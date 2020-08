Krijten zonder grenzen: 5 verrassende ideeën met simpel stoepkrijt

Uit de schaduw

Ken je schaduwkunst? Je hoeft niet sneller te kunnen tekenen dan je schaduw. Het werkt als volgt: neem je favoriete speelgoed mee naar buiten en installeer je op een zonnig plekje. Zet bijvoorbeeld een dino in een coole positie en kleur zijn schaduw in met stoepkrijt. Tadaa, zelfs als je dinosaurus het even gehad heeft met stilstaan, blijft zijn schaduw mooi in vorm. Heb je een oma, broer of poes die graag lang stilzit, dan kan je proberen om een XL schaduwportret te maken.

Alles wat nog op je verlanglijstje staat realiseren in één dag? Dat kan! Begin maar te tekenen: een ijsje met twintig bollen eten of waarom niet… naar de maan vliegen?

Voor dromers

“Als je het kan dromen, kun je het doen”: een uitspraak van Walt Disney die heel mooi past bij deze tip. Als je je fantasie wat ruimte geeft - én een potje stoepkrijt - is er plots heel veel mogelijk. Alles wat nog op je verlanglijstje staat realiseren in één dag? Dat kan! Begin maar te tekenen: een dagje exotisch strand, een ijsje met twintig bollen eten, tussen de bomen slingeren of waarom niet… naar de maan vliegen? Teken het decor, ga er zelf in liggen en hopla je bent waar je dromen je brengen. Bonuspunt: neem van bovenaf een foto van het resultaat. Dat ziet er geweldig cool uit dus zo is je vakantie-album meteen ook weer gepimpt.



Diepe kleuren met waterkrijt

Dat krijt en water niet de beste combinatie vormen, ontdek je als je je krijt buiten laat slingeren bij regenweer. Maar met een klein beetje water krijgt je krijttekening wél een extra dimensie. Neem bijvoorbeeld lege yoghurtpotjes mee naar buiten en vul ze met lauw water. Zet je krijtje er een minuutje in tot het donkerder wordt van kleur. Als je nu tekent zijn je kleuren veel intenser en je kan veel sneller een grote tekening maken. Fijne lijntjes en details maak je dan weer makkelijker met droog krijt.

Origineel uit de hoek komen met een selfie, daar moet je wat extra moeite voor over hebben. Wat denk je van een krijtselfie met een creepy kantje?

Creepy krijtselfie

Origineel uit de hoek komen met een selfie, daar moet je wat extra moeite voor over hebben. Wat denk je van een krijtselfie met een creepy kantje? Zoek om te beginnen iemand die je kan helpen om je omtrek te tekenen terwijl je op de grond ligt. Voor stap 2 heb je kleren van jezelf nodig, leg ze op je omtrek alsof je ze aan hebt. Nu nog afwerken met haren, een gezicht en alle andere details en je kan op de foto met je dubbelganger die er verdacht stil bijligt.

Donzige verf

Wil je zwieriger uit de hoek komen, dan is fijner om met verf te kunnen werken dan met stukken krijt. Voor dit recept kan je werken met gemalen krijt of je kan het vervangen door voedingskleurstof of verf op waterbasis. Wat je ook kiest, je bent er zeker van dat je tekening alleen maar tijdelijk je stoep, oprit of terras siert.

Recept:

• 1 kopje bloem

• 1 kopje water

• 1 eetlepel afwasmiddel

• Om te kleuren: gemalen krijt of enkele druppels voedingskleurstof of makkelijk uitwasbare verf

Meng alles goed bij elkaar en je verf is klaar voor gebruik.

Je kan de verf in een knijpfles doen om met reliëf te schilderen of in een potje en je uitleven met verfborstels. Restjes kan je niet bewaren, zeker niet in een knijpfles want dan kan het mengsel ontploffen. Dat wordt verven tot de hele straat van kleur voorzien is!



BEKIJK OOK: Evi en haar kids tonen je hoe je een stoepkrijt-ijsje maakt



Lees alles over de gekste mama en papa challenge in dit dossier.

