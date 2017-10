Let op: de goedkoopste vliegtickets boek je morgen Sophie Vereycken

10u36 0 Photo by STIL on Unsplash Vrije tijd Eerlijk is eerlijk: met het weer van de afgelopen dagen kan het bijna niet anders dan dat het begint te kriebelen om je koffers weer te pakken. En laat het binnenkort nu net dé uitgelezen periode zijn om je tickets te boeken. "November is gemiddelde de goedkoopste maand," weten ze bij Skyscanner. En gelukkig delen ze ook nog enkele andere tips. Ons paspoort ligt alweer klaar.

Nog één nachtje slapen, en dan kan je die credit card weer bovenhalen, want november is gemiddeld de beste maand om je vliegtuigtickets te regelen als je vliegt vanuit Nederland, zo verklapt de vliegticketwebsite. Wie november te vroeg vindt of liever vanuit eigen land vertrekt, doet dat dan weer best 8 weken op voorhand om zo ongeveer 11 procent te besparen. Ook lijstten ze bij Skyscanner per land de beste periode op:

Frankrijk: 12 weken op voorhand

Griekenland: 20 weken op voorhand

Italië: 8 weken op voorhand

Kroatië: 18 weken op voorhand

Marokko: 5 weken op voorhand

Portugal: 17 weken op voorhand

Spanje: 19 weken op voorhand

Thailand: 23 weken op voorhand

Verenigd Koninkrijk: 18 weken op voorhand

Verenigde Staten: 17 weken op voorhand

De duurste maand om op vakantie te gaan, ligt zoals verwacht pal in het hoogseizoen, namelijk juli. Wil je er een goedkoop uitje van maken? Dan vertrek je best in januari op reis. Gemiddeld kan je zo 16 procent besparen, vergeleken met andere periodes.

Extra tips om te besparen op je vlucht?

- Kijk niet alleen naar het dichtstbijzijnde vliegveld, maar hou ook de omgeving in de gaten. Zeker voor lange vluchten, bijvoorbeeld naar Amerika, kan het al snel een paar honderd euro schelen als je vanuit Nederland, Frankrijk of Duitsland vertrekt.

- Kies voor verschillende luchtvaartmaatschappijen voor de heen- en terugvlucht. Ook een flexibele vertrekdatum kan de prijs behoorlijk drukken.