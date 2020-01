Lauren Versnick & Jens Dendoncker in NINA: “Dankzij Lauren zit er weer peper in mijn gat” Margo Verhasselt

10 januari 2020

15u12 0 Vrije tijd One kiss is all it takes. Een dik jaar geleden sloeg de vonk over, na hun eerste én allesbepalende kus. Sindsdien gaat het razendsnel voor tv-figuur Jens Dendoncker en model-actrice Lauren Versnick: huisje, tuintje, twee katjes. Flitsende carrières ook. Bij de start van dit drukke jaar nemen ze even tijd voor elkaar. En voor NINA.

Vat deze twee vooral niet zomaar samen als ‘de lieve teddybeer’ en ‘het bloedmooie model’. Ze zijn zoveel meer than meets the eye. Elkaars tegenpool en elkaars aanvulling. Zij is rechtdoorzee, hij kiest voor bochten en omwegen. Zij neemt de leiding, hij volgt graag. Zij de nuchtere, hij de melancholische. “Wij konden niet méér van elkaar verschillen. Maar net daarin schuilt een enorm schone poëzie”, aldus Jens.

We zoeken het koppel op in Lanaken. Daar, in een groene oase, doen ze zich tegoed aan een weekendje wellness: wandelen, massage, paardrijden – om hen op te laden voor 2020. “2019 was het drukste maar mooiste jaar uit mijn leven”, steekt Lauren van wal. “Ik ben vijfentwintig geworden, mijn relatie met Jens is gestart, Studio Tarara kwam op tv, ik had een rol in Nachtwacht, Jens en ik kochten een appartement en we namen onze katjes, Maurice en Toulouse, in huis. Een vruchtbaar jaar. Laat het volgende maar komen.” We geven je alvast een blik achter de schermen van de fotoshoot, het interview lees je morgen in NINA of op nina.be.

