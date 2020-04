#samenerdoor Gesponsorde inhoud Laat je digitale creativiteit de vrije loop tijdens de quarantaine Aangeboden door Telenet

14 april 2020

#coronacreation is alomtegenwoordig. De lockdown light brengt duidelijk het creatiefste in ons naar boven. Nu digitale platformen als Adobe en Avid hun deuren gratis en voor niets openzetten voor het grote publiek, is het het perfecte moment om te leren video’s monteren en foto’s bewerken. Waar wacht jij nog op om een Photoshop specialist te worden?

Foto’s bewerken, video’s monteren, … Velen onder ons zouden het graag kunnen. Of het nu is om je vakantieherinneringen in stijl te vereeuwigen, je zaak een digitale duw vooruit te geven op sociale media of een job te pakken te krijgen in de creatieve sector, kennis van programma’s als deze komt altijd van pas.

De beste tutorials

In je kot heb je gelukkig alles binnen handbereik om jezelf de kneepjes van het vak aan te leren. Het internet staat barstensvol ‘tutorials’ (of instructiefilmpjes) die je zowat elke vaardigheid aanleren – onder meer hoe je met creatieve software aan de slag kan gaan.

Het platform Adobe Education Exchange bundelt de beste en meest betrouwbare tutorials die je leren met programma’s als Photoshop, InDesign, Illustrator en Premiere Pro te werken. Tom Dedecker, UX Specialist bij Telenet legt je graag uit hoe dat in zijn werk gaat.

Leren monteren en coderen

Mocht je hier niet meteen vinden waar je naar op zoek bent, dan zijn er talloze andere platformen die je waarschijnlijk wel kunnen helpen. Graphic Design Junction leidt je naar de beste Photoshop tutorials, W3School leert je de basis van HTML aan en Free Code Camp duikt nog dieper in de wereld van het coderen en biedt duizenden uren aan lesmateriaal rond CSS, Javascript en algoritmes aan. Die houden je zeker zoet tot de ‘lockdown light’ weer achter ons ligt.

Twee maanden gratis

Zulke lessen zijn natuurlijk waardeloos als je ze niet in de praktijk kan omzetten. In de collectieve strijd tegen de verveling biedt softwaregigant Adobe iedereen twee maanden gratis toegang tot hun Adobe Creative Cloud aan. Met dit – anders prijzige – softwarepakket kan je naar hartenlust experimenteren met Photoshop, Lightroom, InDesign, Premiere Pro, After Effects en 15 andere professionele, creatieve laboratoria.

Hoe je exact toegang krijgt tot die gratis proefversie wordt haarfijn uitgelegd op de website van #samenerdoor van Telenet. Ook studenten die Adobe gebruiken op school kunnen de programma’s tot en met 31 mei gratis gebruiken op hun eigen computer.

De juiste software voor iedereen

Een andere grote speler die zijn software tijdelijk gratis aanbiedt, is Avid, het bedrijf achter Avid Media Composer – één van ’s werelds meest geavanceerde videobewerkingsprogramma’s. Zij gaan nog een stapje verder en geven je maar liefst 90 dagen gratis toegang tot hun software.

Als zelfs dat niet voldoende is kan je je natuurlijk ook onderdompelen in software als Pixlr X, Canva en Photopea. Programma’s als deze zijn (en blijven) volledig gratis en kunnen alles wat je nodig hebt om je foto’s, video’s en socialemediakanalen te doen stralen.

Voor meer digitale tips en ideeën om de verveling voor te blijven, surf naar www.telenetsamenerdoor.be.