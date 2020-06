Leuk cadeau voor Vaderdag nodig? Professionele doe-het-zelver deelt geschenktips voor klusgrage papa’s

Gevulde gereedschapskoffer

“Elke man wordt gelukkig van een gevulde gereedschapskoffer”, gelooft Frederik Jodts, zelfstandig bouwprofessional en docent aan Syntra Midden-Vlaanderen. “Die bestaan in oneindig veel vormen, formaten en prijscategorieën, wat het niet gemakkelijk maakt om te kiezen. Maar eigenlijk kan je onmogelijk de mist ingaan. Wij raden onze cursisten meestal het merk Kreator aan, omdat de prijs-kwaliteitsverhouding bij die koffers echt goed zit. Voor 99,90 euro heb je bijvoorbeeld een trolley met maar liefst 253 onderdelen. Schroevendraaiers, sleutels, tangen, een waterpas, een breekmes, al wat je nodig hebt zit erin. De wieltjes onderaan zijn een grote troef, zo kan de klusser in kwestie alles gemakkelijk meenemen.”

Met een Bosch of Black+Dekker van 12 tot 18V heb je een uitstekende schroefboormachine voor huis- en tuingebruik Frederik Jodts

Schroefboormachine

Wat is er leuker dan gereedschap? Elektrisch gereedschap, zo blijkt. “Boys and their toys, het is niet voor niets een uitdrukking”, lacht Frederik. “Zo is een schroefboormachine erg handig om in huis te hebben, want je kan er gaten mee boren en elke vijs vastmaken zonder veel kracht te moeten zetten. Let bij je aankoop zeker op het vermogen. Dat wordt uitgedrukt in volt: hoe hoger de voltage, hoe krachtiger. Met een Bosch of Black+Dekker van 12 tot 18V heb je een uitstekend exemplaar voor huis- en tuingebruik. Professionals neigen eerder naar Makita, maar voor dat merk betaal je snel het dubbele van de prijs. Voor een hobbyklusser is dat eigenlijk overbodig.”

Decoupeerzaag

“Nog een must have voor doe-het-zelvers is een decoupeerzaag of wipzaag”, vindt de docent bouw. “Daarmee kan je een plank in allerlei vormen zagen, maar ook buizen, kunststof, tegels of zelfs metaal doorsnijden. Je kan het zaagblad namelijk aanpassen naargelang het materiaal waarmee je werkt. Bij aankoop is een setje met verschillende soorten doorgaans inbegrepen. Sommige modellen hebben een speciale aansluiting om een stofzuiger aan vast te maken, zodat je man of vader stofvrij kan werken. Handig!”

Bouwlaser

“Weinig mannen hebben een bouwlaser. Maar omdat het toestel zo veel toepassingen heeft, zouden ze er wel vaak een kunnen gebruiken. Dat maakt het zo’n schitterend cadeau. Een bouwlaser projecteert rechte lijnen op de muur of vloer. Ideaal om een kader, plank of kast recht op te hangen, om tegels te plaatsen, te schilderen, noem maar op. Er bestaan lasers van honderden euro’s, die honderden meters ver reiken, kunnen ronddraaien en verschillende kleuren kunnen projecteren. Die snufjes heb je voor klussen in huis niet nodig. Kies gewoon voor een basismodel zoals de gebruiksvriendelijke Bosch Universal Level 2. Die projecteert loodrechte lijnen in een kruis op de muur, maar kan je ook laten hellen om diagonaal te werken.”

Kies voor bouwwerken altijd voor een paar werkschoenen van de categorie S3: de hoogste beschermingsgraad Frederik Jodts

Veiligheidskledij

Elke handige harry kan eens een onhandig moment hebben. Daarom vindt de docent veiligheidsmateriaal ook uitermate geschikt als geschenk. “Safety Jogger werkschoenen heb je bijvoorbeeld al vanaf 35 euro. Kies voor bouwwerken altijd voor een paar van de categorie S3: de hoogste beschermingsgraad. Die schoenen zijn waterdicht, hebben een veiligheidstip en een veiligheidszool. Ook handschoenen zijn voor de meeste klussen noodzakelijk. Daarbij geldt vooral de regel dat je de juiste soort handschoen moet kiezen voor het werk dat je man doet. Om planken te verzagen heb je lichtere en fijnere handschoenen nodig dan wanneer je een muur afbreekt. Daarnaast heb ik van verschillende cursisten gehoord dat zij in het verleden een bodywarmer of werktrui met hun naam op geprint hebben gekregen. Leuk voor wie houdt van een persoonlijke touch.”

