Leuke gadgets voor de ideale picknick Jente Hautekeete

21 april 2018

14u06 0 Vrije tijd De ideale picknick ziet er voor iedereen anders uit, maar comfort, plezier en makkelijkheid spelen altijd een grote rol. Om je picknick perfect te laten verlopen, zochten we wat handige meubels en hebbedingetjes bij elkaar.

Bbq bij de hand

Wie eens iets anders wil meenemen dan de klassieke voorgemaakte boterhammetjes kan uitpakken met een draagbare bbq. Een picknick en bbq combineren is echt altijd een leuk idee, toch? Online vind je veel verschillende varianten die allemaal handig opvouwbaar zijn. Dit zwarte exemplaar weegt slechts 4 kilo en kan dus makkelijk meegedragen worden. Het enige minpuntje: je moet de kolen in een aparte zak meedragen, want die zitten er niet bij.

Opvouwbare bbq, MikaMax, 34,95 euro, te koop online

Ice cold

Hoewel de klassieke vierkante blauwe koelbox het goed doet, is een kleurrijke versie net iets leuker. De 'Icemax picknick cool bag' komt in verschillende kleuren en prints en is groot genoeg om veel hapjes in mee te nemen. Een makkelijke tip is om enkele gevulde waterballonnen in te vriezen en in de coolbox te leggen. Zo blijft alles extra koud.

Coolbag, Cabinmax, 49,95 euro, te koop online

Groen servies

Plastic bordjes kan je best thuis laten wanneer je in een park of bos gaat picknicken. Een duurzaam alternatief zijn wegwerpbordjes gemaakt van natuurijke grondstoffen als bamboe, maïs of palmblad. Bij greenpicnic kan je kiezen voor borden, kommen, bestek én bekers uit biologisch afbreekbaar materiaal.

Palmbladbordjes, greenpicnic, 9,25 per pak, te koop online

Wine o'clock

Beker- en flessenhouders kunnen ook goed van pas komen. Je loopt minder risico dat de kinderen plots hun beker omver lopen tijdens een spelletje tikkertje. Je steekt deze houders gewoon in de grond en klaar! Er bestaan trouwens ook wijnglashouders - we geven het maar mee.

Wijnglashouders, Tovolo, 8 euro, te koop online

Music maestro

In één-twee-drie een zomergevoel opwekken doe je met muziek. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is in feite een compacte bluetooth speaker. De prijzen variëren van erg duur tot redelijk goedkoop, een keuze maken is dus niet altijd simpel.

JBL Go Zwart, Coolblue, 29 euro, te koop online

Dekentjes

Picknickdekens zijn erg handig als je in de natuur wil eten en je je geen zorgen wil maken of er nog een picknicktafel vrij zal zijn. Deze dekentjes komen in alle mogelijke prints, diktes, groottes en prijzen. Zorg vooral dat de dekentjes een waterdichte onderkant hebben, want dat beschermt tegen vuil dat zich eventueel verstopt tussen het gras.

Picknickdeken, H&M, 14,19 euro, te koop online

Neem een tafel mee

Wie toch liever niet op een dekentje op de grond zit, kan altijd zelf een picknicktafel meenemen. Net zoals de bbq kan je sommige tafels ook gewoon opvouwen. Je kan deze soort vinden tussen de € 50 en € 100, afhankelijk van de grootte. Bij de aankoop is het belangrijk dat je kijkt naar het totaalgewicht: je wil geen loodzware tafel meesleuren. Het exemplaar van Easy Camp valt op dat vlak nog goed mee en weegt zo'n 6,5 kg.

Opvouwbare picknicktafel, Easy Camp, 59,95 euro, te koop online

Comfortabele zitzak

Zorg voor wat comfort door een zitzak mee te nemen. We hebben het over een compacte, lichte zitzak die je kan vullen met lucht, zoals bijvoorbeeld de 'Seatzac zitzak'. Ze vullen is uiteindelijk vrij simpel: je houdt de zak open en slingert hem wat rond. Als je denkt dat er genoeg lucht in zit, plooi je het uiteinde dicht en klik je het vast. Deze techniek een keertje oefenen voor je op je picknick vertrekt, is misschien niet zo'n slecht idee. Ook leuk: deze zitzak kan je perfect hergebruiken tijdens uitstapjes naar het strand.

Zitzak, Seatzac, 12 euro, te koop online