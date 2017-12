Kwart Belgen geeft met de feestdagen meer uit dan ze hebben TVM

11u58

Bron: VTM 0 Foto door rawpixel.com voor Unsplash Vrije tijd December is een dure maand. Je wil een feestmaaltijd eten, een kerstboom kopen, misschien wel een nieuwe outfit en iedereen verwacht ook nog eens cadeautjes. Dat één Belg op vier toegeeft dat hij met de feestdagen meer geld uitgeeft dan hij zich kan veroorloven, verrast dan ook niet eens zo hard.

Uit een Europese bevraging bij 20.000 Europeanen waaronder duizend Belgen, blijkt dat een kwart van onze landgenoten meer uitgeeft in december dan hij zich kan veroorloven. Vooral het online shoppen en de kredieten maken het gemakkelijk: je hoeft je huis niet meer uit om geld uit te geven.

De gevolgen daarvan blijken meestal een paar maand later, als gewone rekeningen niet meer betaald kunnen worden. Door keuzes die gemaakt werden in december, komen rekeningen dan onderaan de stapel te liggen. Incassobureaus pleiten er dan ook voor om financieel beheer op te nemen in de schoolse leerplannen.

