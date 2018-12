Last minute cadeaustress: 5 tips om net op tijd het perfecte geschenk te vinden LDC

21 december 2018

Tijd zat om nog cadeaus te kopen, denk je zo. En plots is Kerstmis nog maar een paar dagen verwijderd: paniek! Want je hebt nog steeds geen flauw idee wat je überhaupt wil geven, en de klok begint nu echt wel te tikken. Dries Boven van webwinkel Luxury For Men geeft 5 tips die de zoektocht naar het perfecte geschenk kunnen vergemakkelijken.

Tip 1: maak je cadeau relevant

Als je gaat shoppen voor cadeaus valt je oog automatisch op dingen die jij leuk vindt. Denk daarom even goed na over de persoon voor wie je een cadeau wilt kopen. Heeft hij of zij bepaalde hobby’s? Gaat het om je sportieve nicht of je nonkel die elk jaar een verre reis maakt? “Een hard werkende ondernemer heeft een ander cadeau nodig dan een jonge avonturier. Laat je inspireren en vind een cadeau dat bij iemands levensstijl past”, tipt Dries Boven.

Tip 2: personaliseer je cadeau

Of je nu een cadeau zoekt voor je tante, die al alles heeft wat haar hartje begeert, of het kersverse lief van je zus: soms weet je gewoon écht niet wat te kopen. Ga dan voor iets simpel, waar quasi iedereen blij mee is, en geef er een persoonlijke toets aan. Denk aan een fles gin met een custom made etiket. “Een persoonlijk kaartje afgeven is ook een belangrijke tip”, meent Boven. “Leg uit waarom je dit cadeau hebt gekozen en schrijf je oprechte wensen op voor de gelukkige.”

Tip 3: hoe groter, hoe beter

“Volume! Hoe groter het cadeau, hoe beter. Dat is psychologisch bewezen”, beweert Boven. Dat kan wel eens kloppen. Mijn hart gaat in ieder geval altijd sneller kloppen als ik het grootste geschenk van onder de kerstboom krijg. Om in het gin-thema te blijven: maak de andere niet alleen blij met een fles, maar ook met enkele mooie glazen, wat kruiden en een cocktailshaker.

Tip 4: zoek een uniek cadeau

“Je wil niet met hetzelfde cadeau komen aanzetten als iemand anders. Of iets kopen dat hij of zij al heeft”, waarschuwt Boven. Ook al sta je onder tijdsdruk, denk goed na over een origineel cadeau. Geen sokken of onderbroeken voor je lief dus, maar kijk eens stiekem door zijn platencollectie om te zien welk album hij nog mist.

Tip 5: schenk ook aandacht aan de verpakking

“Verpakking is key! De first impression is bijna even belangrijk als de inhoud”, vindt Boven. De tijd van op het laatste nippertje een krant gebruiken om je cadeau in te verpakken, is dus voorbij. Koop tijdens je zoektocht naar geschenkjes meteen ook inpakpapier, en denk ook aan accessoires als linten of stickers.