: als jij het als eerste opmerkt, scoor je gegarandeerd een heleboel statuspunten.”

Fake boeken

Op Radio 1 spraken ze zelfs over de opmars van fake boeken, die je kunt aankopen via sites als Bol.com of Amazon. Denk aan een plastic, kartonnen of in leer gebonden cover. Compleet nutteloos, maar het wordt gebruikt om de boekenkast mee te vullen, en meer bepaald, om zichzelf te verkopen tijdens zoommeetings. Beter een gevulde boekenkast op de achtergrond, dan de was, rommel of ondeugende kinderen, zo klinkt de redenering.

Gelukkig is lezen niet alleen een handige manier ‘om elkaar af te troeven’, het brengt mensen ook dichter bij elkaar. Want ja, je verdiepen in een boek doe je meestal alleen. Maar daarom is het geen eenzame activiteit. Op sociale media verschijnen veel meer foto’s en discussies over boeken. Dat is niet alleen omdat mensen willen timmeren aan hun culturele kapitaal, maar ook omdat ze die interactie simpelweg fijn vinden. Het bewijs? Alleen het laatste jaar al zijn er veel meer boekenclubs opgericht.

Dat is mogelijks een trend die overgewaaid komt uit Hollywood. Heel wat sterren hebben zich ontpopt tot zelfverklaarde bibliofiel door een leesclub op te richten, denk maar aan model Kaia Gerber, presentatrice Oprah Winfrey, en actrices Reese Witherspoon, Emma Watson en Emma Roberts. Het toont in ieder geval aan dat boekenclubs het stoffige imago van zich hebben afgeschud. Het cliché van oudere huisvrouwen die samenkomen klopt niet meer, tegenwoordig zijn het vooral jonge vrouwen die het voortouw nemen. Oubollig? Neen. Interessant en hip? Absoluut.

Nood aan inspiratie? Jorien Caers en Richard Bolte delen alvast hun ultieme aanraders.

Tyll van Daniel Kehlmann, 19,95 euro. Richard Bolte: “Tyll is één van de beste Duitstalige romans van de afgelopen jaren. Het is pas recent vertaald en écht goed, ik heb het in één ruk uitgelezen.”

The Five van Hallie Rubenhold, 22,95 euro. Richard Bolte: “Dit boek gaat over vijf slachtoffers van Jack The Ripper. Het biedt een schrijnende inkijk in het bestaan van vrouwen uit de lagere klassen in Victoriaans Engeland, die volgens de auteur té gemakkelijk werden weggezet als prostituees.”

Groetjes uit Vlaanderen van Mohamed Ouaamari, 19,99 euro. Jorien Caers: “Ik heb nét ‘Groetjes uit Vlaanderen’ uitgelezen. Het is geschreven door een Antwerpenaar met Marokkaanse roots, en gaat in feite over het leven als een allochtoon in ons land. Ontzettend grappig en insightful.”

De avond is ongemak van Marieke Lucas Rijneveld, 15 euro. Jorien Caers: “‘De avond is ongemak’ is geschreven door een Nederlandse schrijver, en is recent vertaald in het Engels. Die vertaling is nu zelfs genomineerd voor de International Man Booker Prize. Terecht, als je ‘t mij vraagt. Het is een heel bijzonder en aangrijpend verhaal.”

Normal People van Sally Rooney, 12,95 euro. Jorien Caers: “Er is net een serie van gemaakt, maar het boek is ook een enorme aanrader. Het gaat over twee mensen die elkaar graag zien. Herkenbaar en hartverscheurend.”

