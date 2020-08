Lang leze NINA: 7 leestips van Antwerpse boekentempel De Groene Waterman om deze zomer bij weg te dromen Liesbeth De Corte

03 augustus 2020

09u53 0 Vrije tijd De zomer van 2020 is bijzonder. We blijven meer in eigen land, maken van de staycation een ‘blijcation’. En met de juiste boeken op het leesmenu lukt dat zeker. Elke week tipt een Vlaamse boekentempel dé lectuur om zalig bij weg te dromen. Vandaag is het de beurt aan Katrien Merckx (49) van de Antwerpse De Groene Waterman.

De Groene Waterman is – ahum – geen groentje in de boekenbiotoop. De onafhankelijke Antwerpse boekhandel draait al meer dan vijf decennia mee en is uitgegroeid tot een vaste waarde voor literatuurminnende landgenoten. Midden in het centrum van ’t Stad kan je er snuisteren tussen non-fictie, romans, poëzie en heel wat literaire meesterwerken. Iets wat Katrien Merckx al jaar en dag doet, en sinds 1997 ook als vaste werknemer.

“Mijn passie voor lezen heb ik te danken aan mijn mama. Ze was lerares Nederlands en bracht elke week boeken mee naar huis. Je verdiepen en verliezen in een boek, dat was iets van ons tweetjes, en doorheen de jaren is mijn interesse in boeken gegroeid”, vertelt ze ons. “Zelf heb ik drie kinderen. Ik heb exact hetzelfde gedaan als mijn moeder: veel voorgelezen en gezocht naar verhalen die mijn kinderen zouden boeien. Mijn oudste en jongste hebben de leeskriebels ook te pakken, bij mijn middelste dochter bleven de boeken steevast onaangeraakt op haar nachtkastje liggen. Pas recent heeft ze voor het eerst een bundeltje liefdesgedichten doorbladerd. (lacht) Maar dat is oké. Ik wil haar niets opdringen.”

Katrien noemt zichzelf een grillige lezer. “In De Groene Waterman ben ik verantwoordelijk voor het aanbod literatuur en poëzie, maar ik kan me evengoed verdiepen in non-fictie of oeuvres met een actuele invalshoek. Als mijn man en ik op vakantie gaan, lees ik in de wagen geregeld een actueel boek en achteraf kunnen we dat uitvoerig bespreken.”

Niet dat Katrien elke dag met haar neus in de boeken zit. “Elke avond voor het slapengaan nog een halfuur lezen? Nee, bedankt. Ik zou meteen in slaap vallen. (lacht) Het liefst kruip ik op een vrije dag in de zetel om een paar uur na elkaar te lezen. Dat gaat ook alleen als er niemand in de buurt is. Ik moet me kunnen focussen en mijn hoofd leegmaken om in een boek te kruipen."

De tips van Katrien

1. Celestial Bodies van Jokha Alharthi

“Er bestaan heel wat leesclubs, maar zelf heb ik een leesgroep rond feminisme opgericht. Het is de bedoeling dat je een boek leest en elke maand komen we samen om het te bespreken, vanuit een feministische invalshoek natuurlijk. Soms is het een boek dat raakt aan het feminisme. Andere keren is het geschreven door een vrouw die je moét kennen of door een auteur die meer aandacht verdient.”

“Het laatste boek dat we besproken hebben, is Celestial Bodies. Deze roman heeft in 2019 de Man Booker International Award gewonnen. Dat is een van de meest prestigieuze prijzen die boeken van over de hele wereld in de kijker zet. Het gaat vooral over drie zussen en de langzame evolutie en modernisering in Oman. Alles wat er zich afspeelt, zowel familiaal en relationeel als socio-politiek, krijg je te lezen doorheen de ogen van de personages. Ongelofelijk fijn om te lezen. Niet alleen omdat het toffe vrouwen zijn, maar ook omdat je veel bijleert en omdat het je blik verruimt.”

