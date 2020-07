Lang leze NINA: 5 leestips uit Leuvens meest geliefde boekenwinkel, om deze zomer toch bij weg te dromen Stéphanie Verzelen

09 juli 2020

15u51 0 Vrije tijd De zomer van 2020 is bijzonder. We blijven meer in eigen land, maken van de staycation een ‘blijcation’. En met de juiste boeken op het leesmenu lukt dat zeker. Elke week tipt een Vlaamse boekentempel dé lectuur om zalig bij weg te dromen. Maartje Swillen (33) van Leuvense boekhandel Boekarest bijt de spits af.

Ze noemen zichzelf de ‘Hoofdstad der Letteren’ en ja hoor: Boekarest voelt, toch zeker binnen Leuven, als het epicentrum van mooie verhalen en fijne geschriften. In de onafhankelijke boekenwinkel, ondergebracht in een statig herenhuis op het Ladeuzeplein, cureren Maartje en haar collega Christine al tien jaar lang een selectie boeken om wauw tegen te zeggen.

In juli en augustus is het er altijd druk. De Vlaming leest graag ’s zomers. “Heel vaak komen mensen me dan om een fantastisch zomerboek vragen. Onze klanten weten ook dat advies geven ingebakken zit in het DNA van Boekarest”, vertelt Maartje. “We hebben elke vakantie sowieso een paar pageturners in huis die we zelf verslonden, go-to titels die we een zomerlezer kunnen aanraden en quasi zeker zijn dat ze hun plicht zullen vervullen.”

Wat is dan de plicht van een goed zomerboek? Maartje zoekt vooral een meeslepend verhaal. “In de zomer wil ik een roman die mijn gedachten helemaal verzet en die me het gewone leven doet vergeten.” Ze raadt drie titels aan die exact die vereiste afvinken, wat voor lezer je ook bent. En ze voegt twee jeugdboeken toe, “want ik vind het belangrijk dat ook kinderen tijdens de zomer hun portie leesvoer krijgen.”

(Lees verder onder de foto.)

1. ‘De onzichtbaren’ van Roy Jacobsen

Verscheen in 2013 in Noorwegen, maar is nu net vertaald. En daar is Maartje heel blij om. “Een heerlijk zomerboek, dit. Qua plot heeft het niet heel veel om het lijf: Jacobsen schrijft over een familie die in het begin van de vorige eeuw op een Noors eiland leeft, afgesloten van het vasteland. Dus hun levensstijl is compleet anders dan de onze: voor alles zijn ze afhankelijk. Er gaat zo’n vijfentwintig jaar voorbij in het boek en je leest over hoe de vooruitgang zich traag maar zeker aandient op het eiland en over de heel normale verlangens van de familieleden. De tijd gaat voorbij en niks blijft hetzelfde.”

Dat klinkt simpel, maar daarin zit net de charme van ‘De onzichtbaren’, zegt Maartje. “Je blijft verder lezen, omdat je even ergens helemaal anders zit. En dat komt als geroepen tijdens een zomer waarin we vooral moeten thuisblijven: een andere wereld kunnen binnenstappen, eentje die je nog niet kende. Je kan 250 pagina’s lang wegvluchten van de realiteit.”

€ 21,99 (hardcover), uitgeverij De Bezige Bij

2. ‘Hoe ik nu leef’ van Meg Rosoff

Een ongewoon liefdesverhaal voor pubers en een klassieker uit 2004 die nu opnieuw uitgegeven is. Plus, volgens Maartje is ‘Hoe ik nu leef’ extra de moeite in tijden van corona. “Het boek vertelt het verhaal van de vijftienjarige Daisy, die de zomer doorbrengt bij haar familie in Engeland wanneer de Derde Wereldoorlog uitbreekt. Ze wordt er verliefd op haar neef en dat is al vreemd, maar het hele verhaal errond is nog vreemder. En de oorlog die uitbreekt geeft het een extra dimensie, zeker nu we midden in een pandemie leven. Ik merkte tijdens het herlezen dat ik een aantal zaken beter kon plaatsen: het uitzonderlijke van die situatie, hoe snel je de nieuwe omstandigheden aanvaardt ...”

