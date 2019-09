Laatste kans om van zomer te genieten: onze tips voor twee dagen boordevol zon Sven Ponsaerts

21 september 2019

04u55 19 Vrije tijd Alles wat u afgelopen zomer wilde doen maar waar u niet aan toekwam: dit weekend is uw laatste kans. We worden twee dagen lang op veel zon en temperaturen tot 26 graden getrakteerd. Het perfecte weer om er nog één keer op uit te trekken - gewapend met onderstaande tips.

Vandaag het mooist

Wilt u er maar één dag op uit trekken, kies dan voor vandaag, zo adviseert weerman David Dehenauw. "Het blijft de hele dag onbewolkt, met een stralende zon. Zondag krijgen we in de loop van de namiddag mogelijk wat regen." Aan de kust verwacht Dehenauw vandaag maxima van 24 à 25 graden, morgen is dat 22 à 23 graden. Of het daadwerkelijk het allerlaatste zomerse weekend van het jaar wordt, weet de weerman niet. "In 2011 begon ook oktober met een topweekend." Ons advies: geniet er toch maar van, voor alle zekerheid.

Met 200.000 naar de kust

Wie richting zee wil trekken, moet beseffen dat hij lang niet de enige is. Aan de kust verwachten ze 200.000 dagtoeristen, mooi verdeeld over vandaag en morgen. "Onder hen ongetwijfeld heel wat fietsers en wandelaars, maar gezien de weersvoorspelling is ook een strandbezoek nog perfect mogelijk", zegt Dirk Marteel van Westtoer. Zwemmen in zee is in de meeste badsteden niet meer toegestaan. In Oostende en Blankenberge zijn wel nog enkele reddersposten bemand.

Veel bezoekers nemen geen genoegen met één dagje. Dat merken de hotels: die zijn voor gemiddeld 85% bezet. "September is traditioneel nog een goeie maand, maar met wellicht ook nog veel lastminutereservaties wordt dit een wel héél mooi weekend voor het kusttoerisme." Vandaag zullen de 'Grote Garnaalwedstrijd' in De Panne en 'Oostduinkerke Kids' ongetwijfeld veel volk lokken. Morgen is er de vierde 'Oostendedag', met tal van activiteiten, animatie en optredens in de autovrije binnenstad.

Vertrek zo vroeg mogelijk

Wat die vele kustbezoekers op de snelwegen richting Noordzee zullen betekenen, kan het Vlaams Verkeerscentrum moeilijk inschatten. "Automobilisten houden het best de verkeersinfo in de gaten, vooral rond het Gentse." Gistermiddag was het al druk richting richting kust, met tussen Drongen en Nevele zo'n 20 minuten aanschuiven. De boodschap voor vandaag is daarom: vertrek zo vroeg mogelijk óf pas vanaf de middag, geeft Touring mee als tip. "Hou zondag ook rekening met extra drukte tot aan de rand van de hoofdstad, aangezien veel mensen tot in de periferie zullen rijden om deel te nemen aan de activiteiten naar aanleiding van autoloze zondag."

Extra treinen

De NMBS legt dit weekend acht extra treinen in van en naar de kust: vier per dag, telkens tussen Gent-Sint-Pieters en Oostende. "Naar aanleiding van autoloze zondag kunnen alle reizigers die dag gebruikmaken van het 'Mobility Ticket', waarmee ze in heel België voor 6 euro heen en weer kunnen sporen", zegt woordvoerder Dimitri Temmerman.

Autoloze Zondag

Tal van steden en gemeenten bannen morgen de auto, als afsluiter van de Week van de Mobiliteit. Onder meer in Brussel, Gent en Oostende worden straten en pleinen ingepalmd door buurtfeesten, openluchtfestivals en de meest uiteenlopende vormen van animatie. In Gent is er tegelijk het Festival van de Architectuur.

Foodtruckfestivals

Veel foodtrucks trekken er stilaan voor de laatste keer op uit. Zo doet Sma(a)k Turnhout aan en strijkt Chefs on Wheels neer in Heusden-Zolder. In de hoofdstad wordt vandaag de Brussels Cocktail Week afgesloten.

Pret- en andere parken

Ook de pretparken en dierentuinen verwachten veel volk. Bobbejaanland draait op volle toeren, alsof het midden augustus is. "Vorig weekend was al een 'bom' en op basis van de online ticketverkoop gaan we ook nu richting een fantastisch weekend", voorspelt woordvoerster Peggy Verelst. Afhankelijk van het effectieve bezoekersaantal zal het park nog beslissen of het 's avonds een uur langer openblijft. Dankzij het "ideale pretparkweer" denkt ook Walibi gouden zaken te doen. "Maar anders dan op de meest tropische momenten in de zomer zullen de wachttijden wellicht niet gigantisch oplopen", zegt Justien Dewil. Bij Pairi Daiza is er alvast extra personeel opgeroepen. Sowieso is het dierenpark dit weekend open tot 21 uur. Mogelijk sluiten de restaurants wat later dan gebruikelijk.

Zwemmen Of filmpje in de openlucht

De provinciale recreatiedomeinen zijn allemaal toegankelijk. Of er ook in de openlucht gezwommen kan worden, kijkt u het best na op de betreffende websites. Alvast in De Nekker in Mechelen, Puyenbroeck in Wachtebeke en Kapermolen in Hasselt zijn redders voorzien. Wie van film houdt maar niet in een duffe zaal wil gaan zitten, moet in Sint-Niklaas zijn: openluchtcinema Bioskoop staat daar in het teken van de jaren 80.