Lang leze NINA: 8 leestips van Boekenhuis Theoria, de gezelligste boekenwinkel van Kortrijk en omstreken

De zomer van 2020 is bijzonder. We blijven meer in eigen land, maken van de staycation een ‘blijcation’. En met de juiste boeken op het leesmenu lukt dat zeker. Elke week tipt een Vlaamse boekentempel dé lectuur om zalig bij weg te dromen. Vandaag is het de beurt aan Gretel Opdebeek (49) van Boekenhuis Theoria in Kortrijk.

Boekenhuis Theoria: de naam alleen zegt het al: deze boekentempel voelt eerder aan als een huis dan als een winkel. Het is een prachtig, monumentaal gebouw in Kortrijk, en meteen ook een warme, gastvrije plek waar mensen zich op hun gemak voelen. Je kan er in alle rust snuisteren, ondertussen een koffie drinken als je daar zin in hebt en gewoon even ontsnappen aan de drukte. Pascal en Annemie, de eigenaars, hebben een duidelijke visie wat betreft de samenstelling van het aanbod. Niet te mainstream, soms een beetje eigenzinnig.

Wij spraken met Gretel Opdebeeck (49), bediende bij Boekenhuis Theoria. “Ik hou van lezen omdat een boek je volledig in beslag kan nemen, je kan meeslepen, je fantasie prikkelt, emoties kan oproepen. In een magazine las ik ooit de quote: “Lezen is ontdekken dat anderen hebben opgeschreven wat jij denkt.” Daar zit veel in. Vaak denk ik: ‘die auteur kan precies in mijn hoofd kijken, hij of zij kan het alleen veel mooier verwoorden’. Ik ben vertaler van opleiding, ik houd van talen, van de rijkdom en de schakeringen ervan. Ik kan echt in verwondering zijn over hoe een auteur dingen beschrijft. Zoveel prachtig geformuleerde zinnen. Je kan ook enorm veel leren van boeken.”

“Mijn liefde voor boeken is denk ik ontstaan op de zolder van mijn grootouders. Daar stonden dozen vol oude strips van toen mijn papa en zijn broer en zus jong waren. De geur van die boeken, de vergeelde bladen … zalig vond ik dat. Als kind ontleenden we onze boeken in de bibliotheek. Stapels tegelijk. Dat had wel iets vond ik. Wie heeft dit boek gelezen, en waar, en wat vond hij of zij er van? Af en toen zaten er nog persoonlijke spullen in zo’n boek. Een gedroogde bloem, een postkaart, een brief. Ik vond het toen al een fascinerende gedachte dat zo veel verschillende mensen eenzelfde boek lezen, en dat allemaal op een andere manier ervaren of interpreteren.”

“Ik heb een periode minder gelezen maar sinds ik bij Theoria werk probeer ik minstens 30 boeken per jaar te lezen. Dat is geen opgave, integendeel. Vroeger voelde ik me soms schuldig als ik weer eens zat te lezen in plaats van mijn badkamer te poetsen bijvoorbeeld. Nu niet meer, ik heb het ideale excuus: ‘het is voor ‘t werk’!

“In de zomer lees ik veel buiten, in de tuin, of in mijn serre, vaak tot laat in de avond. De zomervakantie is dé periode om boeken te lezen die al een tijdje liggen te wachten. Als we op reis gaan wordt er een volledig kastje in ons kleine caravannetje gereserveerd voor boeken. Wat ik wanneer lees heeft weinig met de periode te maken, eerder met mijn gemoedstoestand van dat moment. Ik kies mijn boeken vooral op gevoel. Als de korte inhoud me bevalt lees ik de eerste bladzijde en dan voel ik meestal wel of ik verder wil lezen. In functie van de winkel kies ik regelmatig boeken die een beetje onder de radar blijven. Boeken die veel aandacht krijgen in de pers verkopen zichzelf wel. Interessanter is het om mensen met een minder bekende auteur of debutanten te laten kennis maken. Als wij zo’n boek aanprijzen krijgen we vaak hele fijne reacties van de auteurs die ons echt dankbaar zijn.”

De tips van Gretel:

1. De afwezigen van Lieke Kézér

Joshua, een getalenteerde jazzmuzikant zoekt zijn weg in New York. Over hoe moeilijk en soms gewoonweg onmogelijk het is om je verleden en het milieu waarin je opgroeit van je af te schudden. Heel sterk debuut. Een aangrijpend boek.

