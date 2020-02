Koud wassen is beter voor het milieu en je kleding, maar wast het ook proper? Roxanne Wellens

02 februari 2020

09u11

Bron: IPS 5 Vrije tijd Een korte, koude wasbeurt is beter voor het milieu en je kledij. Dat bewijst een onderzoek van de Universiteit van Leeds en wasmiddelenfabrikant ‘Procter & Gamble’. Er komen minder microplastics in het afvalwater terecht en je kleding blijft er langer goed door. Maar is je kledij dan wel proper? “Kort wassen kan voor stukken die gewoon een opfrissing nodig hebben, maar voor vuile kleding raad ik toch een warmer, of een lang maar koud programma aan.”

Wist je dat je met een simpele wasbeurt het milieu vervuilt? Tijdens het wassen komen er microplastics uit synthetische kleding in het afvalwater terecht, en die zijn goed voor meer dan een derde van alle plasticvervuiling in de oceaan. Daarom is het beter om te kiezen voor een korte en zo koud mogelijke wascyclus, blijkt uit het onderzoek in vakblad Dyes and Pigments. Zo belast je het milieu niet alleen minder, de kleuren van je kleding blijven langer helder en de stof slijt minder snel.

Goedkoper

Koud wassen is ook minder duur. 90% van de energie die een wasmachine gebruikt gaat naar het opwarmen van water. Een wasje van 90 graden kost daardoor € 0,40 aan energie terwijl wassen op 15 graden maar € 0,05 kost. Daarbij ontdekten de wetenschappers uit het onderzoek dat kleding die op 30 minuten aan 25 graden gewassen werd veel minder kleurverlies had dan kledij gedurende 80 minuten gewassen aan 40 graden. Er kwamen ook de helft minder microvezels in het afvalwater terecht.

Echt proper?

Of je vuile was ook echt proper wordt door een kort en koud wasprogramma, betwist Droogkuis en Wasserij Voss. Maar: “Een koud, lang eco-programma krijgt je vies wasgoed wél helemaal schoon.” Dat komt omdat eco-programma’s veel langer draaien dan een gewoon wasprogramma. Het water en het wasmiddel kunnen bij de eco-stand langer inwerken, waardoor het resultaat hetzelfde is. Tegenwoordige zorgen actieve stoffen in wasmiddelen er wel voor dat je ook bij lagere temperaturen goed kan wassen. Er zijn zelfs wasmiddelen speciaal ontwikkeld voor koude wasjes. Handig, want sommig stuks moét je gewoon koud wassen. Wollen truien of delicate stofjes bijvoorbeeld. Kleding die niet echt vuil is, zoals je een shirt dat je maar een dag hebt gedragen of jeans, leent zich ook prima voor een koude wasbeurt.

Wasmachine

Heeft koud wassen een effect op je wasmachine? “Altijd wassen met korte of koude programma’s is niet goed voor je wasmachine”, klinkt het bij de wasserij. “Dan krijg je vuil in je leidingen en in je trommel. Daarom is het goed om af en toe een warm programma te wassen van 90 graden, zodat alle bacteriën en vieze geurtjes weggaan. Ik raad daarbij aan om af en toe een lege wasmachine te laten draaien met een scheut soda, dat werkt ontvettend.”

Vervuiling tegengaan

Om vervuiling door microplastics tegen te gaan kan je een speciale waszak kopen, waar je kleding in steekt die synthetische stoffen bevat. Zo’n zak zou 90% van de microplastics uit kleding tegenhouden. Zo kan je toch ecologischer wassen, zelfs als dat betekent dat je ook nog op 40 of 60 graden wast.