Last van wanderlust? Via deze website kan je (gratis!) genieten van uitzichten van over de hele wereld Nele Annemans

19 juli 2020

16u22 0 Vrije tijd Voor de globetrotters onder ons zijn het barre tijden: verre reizen mogen niet en het is gissen wanneer we onze wanderlust weer kunnen botvieren. Maar niet getreurd. Window Swap kwam namelijk met een oplossing. Via die website kan je genieten van de mooiste uitzichten van over de hele wereld, en dat allemaal gewoon van uit je luie zetel.

Op vrijdagavond in New York, op zaterdagmiddag naar Ibiza en ietsje later naar Zweden: het mag er in real life dan misschien niet meteen inzitten, met de website Window Swap is het wél mogelijk. Die werd speciaal opgericht voor reislustigen zodat ze toch nog een beetje van de wereld kunnen zien, en dat terwijl ze gewoon in hun eigen huis of tuin vertoeven.

Bovendien is het principe poepsimpel: je surft gewoon naar Window Swap en dan kan je met één klik een raam openen. Een blik uit de kamer van een Londenaar, Madrileen of zelfs van iemand uit Shanghaï? Het kan allemaal! En je hoeft er geen eurocent voor neer te tellen.

Wat het concept zo uniek maakt, is dat je niet gewoon een foto van het uitzicht te zien krijgt, wel een tien minuten durend filmpje vanuit een raam. Die filmpjes worden trouwens vergaard door mensen van overal ter wereld. Wil jij buitenlanders dus ook een blik gunnen op jouw uitzicht? Dan kan je zelf een video oploaden en hem delen.