11,95 euro, Sandstone Press Ltd

2. De eerste keer dat ik mijn hoed verloor van Colette

“Colette is een Franse schrijfster die leefde in de 19e en 20e eeuw. Ze is heel controversieel, want ze had veel ophefmakende amoureuze relaties, ze droeg mannenpakken en ze was de eerste vrouw die een staatsbegrafenis kreeg. Wat we door al die controverse soms vergeten, is dat ze ook prachtig kon schrijven. ‘De eerste keer dat ik mijn hoed verloor’ is een verzameling van enkele korte stukken. Je moet de bundeling niet lezen voor de verhaallijn, maar het is wél een literair kunstwerkje. De manier waarop ze alles beschrijft – de wolken, de blaadjes van de bomen, hoe de geraniums in bloei staan – is meesterlijk mooi."

28,99 euro, De Arbeiderspers

3. Kindertijd van Tove Ditlevsen

“Tove Ditlevsen is een Deense schrijfster die in de vergetelheid is geraakt. Omdat ze uit een arm gezin kwam en zelf worstelde met verslavingen werd ze nooit au serieux genomen. Onterecht, als je ‘t mij vraagt, want ze heeft een keiknappe pen. ‘Kindertijd’ is het eerste deel van een trilogie en gaat, zoals je al kunt raden, over haar jeugd. Ze beschrijft die periode met de blik van een kind, maar wisselt af met volwassen bespiegelingen, wat het geheel o zo mooi en mistroostig maakt."

19,99 euro, Das Mag Uitgeverij

4. Pastorale van Stephan Enter

“Pastorale vertelt het verhaal van Oscar en Louise, broer en zus. Zij komen uit een Nederlands gereformeerd dorp. De zus heeft net haar eerste jaar op de universiteit achter de rug, de broer is afgestudeerd in het middelbaar en klaar om zijn zus te volgen en de wijde wereld in te trekken. Tijdens een mooie zomer in de jaren 80 komen ze alle twee terug thuis, maar Louise twijfelt aan haar geloof, haar opvoeding en haar roots, waardoor ze het hele gezin destabiliseert. Tegelijk wordt Oscar verliefd op een Moluks meisje en komt hij terecht in een gemeenschap die hij niet kent. Het is een goed plot, maar omdat elk woord zo gewikt en gewogen is, haalt dit boek een heel nieuw niveau."

22,50 euro, Uitgeverij Van Oorschot

5. De aarden wallen van Maryse Condé

“Deze schrijfster heb ik leren kennen dankzij mijn mama. Toevallig heeft Condé in 2018 ook de alternatieve Nobelprijs voor Literatuur gekregen. Terecht, want dit is een monumentaal epos, een saga over het 19de eeuwse Mali, waarbij je een vertrouweling van de koning en zijn entourage volgt. Het is een dik boek en er komen veel onderwerpen aan bod: de opkomst van de islam, het begin van de slavernij, steden die belangrijker worden, ... Er zijn zo veel personages en verhaallijnen, maar het is zo meeslepend geschreven, dat je nooit het noorden kwijtraakt en wilt blijven doorlezen.”

19,50 euro, Uitgeverij In de Knipscheer

6. De onzichtbaren van Roy Jacobsen & Paula Stevens

“Het verhaal speelt zich af op een eiland vlak voor de kust van Noorwegen en zoomt in op een aantal mensen die zeer eenvoudig op dat eiland leven. Opnieuw is het de omschrijving van alle natuurpracht die mij ontroert heeft. Tijdens corona doet het je ook nadenken. Niet dat we terug moeten gaan naar die simpele, traditionele levensstijl, maar het toont wel hoe belangrijk rust is. Met het risico om als een oude tante te klinken, maar tegenwoordig zijn we dat soms uit het oog verloren.”

21,99 euro, Uitgeverij De Bezige Bij

7. Geschiedenis van het Amerikaanse volk van Howard Zinn

“Howard Zinn is een van de grote Amerikaanse geschiedkundigen. Een aantal jaren geleden heeft hij de alternatieve geschiedenis van Amerika neergepend. Daarin heeft hij oog voor de grote gebeurtenissen vanuit het perspectief van mensen die onderdrukt werden. Heel leerrijk om even uit dat witte dominante denkbeeld te stappen. Zeker als je kijkt naar de discussies van de voorbije weken, onder meer over structureel racisme en ons koloniaal verleden. Mega interessant voor wie wat wil bijleren. En laat je niet afschrikken door de dikte van het boek: je kan het ook in stukjes lezen.”

24,90, Uitgeverij Epo

Meer info vind je op de website van De Groene Waterman. Wolstraat 7, 2000 Antwerpen.

