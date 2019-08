Last minute op zoek naar een kot? Op deze zaken moet je letten Liesbeth De Corte

16 augustus 2019

13u03 0 Vrije tijd Nog een dikke maand en het nieuwe academiejaar gaat van start. Dat betekent voor veel studenten dat ze ook op kot gaan. Heb je last minute besloten om het ouderlijke nest te verlaten? Dan zijn er enkele zaken waar je rekening mee moet houden in de zoektocht naar een studentenkamer. Katrien Devillé van Kotwijs geeft enkele tips.

Panikeer niet

“Vind je geen degelijk kot? Dan moet je niet panikeren”, sust Katrien Devillé meteen. “Elk jaar zijn er na de derde examenperiode nog studentenkamers die geannuleerd worden. Als de resultaten van de examens tegenvallen, zijn er immers studenten die noodgedwongen moeten stoppen of opnieuw thuis moeten gaan studeren. Ook zijn er jongeren die op het laatste nippertje besluiten om een andere richting te volgen of om in een andere stad te gaan studeren. Begin september is met andere woorden een goede periode om te bekijken welke kamers opnieuw zijn vrijgekomen.”

Weet wat je wil

“Kies je voor een kot in de privésector, een studio of een studentenresidentie? Die knoop moet je eerst doorhakken. Weet wel dat de kans klein is dat er nog een kamertje vrij is in een residentie. Die aanvraag moest je immers eerder dit jaar al ingediend hebben. Maar ook hier geldt dat mensen nog kunnen annuleren, dus het kan geen kwaad om te checken of er last minute kamers zijn vrijgekomen. Je weet maar nooit ...”

Ken je budget

“Wie aan de zoektocht begint, moet weten wat z’n budget is. De prijzen kunnen variëren per stad. In Leuven schommelt de gemiddelde prijs voor een gewoon kot tussen € 330 en € 360 per maand, afhankelijk of je een huurcontract hebt van 10 maanden of 12 maanden. Wil je een eigen badkamer en douche? Dat kost gemiddeld € 480 per maand. Voor een studio tel je gemiddeld € 500 per maand neer”, legt Devillé uit. Klinkt de luxe van een eigen studio aanlokkelijk? Daar denk je toch beter twee keer over na. “Zo’n 20% huurt een studio. Dat zijn vooral oudere studenten en doctoraatsstudenten. De meesten kiezen voor een studentenkamer omdat het goedkoper is én omdat je er meer sociaal contact hebt. Zeker tijdens de blok kan het deugd doen om samen te koken, te babbelen en je hart eens te luchten.”

Zoek wijs

“Kies je voor een kot in de privésector? Dan raad ik aan om te zoeken via de databank van de universiteiten en de hogescholen. In Leuven is dat Kotwijs. Het verschilt van stad tot stad, maar meestal gaat die huisvestigingsdienst ook op controle bij de studentenkamers. In dat geval weet je zeker dat de panden in orde zijn qua wooncomfort, brandveiligheid en studentvriendelijkheid.”

Waar kan je zelf op letten?

“Je zoektocht kan natuurlijk ook op een andere manier gebeuren. Via Facebook, andere sites of mond-op-mondreclame. Dan moet je zelf rustig kijken of het gebouw in een goede staat is. Is er dubbele beglazing? Is er voldoende licht? Kan je de kamer goed verluchten? Is de trap breed en stevig genoeg? Zie je nergens loshangende elektriciteitskabels? Zijn er voldoende rookmelders en brandblusapparaten? Als je studentenkamer zich aan de achterkant van het gebouw bevindt, moet je ook controleren of er een tweede vluchtweg is. Dat is een manier om het pand stante pede te verlaten, moest dat nodig zijn in een noodsituatie”, licht Devillé toe. “Voor je het contract tekent, kan je ook contact opnemen met de huisvestigingsdienst. Wie weet kennen ze de verhuurder of het pand en kunnen ze advies geven.”

Lees het contract goed na

“Het klinkt logisch, maar lees het contract goed na. In het beste geval krijg je een modelcontract voorgeschoteld. Dan ben je zeker dat er een goed evenwicht is tussen de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder. Vergeet ook het huisreglement niet. Daar worden alle praktische afspraken in opgesomd. Toch moet je het goed controleren, want sommige verhuurders maken er misbruik van om een aantal beperkingen op te leggen. Denk aan: een maximaal aantal keer per week douchen, vanaf een bepaald uur mag je geen bezoek meer ontvangen of tijdens de paasvakantie wordt de keuken afgesloten. Niet eerlijk natuurlijk. Maar als je het tekent, kan je er achteraf niet over klagen.”

Vergelijk!

Als je een kot hebt gevonden dat je bevalt, wil je het liefst niet te lang aarzelen. Toch is het volgens Devillé belangrijk om verschillende kamers te bezoeken en te vergelijken. “Kijk naar het totaalplaatje: het contract, de huurprijs, de ligging en de studentenkamer zelf. Leuven is best klein, met een doorsnede van 2,5 kilometer. Dus in dat geval is het belangrijk dat je je thuis voelt op je kamer. Alleen dan ga je je goed in je vel voelen en kunnen studeren. In grotere steden als Antwerpen of Gent is het ook belangrijk dat je de buurt verkent en checkt of je een fijn gevoel krijgt bij de wijken rond je studentenkamer.”