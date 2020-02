L'Oréal Paris lanceert internationaal trainingsprogramma tegen straatintimidatie Margo Verhasselt

25 februari 2020

14u45 0 Vrije tijd In samenwerking met ngo Hollaback! start L’Oréal Paris een initiatief om miljoenen mensen te trainen in omstanderinterventie om straatintimidatie aan te pakken.

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, lanceert L’Oréal Paris het Stand Up programma in vijf landen (Frankrijk, Spanje, Argentinië, Canada en de VS) en later dit jaar in zes andere landen, om op globale schaal bewustwording te brengen rond straatintimidatie met een duidelijke call-to-action. Van scholen tot openbaar vervoer, van festivals tot online platformen, Stand Up wil uitgroeien tot een globale community van 1 miljoen upstanders, getraind in de 5D’s: Direct, Distract, Delegate, Document, Delay het door experten goedgekeurde omstanderinterventie trainingsprogramma gepionierd door Hollaback!

Zo’n 78% van de vrouwen kreeg al eens te maken met seksuele intimidatie op openbare plaatsen. Slechts 25% van de slachtoffers geeft aan dat iemand hen toen te hulp schoot. Niet zo verwonderlijk, 86% van ons weet immers niet wat te doen als het voor onze ogen gebeurt. Die cijfers komen uit de bevindingen van een internationale bevraging over seksuele intimidatie op openbare plaatsen, uitgevoerd in samenwerking met marktonderzoeksbureau Ipsos, onderzoekers van Cornell University en L’Oréal Paris. Die studie bekeek intimidatie op grote schaal, via online interviews verspreid over acht verschillende landen. De ervaringen van 15.500 mensen van alle leeftijden met intimidatie op twee niveaus – zowel als slachtoffer als als getuige - werden onder de loep genomen. De resultaten bevestigen L’Oréal Paris’ vastberadenheid om op te komen voor de eigenwaarde van alle vrouwen en straatintimidatie in het dagelijkse leven tegen te gaan.

Trainingswebsite

“Hoevelen van ons kijken de andere kant op, omdat we gewoonweg niet weten hoe we kunnen helpen? We werken samen met L’Oréal Paris om mensen - mannen, vrouwen, van alle origines en alle generaties - wereldwijd te trainen in de 5 D’s, de eenvoudige tools die ze nodig hebben om de situatie eerst te herkennen en vervolgens tussen te komen. Deze samenwerking heeft de kracht om die kwestie echt te transformeren. Samen kunnen we intimidatie een halt toeroepen om openbare plaatsen veilig te maken voor meisjes en vrouwen”, reageerde Emily May, co-founder en executive director van Hollaback!.

Via een speciale trainingswebsite en via sociale media zal Stand Up de 5 D’s aanleren. Door de ogen van het publiek te openen voor de omvang van intimidatie van vrouwen, wil Stand Up tegelijkertijd intimidatieplegers ontmoedigen, slachtoffers ondersteunen en omstanders aanmoedigen om in te grijpen om over het algemeen een culturele verschuiving teweeg te brengen in de wereldwijde reactie op straatintimidatie.