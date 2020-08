Krullen de bladeren van je kamerplanten op? Dit is er mis Stéphanie Verzelen

05 augustus 2020

10u05 0 Vrije tijd Planten houden is heerlijk, maar niet altijd een makkie. Zeker niet wanneer je plant je een signaal geeft dat er iets mis is, maar je bij God niet weet wat. Opkrullende bladeren zijn zo’n signaal en de oorzaak vind je door deze vier stappen te volgen.

Stap 1: heeft je plant dorst?

Een plant die te weinig water krijgt, zal zijn bladeren opkrullen om zo minder water te laten verdampen. Steek een vinger in de potgrond en voel: is de grond droog? Dan is het tijd voor wat extra H20. Nog tekenen van te weinig water zijn bladeren die erg gaan hangen of geel worden.

Let wel: een plant kan dezelfde symptomen vertonen wanneer hij te veel water heeft gekregen. Dan gaan zijn wortels immers rotten en kan hij ook geen water meer opnemen. Haal er dus niet zomaar de gieter bij, maar check eerst goed de potgrond (en desnoods de wortels) en ga na hoe droog of nat die is.

Stap 2: krijgt je plant te veel licht?

Ligt het niet aan het water, dan ligt het misschien aan het licht. Niet elke plant houdt immers van veel zonlicht. Sommige planten zijn zelfs grote liefhebbers van schaduw. Het hangt er maar van af hoe ze in hun natuurlijke habitat leven (google dat eens!). Vaak zullen bij te veel licht vooral de oudere bladeren van je plant gaan opkrullen, de jonge blaadjes zullen eerder bruine randen hebben en kleiner van formaat zijn.

Zien de opgekrulde bladeren van je plant er ook bruin uit, voelen ze ‘crispy’ aan en staat je plant in direct zonlicht? Dan is het een goed idee om je plant een pak verder van het raam te zetten of op een schaduwrijker plekje. Na een paar dagen zou je groene vriend zich beter moeten voelen.

Stap 3: heeft je plant ongewenste bezoekers?

Lijken licht en water helemaal oké? Dan heeft je plant misschien beestjes. Sommige insecten, waaronder bladluizen, teren op het sap in de bladeren van je plant om te overleven. En hoe meer sap ze uit de bladeren zuigen, hoe meer die opkrullen. Check dus goed of je ergens op de bladeren ongewone vlekjes ziet of kleine diertjes. Je zou ze met het blote oog moeten kunnen spotten.

Zijn beestjes de boosdoeners? Verlos dan je plant door de bladeren af te kuisen met een zelfgemaakt middeltje. Meng 20 ml keukenolie (zonnebloemolie of olijfolie, bijvoorbeeld), 1 theelepel natuurlijke vloeibare zeep en 2,5 dl water, schud goed en vul aan met water tot je 2 liter hebt. Blijf de plant wekelijks met het middeltje besproeien tot de insecten weg zijn. Verhuis je plant eventueel ook naar een andere plaats, waar hij gelukkiger is. Zo is hij weerbaarder tegen insecten.

Stap 4: er is iets mis met de potgrond

Als geen van bovenstaande oplossingen helpt, dan is het tijd om je plant te herpotten. Hoogstwaarschijnlijk is er iets mis met de potgrond, waardoor de wortels van je plant geen water kunnen opnemen. Verse potgrond kan dan de oplossing zijn.

Stap 5: verwijder de gekrulde bladeren

Heb je het probleem aangepakt? Dan hoef je nu alleen nog de gekrulde bladeren te verwijderen. Het is zonde, maar zo kan je plant tenminste focussen op het gelukkig houden van de gezonde bladeren.

