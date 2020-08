Leren rollerskaten, je huis een make-over geven of veters op de juiste manier knopen? Met de juiste hashtags op TikTok kan het allemaal Nele Annemans

18 augustus 2020

16u03 0 Vrije tijd TikTok alleen maar goed voor leuke dansvideo’s? Think again! De app biedt zoveel meer dan dat, zeker als je de juiste hashtags gebruikt. Van de meest speciale baksels tot de beste beautytips en DIY’s voor je interieur: je vindt ze er allemaal!

#Editing 101

Het bewerken van je video is op Tik-Tok minstens even belangrijk als je filmpje zelf. Leuke overgangen, verrassende effecten, amusante muziekjes: ze hebben het allemaal. Ook benieuwd geworden hoe je je video naar een hoger niveau kan tillen? Met de #Editing101 leer je niet alleen hoe je TikTok-filmjes kan bewerken, maar ontdekt ook handige tips voor het bewerken van je foto’s en video’s in het algemeen.



#Rollerskating

Sinds de lockdown hebben heel wat mensen hun oude hobby’s opnieuw opgepikt. Een van de populairste trends is zonder twijfel inlineskaten. Maar als je net zoals ondergetekende voor de eerste keer in meer dan 20 jaar je rolschaatsen onder het stof vandaan haalde, weet je dat dat niet zonder slag of stoot verloopt. In dit artikel vond je al allerlei tips en trics, maar ook op TikTok vind je heel wat basistutorials onder de #rollerskating over je hoe moet leren stoppen, draaien en achteruit moet skaten. Handig!



#TikTokTaughtMe

Via de #TikTokTaughtMe ontdek je dan weer een arsenaal aan onderwerpen. Het is de plek waar je TikTok-video’s vindt over dingen die je al je hele leven verkeerd doet, nog niet wist en zou moeten weten en tal van leuke feitjes uit studies. In onderstaande video kom je bijvoorbeeld te weten op welke manier je het best je veters knoopt.



#FurnitureFlip

Nu we met z’n allen een pak meer tijd thuis doorbrengen, geven velen hun in- én exterieur een leuke make-over. Geen idee hoe je dat moet aanpakken? Met de #FurnitureFlip vind je de beste inspiratiefilmpjes voor DIY-projecten. In de onderstaande video ontdek je bijvoorbeeld hoe je van je simpele bijzettafeltjes de blikvanger van je interieur maakt met al je overgebleven rosse centjes.



#BeautyTips

Schuim jij ook regelmatig YouTube en Instagram af naar de leukste beautytutorials? Dan is de #BeautyTips op TikTok zeker en vast iets voor jou! Je treft er niet alleen trucjes om je eyeliner of concealer aan te brengen, maar ook medische professionals als tandartsen delen er hun beste tips. Filmpjes over zogezegde wonderproducten en extreme schoonheidsbehandelingen laat je dan weer beter links liggen.



#TikTokRecipe

Uiteraard kon ook deze niet ontbreken in het lijstje. Tijdens de lockdown zijn we en masse beginnen te koken en bakken, en onverwacht zorgde TikTok voor de leukste recepten om thuis uit te proberen. Wij zijn onder meer fan van dit ‘cloud bread’, deze vijf verfrissende drankjes en dit bijzondere ijsrecept. Heb je je vooral toegelegd op het bakken? Dan stelt de #BakingRecipe zeker niet teleur!



