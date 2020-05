Kookgek geworden door corona? Deze must-haves kan je goed gebruiken in de keuken

Charlotte Fouquet

12 mei 2020

12u00

Bron: HLN Shop 0 HLN Shop Nu iedereen verplicht in zijn kot moet blijven, valt het op dat heel wat mensen aan het klussen, tuinieren of koken slaan. Vooral dat laatste zit serieus in de lift. Receptenwebsites zien de bezoekersaantallen stijgen en ook supermarkten springen op de kar met speciale acties. Wil jij graag jouw keukentalenten ontwikkelen? Zorg dan dat je zeker het juiste materiaal in huis hebt. In onze ‘ Nu iedereen verplicht in zijn kot moet blijven, valt het op dat heel wat mensen aan het klussen, tuinieren of koken slaan. Vooral dat laatste zit serieus in de lift. Receptenwebsites zien de bezoekersaantallen stijgen en ook supermarkten springen op de kar met speciale acties. Wil jij graag jouw keukentalenten ontwikkelen? Zorg dan dat je zeker het juiste materiaal in huis hebt. In onze ‘ Thuisblijfgids ’ ontdek je nog meer tips om je (extra) vrije tijd plezant in te vullen.

Een kookpot in gietijzer

Kookpotten en pannen in gietijzer zijn al een tijdje populair. Ze hebben een degelijke en tegelijk hippe uitstraling en je vindt ze in alle vormen en kleuren. Maar ze bieden ook tal van voordelen voor zowel beginnende als gevestigde koks. Zo zijn ze geschikt voor alle warmtebronnen en kunnen ze heel hoge temperaturen aan. De warmte wordt bovendien gelijkmatig verdeeld en de pot behoudt de warmte ook heel goed. Ze zijn tot slot erg duurzaam. Onderhoud ze goed en je kan er jaren mee verder. Een gietijzeren kookpot mag dus zeker niet in je keuken ontbreken.

Een universeel mes

Echte chefs beschikken over een heel arsenaal aan messen. In een professionele keuken heeft dat zijn nut. Een beginnende amateurkok is meer gebaat met één erg goed universeel mes, waarmee je groenten kan snijden, brood, kaas, enzovoort. Let vooral op de maat - die moet toch wat aansluiten op de maat van je handen - en of het comfortabel genoeg in je hand ligt.

Een ‘gezonde’ friteuse

Het beste nieuws van heel de lockdown tot nu toe? Dat we twee keer per week frieten moeten eten! Dat was toch een van de suggesties bij het nieuws dat er een overschot aan diepvriesfrieten is. Maar, wie de lockdown liever niet tien kilo zwaarder dan voordien wil uitkomen, kiest best voor een airfryer. In zo’n heteluchtfriteuse maak je frieten en gefrituurde hapjes, maar je gebruikt veel minder vet dan in een gewone frituurpan.

Een accurate weegschaal

Meten is weten. Hoewel exacte hoeveelheden belangrijker zijn bij het bakken van cakes en taarten, spring je ook bij het koken van een maaltijd beter niet te los om met de hoeveelheden in recepten. Een goede weegschaal, en ook maatbekers met verschillende maataanduidingen, zijn dus onmisbaar. Mechanisch of elektronisch, met weegkom of zonder, opvallend of functioneel: je vindt zeker een keukenweegschaal die bij jouw noden past.

‘Light’ inspiratie

Gezond én lekker eten? Natuurlijk past dat samen! De boeken van culinair auteur Pascale Naessens staan echt boordevol tips en inspiratie. Géén diëten, wél gezond, yummie en gemakkelijk te maken.

