Koop een dildo van €13.000 of volg een geitenmelk dieet: het vreemdste advies van Gwyneth Paltrow Margo Verhasselt

07 januari 2020

11u03 0 Vrije tijd Gwyneth Paltrow verklapte hoe ze zich voorbereidde op de Golden Globes: van een intense massage tot haar gezicht onder handen nemen met een gouden Goop ‘gezichtsvibrator’. Frons jij bij het horen van het woord ‘gezichtsvibrator’ ook spontaan de wenkbrauwen? Je bent niet alleen. We leggen uit wat het toestel is en overlopen het vreemdste advies dat Paltrow haar Goop-volgelingen al gaf.

Goop: een vierletterwoord of de naam van Gwyneth Paltrow’s lifestylewebsite. Wat tien jaar geleden begon als een wekelijkse nieuwsbrief voor rijke mensen, is ondertussen een volledig lifestyle- en wellnessimperium geworden. Wat kan je verwachten van Goop? Bijzonder gezondheidsadvies, prijzige snufjes en boze wetenschappers die zowat al het advies vanop de website ontkrachten. We sommen de gekste momenten van de voorbije jaren op: alsjeblieft, dankjewel.

1. De gouden gezichtsvibrator

Voorbereidingen voor de Golden Globes moéten extravagant zijn, dacht Paltrow hoogstwaarschijnlijk bij zichzelf. Hoe ging ze zelf aan de slag? Ze gebruikte een gouden gezichtsvibrator, die ook te koop is op haar website. De ‘vibrator’ is gemaakt met bladgoud en dankzij de subtiele schokjes wordt het gezicht strakker. Daarnaast zou het ook erg aangenaam aanvoelen op het gelaat. Prijskaartje? Zo’n 218 euro.

2. BH’s verbranden

Slechte relatie achter de rug? Waarom verbrand je dan niet al je lingerie? Goop meent dat een ‘rituele’ bh-verbranding reinigend zou werken na een slechte breakup en ervoor zou zorgen dat je de negatieve energie van je ex kwijtraakt.

3. Een darmspoeling voor iedereen

“Een darmspoeling is een essentiële manier om je darm opnieuw te hydrateren en resetten. Dit doet ze door warm water doorheen de darm te spoelen.” Paltrow schreeuwt het van de daken: je zo nu en dan inwendig laten spoelen zou goed zijn voor iedereen.

4. De ‘spirit animal’-gids

Zat je vroeger in de Scouts? Dan hield je daar waarschijnlijk een totem aan over. Wel, een ‘spirit animal’ is iets waar Paltrow zich volledig achter schaart. Op haar website publiceerde ze een gids waarin je jouw dier kan ontdekken en daarnaast bracht ze ook een collectie ‘spirit animal’-ringen uit van 2.142 euro. Koopje!

5. Het geitenmelk dieet

“Naar mijn ervaring is een geitenmelkdieet van 8 dagen waarbij je ook anti-parasietkruiden inneemt geweldig”, klonk het op de website. Waar ze bij Goop goed in zijn? Hun lezers ziektes toewijzen (in dit geval een parasiet) en meteen ook een vreemde oplossing bieden (8 dagen alleen geitenmelk drinken bijvoorbeeld).

6. De gouden dildo

“Yep, het is een dildo uit 24-karaat goud”, meer woorden werden er niet aan vuilgemaakt. (Zo’n 13.400 euro, voor de geïnteresseerden).

7. Een bijensteekje hier en daar

Een goede manier om littekens weg te werken? Laat je eens steken door een bij. “Ik laat me vrijwillig steken door bijen. Het is een eeuwenoude therapie die apitherapie genoemd wordt. Het is geweldig als je er meer over opzoekt, maar man, het doet pijn”, liet Paltrow weten.

8. Een scheiding is niet meer dan ‘bewust ontkoppelen’

“Als we kunnen erkennen dat onze partners in intieme relaties onze leerkrachten zijn, die ons helpen evolueren, dan kunnen we het drama van een scheiding achterwege laten en beginnen aan het bewust ontkoppelingsproces.” Althans, dat is wat Paltrow in 2014 te zeggen had over haar scheiding met Coldplay’s Chris Martin.

9. Stoom je vagina

De actrice deelde al met de wereld dat ze niet vies is van een stoombad, voor haar vagina, want “het brengt je hormonen in balans, en er komt veel energie vrij”. “Maar het is niet zomaar een stoombad”, schreef ze in 2015 op haar lifestylewebsite Goop. “De V-steam brengt je vrouwelijke hormonen in balans. En er komt ontzettend veel energie vrij door zo’n stoomsessie.” Een halfuurtje V-stomen kost een slordige 45 euro.

10. Steek een steen van 50 euro in je vagina

Net bekomen van het stoombad? Het spijt ons maar veel rust krijgen de edele delen van Paltrow nu eenmaal niet. Nog een tip van de actrice? Breng jadestenen, of ook wel yoni eieren, in in je vagina. Dit zou de spieren van je bekkenbodem verstevigen, en zijzelf is er alvast grote fan van. Naast getrainde spieren moet het inbrengen van een ei ook voor hevigere orgasmes zorgen. Klinkt vreemd, maar het is al eeuwen een traditie in China. Totaal van de pot gerukt is deze sekstip dus niet.