Laurence Machiels maakt van je tuin de coolste speelplek

Vergeet de trampoline of de schommel middenin het gazon, de coolste (en koelste) speelplek ligt verscholen in de tuin. Een kleine boom, flinke struik, put of heuveltje zijn dé basisingrediënten voor een heerlijk avontuurlijke zomer. Tuinexperte Laurence Machiels toont je de mogelijkheden.

Als sommige ouders het voor het zeggen hadden, maakten kinderen zich liefst niet te vuil, speelden ze geen al te wilde spelletjes, en zaten ze al helemaal niet een halve dag verstopt in de tuin. Een uurtje trampolinespringen of schommelen in het midden van het gazon, helemaal in het zicht, ja, maar zeg nu zelf, hoe saai is dat niet? En op hete dagen is het er ook véél te warm. Een geheim kamp, een bergje aarde en een wild bos(je) met heerlijk frisse schaduw, waar kinderen zelf op ontdekking kunnen gaan, uit het zicht van ma en pa, is zoveel plezanter en uitdagender!

Heerlijk koel speelbos(je)

In elke tuin, hoe klein ook, past wel een speelbosje. Groot hoeft dat niet te zijn: een plek onder een boom, met wat struiken omheen, liefst helemaal achterin de tuin, is al ok. Elke tuin heeft wel minstens een verloren hoek waar net één of twee hazelaars of vlierstruiken in passen. Deze struikbomen worden niet te hoog en storen zelden. Kinderen zitten er uit de directe zon, kunnen er zich heerlijk verstoppen en mogen gerust eens een tak afbreken; het zijn oersterke planten.

Zie je een heuvel(tje) in je tuin niet zitten, dan is een ondiepe put misschien wel een optie

Zorg zeker ook voor een heuveltje in of bij het kinderbos. Op en rond een simpele berg aarde kunnen kinderen urenlang spelen, op en af hollen en fietsen. Om van een skate-, knikker- of autobaan nog maar te zwijgen. En bovendien is het veel leuker dan een zandbak, die eigenlijk alleen voor heel kleine kinderen bedoeld is. Zie je een heuvel(tje) in je tuin niet zitten, dan is een ondiepe put misschien wel een optie, zodat er toch een beetje reliëf in de kinderhoek zit? Beschouw het als een tijdelijk zomerproject en gooi de kuil na de zomer eventueel weer dicht. Op hete dagen kan er een teiltje water in (max. 20 centimeter diep), of een plastiek vel, voor een minivijvertje of modderpoeltje. Vuil worden, hoort bij de vakantie!

De boom in!

Staat er een grote boom in je tuin, dan kan er misschien een boomhut in? Al zorgt een eenvoudige touwladder of zelfgeknoopte ladder naar de eerste dikke tak ook al voor een flinke uitdaging. Houd wel de privacy van de buren in het oog, je mag niet zomaar overal een boomhut of staketsel bouwen. Heb je niet meteen zo’n speelplek met bomen of struiken in de tuin, bouw dan voor de kinderen een wilglo, een tipi van gevlochten wilgentakken, of een rudimentaire ‘hut’ met paletten of afvalhout, dat is veel origineler dan een kant-en-klare speeltoren. Let wel op dat alle splinters weggeschuurd zijn. Camoufleer de paletten met snoeiafval en dode takken, dat maakt de speelplek nog ‘geheimer’.

Kleed het speelbosje aan met een paar stukken boomstam, zo wordt de berg aarde al snel een eiland, de boomstam het reddingssloep en de boom de uitkijkmast van een piratenschip

Kleed het speelbosje aan met een paar stukken boomstam, zo wordt de berg aarde al snel een eiland, de boomstam het reddingssloep en de boom de uitkijkmast van een piratenschip. Al kan het net zo goed iets totaal anders zijn, maar dat hoef jij niet te weten want eigenlijk is zo’n speelhoek geheim terrein voor ouders. Verzamel samen takken, keien (die je bijvoorbeeld meebracht van vakantie), schelpen, dennenappels, wijnkurken, … en voorzie een paar oude dekens, lakens of gordijnstof, kussens, een oude parasol, een kratje (als tafel), touw (sjorren is de max), wasknijpers, lege dozen en planken (zonder splinters), of een oude autoband. Een bezoek aan de kringwinkel levert een schat aan accessoires op voor het speelbosje.

