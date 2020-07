Lang leze NINA: 8 tips voor koffietafelboeken van één van de hipste boekenwinkels in Antwerpen Liesbeth De Corte

17 juli 2020

12u12 2 Vrije tijd De zomer van 2020 is bijzonder. We blijven meer in eigen land, maken van de staycation een ‘blijcation’. En met de juiste boeken op het leesmenu lukt dat zeker. Elke week tipt een Vlaamse boekentempel dé lectuur om zalig bij weg te dromen. Vandaag is het de beurt aan Peter Verborgt (44) van de Antwerpse The Other Shop.

Een boek lezen is leuk. Maar er eentje krijgen, is soms nog toffer. Dat weten ze ook bij The Other Shop: een plek waar je de mooiste cadeauboeken vindt. Geen pure literatuur of filosofie, wel kookboeken die je doen watertanden of koffietafelboeken waar je hartelijk mee kunt lachen. En dat is een bewuste keuze. “Ik ben geen grote lezer of kenner van literaire werken”, vertelt Peter ons. “Ik zal me niet elk weekend verdiepen in een roman, maar ik ben wel een boekenliefhebber. Iemand die houdt van dingen die esthetisch mooi zijn. Mensen zeggen wel eens: beoordeel een boek niet op z'n kaft. Maar dat doe ik - bij boeken - dus wél. (lacht) De titel en cover moeten je aanspreken.”

“The Other Shop vul ik ook met boeken die ik zelf leuk of kunstzinnig vind. Jammer genoeg moeten we de meeste boeken bestellen voor ze gedrukt zijn, en dan moeten we gewoon afgaan op de brochures. Maar als de leveringen toekomen, neem ik sowieso elk boek door en kan ik als eerste genieten van de nieuwste titels.”

“Op vakantie vind ik het leuk om romans of thrillers te verslinden, maar doorheen het jaar kom ik vaak tijd tekort. Op de zeldzame keren dat het me toch lukt om iets te lezen, steek ik een aantal kaarsen aan, en nestel ik me in de zetel onder een dekentje. Heerlijk.”

De tips van Peter

1. Places Beyond van Erik Johansson

“‘Places Beyond’ is het tweede en gloednieuwe boek van Erik Johansson. Echt een pareltje om in je collectie te hebben. De foto’s van Johansson zijn de moeite, en het is knap om te zien hoe hij speelt met Photoshop. Elke pagina is een surrealistisch kunstwerk. Leuk om naar te kijken.”

33,95 euro, Max Ström

2. Hidden Belgium van Derek Blyth

“Gidsen over staycations doen het ontzettend goed. Dankuwel, corona. De reeks van hidden secrets verkoopt sowieso als zoete broodjes, dus het is geen verrassing dat dit boekje met verborgen adressen in België eveneens in de smaak valt. Ook grappig: veel mensen leren dit boek kennen dankzij TikTok. Blijkbaar hebben een aantal TikTokkers filmpjes gemaakt op een aantal locaties, die getipt worden in het boek ‘Hidden Belgium’. Grappig dat de app op deze manier een boost geeft aan de boekenverkoop.”

19,95 euro, Luster Uitgeverij

3. The Little Book of Bad Moods for Mothers van Lotta Sonninen

“Ongetwijfeld het plezantste boekje in de lijst. Het toont - met een kwinkslag - dat mama’s zich gerust eens slecht mogen voelen, en dat het ouderschap geen rozengeur en maneschijn is. Er staan ook een heleboel grappige opdrachten in, zoals bijvoorbeeld de meest irritante gedragingen van je kind opsommen. (lacht) Een leuke uitlaatklep voor alle ouders die zich tijdens quarantaine gestoord hebben aan hun kroost.”

7,95 euro, Bloomsbury Publishing Plc

4. Avocado van Carla De Graef

“Mensen koken graag lekker en gezond, en de avocado is de voorbije jaren een ontzettend populair ingrediënt geworden. Ik heb al verschillende gerechten uit dit boek uitgeprobeerd, en kan het echt aanraden. Onder meer de ceviche met omegabaars was een topper, net zoals de courgettesoep met avocado.”

19,99 euro, Lannoo

5. Game of Queens

“Alles wat te maken heeft met dragqueens is in trek. Boeken, tarotkaarten, maar het allerpopulairste is dit spel: Game of Queens. Waarom? Dragqueens spreken sowieso tot de verbeelding, en het succes van de reeks RuPaul’s Drag Race zal er ook wel voor iets tussenzitten.”

15,50 euro

6. She Surf van Lauren Hill

“Boeken die te maken hebben met stoere sporten - zoals klimmen, duiken of rijden met een motor - hadden vroeger altijd een mannelijke spierbundel op de cover. Nu komt daar gelukkig verandering en worden die gendergrenzen verbroken. Dit boek is er een voorbeeld van en richt zich op vrouwen die graag surfen.”

35 euro, Gestalten

7. Cliffhanger van Julie Ellison

“Nog zo eentje die een straffe madam op de cover heeft staan! ‘Cliffhanger’ heeft niet alleen een sportief kantje, maar neemt je ook mee naar allerlei uithoeken van de wereld. Ik had verwacht dat de verkoop van boeken rond wanderlust op een lager pitje ging staan tijdens de huidige pandemie, maar het tegenovergestelde is waar. Blijkbaar blijven mensen dromen van verre reizen, en zijn ze al bezig met toekomstplannen uit te stippelen.”

39,90 euro, Gestalten

8. Make a Living Living Be Successful Doing What You Love van Nina Karnikowski

“Door de lockdown hebben veel mensen kunnen proeven van het thuiswerken, en dit boek legt helder uit hoe je nog een stap verder kunt gaan, en hoe je vanuit je living de kost kunt verdienen. We hebben het sinds enkele weken in de winkel liggen, en het verkoopt héél goed.”

18 euro, BIS Publishers BV

Meer info? Theothershop.be, Melkmarkt 31, Antwerpen en Mageleinstraat 40, Gent