22,50 euro, de Arbeiderspers.

2. De nieuwe rivier van Eva Meijer

Vanuit het niets stroomt er plots een nieuwe rivier door het dorp Koraalboom, ergens in Zuid-Amerika. Een jonge Engelse journaliste gaat ter plaatse om een artikel over het fenomeen te schrijven. Dan wordt een sojaboer vermoord... Dit boek is een mooie cocktail van magisch realisme, thriller elementen en oude volksverhalen. Tegelijk ook heel erg actueel hoe de auteur onze weinig respectvolle behandeling van de Aarde omschrijft. Meeslepend geschreven.

23,50 euro, Das Mag Uitgeverij.

3. Bult van Marieke De Maré

Een jonge vrouw, een oude vrouw en een lange slanke man wonen op Bult. De tijd gaat voorbij...

PAREL!!! Zó mooi ! Een modern sprookje geschreven in een specifieke, prachtige stijl. Heel erg sterk debuut. Een boekje om te koesteren.

17,50 euro, Uitgeverij Vrijdag.

4. Bloemen van de duisternis van Tatiana de Rosnay

De nieuwste van de Rosnay. Het verhaal speelt zich af in Parijs, in de toekomst. Door verschillende aanslagen, hittegolven en natuurrampen ziet de wereld er anders uit. Er zijn nog amper bomen en bloemen, alles is kunstmatig. Clarissa, schrijver met een getroebleerd verleden, is net verhuisd naar een hypermodern appartementencomplex waar enkel kunstenaars mogen wonen. Ze voelt dat er ‘iets’ aan de hand is met dat complex. Ze voelt zich bespied. Van in het begin voel je een dreiging. Het boek doet je ook stilstaan bij de toekomst van onze aarde. Wat als wij niet meer zorg dragen voor onze planeet, stevenen we dan af op dit soort scenario’s?

21,99 euro, Ambo|Anthos.

5. Wat ik nooit eerder heb gezegd van Celeste Ng

Over de dood van een jong meisje, Lydia. Haar ouders proberen elk op hun manier het mysterie van haar dood te ontrafelen en met het verdriet om te gaan. Ik wilde dit boek eerst niet lezen omdat het zo’n zwaarbeladen thema is, maar Annemie heeft me kunnen overtuigen. Het is zó mooi geschreven, een pure, detaillistische stijl.

12,99 euro, Signatuur.

6. Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer

Ik was niet van plan dit boek te lezen omdat het thema mij niet echt aansprak, maar ik kreeg een gesigneerd exemplaar cadeau en ben er dan toch maar aan begonnen. Gelukkig, want dit is een indrukwekkende roman. Je hebt het gevoel verschillende boeken in één te lezen. Het is deels autobiografisch. Na de breuk met zijn geliefde neemt de auteur zijn intrek in het hotel dat wat in verval is geraakt. Hij geeft ons inkijk in zijn leven in Italië. Hij deelt met ons zijn blik op Europa, de rijke geschiedenis van ons continent, maar ook de vergane glorie, hoe we voorbij gestoken worden door grootmachten zoals Amerika en China. Ook (kunst)geschiedenis, politiek en globalisering komen aan bod. Zijn kijk op en ergernis over het massatoerisme omschrijft hij op zo’n manier dat het triest en grappig tegelijk is. Hij verweeft al die thema’s tot een geweldige roman.

26,99 euro, de Arbeiderspers.

7. Vanuit hier zie je alles van Mariana Leky

Dit is één van mijn favoriete boeken. Wanneer Selma over een Okapi droomt weet iedereen in het dorp dat er binnen de 24 uur iemand zal sterven. Dit is het uitgangspunt van het boek, maar eigenlijk gaat het vooral over de relaties tussen de verschillende personages van het dorp met elk hun eigen gewoontes en (on)hebbelijkheden. De specifieke, beetje zweverige schrijfstijl met hier en daar wat surrealisme maakt van dit boek een koesterboek. Heel erg graag gelezen.

20 euro, Nieuw Amsterdam.

8. Tussen twee werelden van Franco Faggiani

Leo beslist na de dood van zijn vrouw om met zijn autistische pleegzoon Martino te verhuizen van het drukke Turijn naar de Piemontese Alpen, midden in de bossen en bergen. Ze leven er op het ritme van de natuur en vinden er rust en tevredenheid. Prachtige beschrijvingen van de natuur, zalig traag en kabbelend geschreven.

20,99 euro, Signatuur.