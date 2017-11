Leuke buitenactiviteiten om in sneltempo van die winterdip af te geraken Timon Van Mechelen

14u01 0 Facebook Airzone Vrije tijd Door een gebrek aan licht en het besef dat je nog maanden moet wachten voor je weer op een terrasje kunt zitten, kampen veel mensen momenteel met een herfst- of winterdip. Je voelt je neerslachtig, bent snel geïrriteerd en soms zelfs lichtjes depressief. Gespecialiseerde lichttherapie kan soelaas bieden als het écht slecht me je gesteld is, maar je kunt ook proberen om komend weekend eens niet te zetelhangen en activiteiten te doen die je energie geven. Wij zochten er een aantal leuke in openlucht bij elkaar.

1. Paintballen

Toegegeven, een spelletje paintball is meestal niet volkomen pijnloos, maar je krijgt er wel bakken energie van. De pakken zorgen daarnaast niet alleen voor bescherming, ze houden je ook warm waardoor je perfect kan paintballen als het kouder is buiten. Wedden dat je je na een spelletje al veel opgewekter voelt?

Je kunt o.a. paintballen bij Sportcomplex Kattenbroek.

2. Springen op springkastelen

Afgelopen zomer schreven we nog over het eerste springkastelenfestival voor volwassenen in ons land, maar bij Airzone in Kontich kun je het hele jaar door springen op luchtkastelen. Je kan een parcours (om ter snelste) volgen met vrienden, familie of collega’s, maar er zijn ook spelletjes zoals balanceren op een ronddraaiende paal. Jonge kinderen komen ook aan hun trekken met een speciaal aangepast kinderprogramma.

Meer info: airzone.be.

3. Tunneltocht

Het is in principe een activiteit voor kinderen, maar het kan ook voor volwassenen leuk zijn. In de tunneltocht van Avanco ren je de longen uit je lijf door allemaal verschillende tunnels. Ideaal bij regenweer, aangezien je een groot deel van tijd overdekt doorbrengt, maar toch nog in de buitenlucht vertoeft.

Meer info: avanco-adventure.com.

4. Een boerenspel

Bij Farmfun in de Limburgse Kempen kan je uit volle borst op konijnen (geen echte) schieten, tegen elkaar springen gehuld in een bal, rollebollen in het stro en nog veel meer. En dat allemaal tussen de koeien (wél echte). De boerenspellen zijn vooral populair voor vrijgezellenweekends of teambuildingsactiviteiten, maar je kan je gerust ook met je gezin uitleven.

Meer info: farmfun.be.

5. Antwerp by bike

Antwerpenaren zullen het allemaal beamen dat er niets boven een fietstocht door de stad gaat. Je raakt overal tien keer sneller dan met de auto of het openbaar vervoer, je kunt genieten van het uitzicht en je bent ook nog eens in beweging. Leuk en gezond dus. Antwerp by Bike zijn georganiseerde fietstochten die je de stad doen verkennen op een stalen ros. Hun gidsen kennen de tofste anekdotes en adresjes in ’t Stad en er zijn verschillende tours om te volgen. Zo kun je bijvoorbeeld de grote klassieke monumenten ontdekken, of net de Joodse buurt leren kennen.

Meer info: antwerpbybike.be.

6. Hungergames in het echt

Dankzij Outside Adventure kun je met pijl en boog The Hunger Games-gewijs ten strijde trekken in een boogschietbattle. Maak je geen zorgen: de pijlen hebben een uiteinde in mousse, dus je zult het leven gelukkig niet laten in dit spel. De pijlen moet je trouwens eerst zelf zoeken, net zoals in de films, zodat het alleen nog maar spannender wordt.

Meer info: outsideadventure.be.