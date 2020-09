Lara gaat op zoek naar Vlaanderens beste spaghetti bolognese: "Ik heb me er lang voor geschaamd dat het mijn favoriete gerecht is” Liesbeth De Corte

09 september 2020

16u11 0 Vrije tijd Spaghetti bolognese: iedereen lust hem en iedereen heeft er ook een uitgesproken mening over. Lara Laporte (27) weet er alles van. Ze blogt erover en voor NINA gaat ze vanaf volgende week in heel Vlaanderen op bezoek bij de eethuisjes die volgens onze lezers de beste bolo serveren. Zelf nog een suggestie? Laat het ons nog snel weten. Maar first things first: waarom is dit gerecht Lara’s absolute favoriet? We vroegen haar de spaghettipieren uit de neus.

“Het is mijn grootste goestingske, mijn favoriete gerecht om ineen te flansen en mijn absolute maatstaf voor de kwaliteit van een restaurant. Zelfs het meest bescheiden eethuisje kan mijn hart veroveren met een goede portie huisgemaakte bolognese”, zo vertelt Lara. Uit liefde voor het gerecht richtte ze een jaar geleden ‘Spaghetti blogonaise’ op, een blog over , je raadt het al ... spaghetti bolognese.

Inside joke

“In september 2019 stopte ik als copywriter bij een creative agency zodat ik kon freelancen. Dat was voor mij het ideale moment om me op een nieuw project te storten”, legt Lara uit. “Eigenlijk begon het allemaal als een inside joke met mijn ex-collega’s. Ze vonden het hilarisch dat ik zo vaak spaghetti at als lunch, en plaagden me er geregeld mee.”

“Nochtans is dat altijd mijn lievelingsgerecht geweest. Ik heb mij daar lang voor geschaamd ... Dat is iets wat je bestelt op restaurant als je een moeilijke eter bent. Toegegeven, dat klopt een beetje. (lacht) Het is mijn veilige optie waarvan ik weet dat elke hap lekker zal zijn. Maar het is ook meer dan dat. Het is gewoon comfortfood in een kom. Zalig om zelf te maken, nog leuker om op te eten.”

Bovendien hangt er voor Lara ook een sentimentele waarde aan. “Het is de rode spaghetti-draad doorheen mijn leven. Als kind was ik dol op de bolognesesaus van mijn mama. Ik moest de geur nog maar ruiken als ik thuiskwam, en eventjes vergat ik alle problemen van mijn schooltijd. Ook mijn West-Vlaamse opa serveerde bolo als ik kwam logeren. Dan zongen we altijd het liedje van Samson en Gert, maar met zijn West-Vlaamse tongval. ‘Wat eten we vandaah? Spahetti, spahetti, spahettiii.’ Die herinneringen staan in mijn geheugen gegrift.”

De perfecte bolognese

“Laat de mensen dus maar lachen met mijn liefde voor spaghetti bolognese. Ik besloot om die passie uit te spelen als een sterkte. En ik dacht, waarom begin ik niet gewoon een blog?” Zo gezegd, zo gedaan. Sinds september vorig jaar bezoekt Lara dus allerlei brasseries om er te proeven van kaasdraden, rode saus en slierten en geeft vervolgens haar ongezouten mening. Dat resulteert in hilarische reviews waar je smakelijk om kunt lachen.

Geef mij maar dunne sliertjes. Hoe dunner, hoe beter je de saus kunt proeven en appreciëren Lara Laporte

Haar ideale bolo? Die ziet eruit als volgt: “Het is niet erg als er af en toe een dik stuk wortel in de saus zit, maar voor de rest moeten de groentjes fijn gesneden zijn. Nog een must: véél gehakt. Het liefst combineer ik mijn spaghetti met parmezaanse kaas, maar geraspte kaas is ook oké. Ik lust alle soorten kaas, daar doe ik niet moeilijk over. (lacht) Verder geef ik de voorkeur aan dunne sliertjes. Hoe dunner, hoe beter je de saus kunt proeven en appreciëren.”

“Waar ik echt van kan balen? Als ik op het einde nog veel slierten overhoud zonder saus. Geef mij maar de perfecte ratio van véél saus en véél slierten.”

Ondertussen staan er op Spaghetti Blogonaise al 16 reviews. Of Lara al echte toppers is tegengekomen? “Ik wil nog geen permanente nummer één vereeuwigen, maar In De Volle Pot in Merchtem blijft sowieso in mijn top drie staan. Daar heb ik een van de beste spaghetti’s ooit geproefd.”

Bedankt, Eva Mouton

Haar blog doet het in ieder geval goed. Vorige week nog overschreed ze de kaap van 1.000 volgers. “Een jaar lang werden mijn reviews enkel gelezen door vrienden, familie en enkele geïnteresseerden. Maar een week of twee, drie geleden kwam daar verandering in. Illustratrice Eva Mouton was toevallig op mijn blog gebotst, en deelde het in haar Instagram Stories. Sindsdien is mijn account beginnen boomen.”

“Nu krijg ik ook elke dag berichtjes van volgers. Mensen die hun eigen recept willen delen, mensen die filmpjes doorsturen of mensen die met mij willen babbelen over spaghetti. (lacht) Supertof. Ik heb al een aantal opmerkingen gekregen van enkele boze Italianen. Zij protesteren tegen het idee van de Vlaamse spaghetti bolognese. Enkel ragù is the real deal. Ik snap die kritiek, maar mensen mogen die twee gerechten niet vergelijken. Onze bolo is gebaseerd op de klassieke ragù, maar hij is wel z’n eigen leven gaan leiden. Hopelijk lezen mensen mijn reviews met een korrel zout, en zien ze er vooral de humor van in. Want mijn blog is en blijft wel voor de fun.”

Speciaal voor NINA gaat Lara langs bij enkele Belgische eetadresjes om er spaghetti bolognese te proeven. Heb jij een aanrader die ze zeker moet uittesten? Of ben je overtuigd dat jouw favoriete restaurant de beste bolo serveert? Laat het ons weten, stuur een mailtje naar liesbeth.de.corte@dpgmedia.be en wie weet sturen we er Lara op af.