€ 9,99 (paperback), uitgeverij Moon

3. ‘Uit het leven van een hond’ van Sander Kollaard

Deze heeft net de Libris Literatuur Prijs gewonnen, de belangrijkste literatuurprijs van het Nederlandse taalgebied. En dus dook Maartje het verhaal nog eens in. “Dit is zo’n mooie, ingetogen roman en dan ook nog eens prachtig geschreven. Het gaat over een dag in het leven van alleenstaande vijftiger Hans die een doodzieke hond heeft en daaruit een grote levenslust haalt. Het verhaal leert je over veerkracht en opnieuw overeind komen na een tegenslag. Er gebeuren geen grootse dingen, maar je wordt er o zo gelukkig van. Daarom sprong het boek me in het oog: het is verfrissend tussen veel andere romans die op wrijving of ongeluk focussen.”

Maartje is dolblij dat het boek aan de vooravond van de zomer zo’n grote prijs kon winnen. “Het is een dun boekje van een kleine uitgever met weinig marketingbudget. Zo’n titel kan al eens verloren gaan in de massa. Maar nu bereikt het hopelijk een breder publiek.” En bonus: het is zo compact dat het perfect in je reiskoffer past.

€ 9,99 (paperback), uitgeverij Van Oorschot

4. ‘Mijn duistere Vanessa’ van Kate Elizabeth Russel

Het is een debuutroman, maar meteen een hele sterke, vertelt Maartje over ‘Mijn duistere Vanessa’. Op het internet wordt het boek ‘een eenentwintigste-eeuwse Lolita’ genoemd. “Russel vertelt het verhaal van de veertienjarig Vanessa die op haar kostschool een seksuele relatie begint met de 42-jarige leerkracht Jacob. Nu, in de tegenwoordige tijd, ontdekt de volwassen Vanessa in het licht van #MeToo dat Jacob ook met andere leerlingen hetzelfde deed en moet ze in vraag stellen of haar eerste liefde misschien gewoon misbruik was. Alles wordt zeer expliciet verteld en dat maakt het best moeilijk om te lezen, maar het boek trekt je helemaal mee”, zegt Maartje.

En niet alleen omwille van de sporadische cliffhangers, verduidelijkt ze. “Het is die situatie die zo intrigerend is. Als lezer heb je een heel andere mening dan het meisje: jij ziet het wel als kindermisbruik. Maar omdat zij het anders ziet, blijf je zo hooked: je hoopt dat ze tot inzicht zal komen.” En het is ook een lijvig boek, dus perfect voor deze lange, lege zomer.

€ 20,99 (paperback), uitgeverij Prometheus

5. ‘Alfabet’ van Charlotte Dematons

Een prentenboek voor de kleintjes in huis en een klassieker in wording, volgens Maartje. “Elke dubbele pagina is een prachtige zoekplaat die focust op een letter van het alfabet: elke tekening bestaat uit objecten die beginnen met eenzelfde letter. Bij de ‘a’ spot je een ark en alpaca’s, bij de ‘b’ een banaan in een bad, bij de ‘d’ een dolfijn in een douchecabine. Maar nog veel uitgebreider dan je denkt. Elke plaat barst van de details: van veldbloemen waarvan de naam met de juiste letter begint, tot de vogels in de lucht. En elke plaat vertelt ook een verhaal.”

Charlotte Dematons werkte jaren aan ‘Alfabet’ en las zelfs het woordenboek om de pagina’s samen te stellen, weet Maartje. “In Nederland is het nu al de bestseller van het jaar. Ik zie het ook bij ons een klassieker worden”, zegt ze. “De prenten zijn zelfs leuk voor volwassenen. Dit is echt zo’n titel die het hele gezin zal aanspreken en het perfecte gezelschap is voor een verloren zomerdag. Misschien regent het buiten of moeten de ouders thuiswerken: dan is ‘Alfabet’ het gedroomde entertainment voor de kinderen.”

€ 24,90 (hardcover), uitgeverij Hoogland & Van Klaveren