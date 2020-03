Lettervreter? Deze reeksen mogen niet ontbreken in je boekenkast Kristina Rybouchkina

27 maart 2020

08u30

Bron: HLN Shop 2 HLN Shop Het ziet er niet naar uit dat de coronamaatregelen binnenkort versoepeld worden. We mogen ons dus al mentaal beginnen voorbereiden op nog enkele weken - of zelfs maanden - thuis. Loop jij nu al de muren op van verveling? De volgende boekenreeksen maken de sociale afzondering méér dan dragelijk.

Joona Linna (Lars Kepler)

De krant leest tegenwoordig als een thriller. Maar na al die onheilspellende berichten kan je vast wat verder-van-je-bed-spanning gebruiken. De boeken van Lars Kepler, pseudoniem van het Zweedse echtpaar Alexander en Alexandra Ahndoril, zijn daar perfect voor. Alle acht zoomen ze in op de belevenissen van detective-inspecteur Joona Linna, die de ene duistere moordzaak na de andere moet oplossen. Heerlijke Scandinavische suspense die je al je zorgen doet vergeten.

De zeven zussen (Lucinda Riley)

Als je zin hebt in een stevige portie feelgoodlectuur, fleurt de zevendelige reeks ‘De zeven zussen’ je ongetwijfeld op. In haar razend populaire romans plaatst Lucinda Riley steeds één van zeven adoptiezussen in de hoofdrol. Elk gaan ze op zoek naar hun roots, waarvoor ze steeds naar een ander land reizen. Voeg daarbij een vleug geschiedenis en snuifje romantiek en je krijgt een recept waar miljoenen lezers wereldwijd voor in het zwijm vallen.

De Napolitaanse romans (Elena Ferrante)

Nog een reeks boeken die je meetronen naar zonniger oorden en (soms) betere tijden zijn ‘de Napolitaanse romans’ van Elena Ferrante. De vertelling start met ‘De geniale vriendin’, waarin Ferrante het coming-of-ageverhaal van vriendinnen Lila en Elena vertelt. In de daaropvolgende romans blijven de hoofdpersonages proeven van voor- en tegenspoed terwijl ze hun weg zoeken in het volwassen leven.

Helen Grace-serie (M.J. Arlidge)

M.J. Arlidge schrijft al 15 jaar mee aan bekende Britse crimeseries, waaronder Silent Witness. Thrillerdebuut Iene Miene Mutte werd meteen een bestseller. Zijn opvallend en excentriek detectivepersonage, Helen Grace, werd door lezers al meermaals tot favoriet uitverkozen.

The Witcher (Andrzej Sapkowski)

Ben je eerder een fantasyfan? Dan is het ‘The Witcher’-saga van de Poolse auteur Andrzej Sapkowski een must reed. Voor wie eraan zou twijfelen: die gaat inderdaad over Gerald van Rivia, dezelfde witcher die sinds eind december Netflix verovert. In de boeken lees je hoe hij net als in de serie op monsters jaagt, tovenares Yennefer van Vengerberg ontmoet en princes Ciri beschermt, maar kom je ook meer te weten over zijn leven aan de hand van verschillende kortverhalen.

Het kerkhof der vergeten boeken (Carlos Ruiz Zafón)

Wil je de literaire toer wil opgaan, duik dan in de wondere wereld van Carlos Ruiz Zafón via ‘Het kerkhof der vergeten boeken’. De geprezen Spaanse schrijver neemt je in zijn romans mee naar het Barcelona van de jaren vijftig. Daar maak je kennis met Daniel Sempere, zoon van een boekhandelaar. Op een dag onthult zijn vader hem Het kerkhof der vergeten boeken, waar Daniel een boek vindt dat zijn leven zal veranderen. Een magische, mysterieuze reeks, die als een puzzel in elkaar valt naarmate je door de pagina’s vliegt.

Door de maatregelen tegen corona zitten veel mensen de komende weken thuis. Lees in ‘Mijn Thuisblijfgids’ allerlei tips hoe je deze periode positief kan doorstaan.

