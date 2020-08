Lang leze NINA: 7 wondermooie kinder- en jeugdboeken getipt door kinderboekhandel Pardoes in Mechelen

De zomer van 2020 is bijzonder. We blijven meer in eigen land, maken van de staycation een ‘blijcation’. En met de juiste boeken op het leesmenu lukt dat zeker. Elke week tipt een Vlaamse boekentempel dé lectuur om zalig bij weg te dromen. Vandaag is het de beurt aan Barbara Denef (43) van Kinderboekhandel Pardoes in Mechelen. “De wereld van kinderen komt nergens beter tot leven dan in een kinderboek.”

Een boekenwinkel waar je alleen maar jeugdboeken kan vinden, dat is het paradijs voor heel wat ouders en hun kroost. Wij spraken met Barbara Denef van kinderboekhandel Pardoes in Mechelen.

Barbara: “Ik ben opgegroeid met en tussen boeken. Mijn moeder, zelf een grote boekenliefhebster, las enorm veel voor toen we klein waren. Ik herinner me nog heel goed de spanning die avond na avond door haar werd opgebouwd bij het voorlezen van ‘Pluk van de Petteflet’ of mijn eerste woordje dat ik leerde lezen uit de prachtig geïllustreerde boeken van Richard Scarry. Toen ik zelf kon lezen verloor ik mezelf in de boeken van Astrid Lindgren, Jan Terlouw, Anke Devries, Guus Kuijer, Thea Beckman en Cynthia Voight. Later was ik absoluut fan van ‘De redding van Fre Bolderhey’ van Simon Vestdijk en dit is misschien wel het boek bij uitstek waarmee ik kan aantonen waarom ik zo van boeken hou: hoe een geschreven verhaal zo krachtig kan zijn dat het jezelf als lezer helemaal meesleept in de (denk)wereld van een personage is gewoon heerlijk.”

“Ik ben kinderpsychologe van opleiding en heb jaren in deze sector gewerkt. De wereld van kinderen boeit me enorm en waar komt deze beter tot leven dan in een kinderboek? Wegens het werk van mijn man hebben we een tijd in het buitenland gewoond met ons gezin. Ik las in die periode veel voor uit prentenboeken, en die hebben me aangezet mijn passie voor tekenen en schilderen weer op te pikken. Uiteindelijk heb ik ook zelf een prentenboek mogen illustreren! Bij onze terugkomst in België ben ik me gaan heroriënteren en na een bezoekje aan de prachtige kinderboekenwinkel Pardoes stapte ik buiten en wist ik: ‘hier wil ik werken’! In deze job kan ik mijn achtergrond als kinderpsychologe perfect combineren met mijn liefde voor kinderboeken/-illustraties.”

“Ik vind het zalig om klanten te helpen bij het uitkiezen van het juiste boek. Het is zo belangrijk voor de leesbevordering van kinderen dat ze net dat boek in handen krijgen wat niet alleen goed aansluit bij hun ontwikkelingsniveau, maar hen ook aanspreekt, fascineert en vooral leesplezier geeft.”

De aanraders van Barbara:

1. Nachtdieren van Marion Billet

Niets leuker voor de allerkleinsten dan een boekje met geluidjes en voel-elementen. Deze is éxtra fijn omdat het knopje met het geluid soms wel heel goed verstopt zit. Onder de vleugeltjes van de vleermuis bijvoorbeeld.

15,95 euro, Clavis.

2. Het grote kabouterboek van Maciej Szymanowicz

Dit is zo’n boek dat je mee in de zetel of in bed neemt en waar je uren in kan bladeren met je kindjes. Overal ontdek je hoe kaboutertjes deel uitmaken van ons dagelijkse leven. Van gaatjes maken in de gatenkaas, tot stiekem LEGO-blokjes onder je voeten duwen. Kan jij ze alle 465 vinden?

14,99 euro, Baeckens.

3. Familie slotje van Marieke van Hooff

We zijn dol op de fantasierijke boeken van Marieke van Hooff. En al zeker van haar Familie Slotje! Een brave slotenmakersfamilie die ‘s nachts inbrekers worden. Het boek staat bomvol kleurrijke prenten en ieder hoofdstukje omvat slechts enkele pagina’s waardoor het ideaal is om te lezen voor het slapengaan. Leuke extra: als je lang in de auto zit dan kan je het verhaal ook gewoon afspelen, want het is volledig ingesproken op CD.

24,99 euro, Baeckens.

4. Kawaii dieren tekenen van Angela Nguyen

De schattige tekenstijl ‘Kawaii’, uit Japan is nu ook hier een echte hype! Extra leuk is dat je op een hele simpele en toegankelijke manier alle figuren kan leren tekenen. Met eenvoudige vormen bouw je ieder figuurtje op en het resultaat is altijd weer geweldig!

7,95 euro, Librero.

5. 2 fonkelrode sterren in de blinkend witte sneeuw van Davide Morosinotto

Het is eigenlijk zonde om dit boek als ‘jeugdboek” te bestempelen want het hele team las dit boek en we zijn het er over eens: wat een prachtverhaal. Het neemt je mee naar de Tweede Wereldoorlog en speelt zich af vanuit het standpunt van twee kinderen uit de Sovjet-Unie. Dit is echt een uniek stuk want zelden keken we naar de oorlog vanuit dit perspectief. Wij houden deze schrijver alvast goed in de gaten!

19,99 euro, Baeckens.

6. Dor van Neal & Jarrod Shusterman

Wat als er op een moment plots geen water meer uit de kraan komt? Mensen beginnen lichtjes zenuwachtig flessen water te hamsteren in de supermarkt en proberen inventief om te springen met het smelten van diepvriesproducten. Het kwam al even akelig dichtbij deze zomer! Ook al is het een dikke klepper, hij leest zo vlot en is zo spannend dat je er door vliegt. En ook de filmindustrie zag reeds mogelijkheden met dit verhaal! To be continued…

22,50 euro, Fantoom.

7. Stella en de zeemeeuw van Georgina Stevens en Izzy Burton

Plastic in de zee blijft een groot probleem. Dit probleem wordt op een mooie, zachte en emotionele manier geïllustreerd in dit prentenboek. Toch is de boodschap ook voor de kindjes positief, want je bent nooit te klein om mee te helpen!

14,99 euro, Baeckens.