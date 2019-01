Kokos, krab en kalkstenen rotsen: ontdek authentiek Thailand Anke Michiels

11 januari 2019

17u55 0 Vrije tijd Wie niet van massatoerisme houdt, maar wel naar alle troeven van een tropisch eiland - en die overhéérlijke Oosterse keuken - verlangt? Die moet op het authentieke Koh Ya Noi zijn. Parel aan de Thaise kust.

Sawadika! Wie ooit al in Thailand kwam, kent deze warme begroeting. De Thai leggen daarbij de handpalmen tegen elkaar en maken een lichte buiging. Op Koh Ya Noi worden we vriendelijk ontvangen door lokale reisgidsen Toi en Teddy. Zij kennen Thailand op hun duimpje, wij zullen samen met hen slechts een klein stukje ontdekken. Maar wat voor één.

Speedboat

Na een landing op Bangkok, en een korte tussenvlucht, gaat het van het populaire Phuket met een taxi naar de waterkant. Daar gaan we de speedboat op: de enige manier om op Koh Ya Noi te geraken. Het boottochtje an sich is al de moeite: op een half uurtje vaar je voor geen vijf euro naar je bestemming, tussen de locals, voedingswaren, tonnen verse krab en andere zeevruchten, en met een uitzicht over het water, zo ver het oog reikt.

Koh Ya Noi kent geen drukke hoofdbaan, dan wel smalle weggetjes waarover enkel scooters, tuk-tuks en van die kleine trucks rijden. Je vindt er makkelijk vervoer, voor een prikje. Het eiland is klein genoeg om het op enkele dagen te bezichtigen, maar het loont de moeite om hier wat meer tijd te spenderen. Geniet van de uitzichten, van de verlaten stranden, van de lokale eettentjes. En ook van de rust, zeker als je daarna mogelijk terug naar het drukke Bangkok reist. Ga er gerust even bij zitten ook, als de zon hier opkomt, of ondergaat: mooier wordt het niet.

Moslim

Van een echt stadscentrum is er op Koh Ya Noi geen sprake. Toch is de hoofdstraat een bezoekje waard. Je vindt er heerlijke plekjes om te eten - proef zeker van roti, de typisch Thaise opgerolde pannenkoek - en je ziet er de lokale bevolking in hun dagelijks leven. Je treft hier ook een moskee: het eiland is hoofdzakelijk islamitisch. Je zal hier varkensvlees noch alcohol vinden. (in de hotels is er wel alcohol te verkrijgen, nvdr.) De islam en het boeddhisme - de twee grootste geloofsovertuigingen in Thailand - leven hier vreedzaam naast elkaar.

Kokos

We rijden met een truck langs bossen vol rubberbomen - de voornaamste industrie van het eiland - en door rijstvelden. Lange uitgestrekte groene weiden - je waant je bij momenten in Vietnam. Een lust voor het oog. Wie écht wil proeven van een tropische sfeer? Die passeert best aan een kokosnootplantage. Hier wordt de kokosnoot vers van de boom geplukt en ter plekke opengehakt: van de schil wordt een lepel gemaakt, waarmee je de zachte inhoud kan leeg lepelen, nadat je eerst de kokosmelk hebt opgedronken. Een aanrader! Ook in hotels serveren ze verse kokosnoten. Gekoeld is het de bést denkbare dorstlesser.

James Bond eilanden

Koh Ya Noi ligt in de beroemde Phang Nga Bay, een baai met de mooiste exotische eilanden. Zo kijk je niet enkel uit op een indrukwekkend stel kalkstenen rotsen. Op de verdere eilanden in de baai zijn James Bond’s ‘The Man With The Golden Gun’ en ‘Tomorrow Never Dies’ gefilmd. Verderop het water in, op de Phi Phi eilanden, kwam Leonardo DiCaprio dan weer langs om ‘The Beach’ in te blikken. Op zich allemaal niet spectaculair, maar toch een leuk weetje om bij weg te dromen, zo onder je parasol met een cocktail in de hand.

Thaise massage

Logeren op Koh Ya Noi kan in veel prijscategorieën: van kleine, eenvoudige hotels tot idyllische resorts à la Ibiza: met lichte kleuren, chill meubilair, zicht op zee vanuit het zwembad. Wij logeren in Cape Kudu - een prachtig voorbeeld van luxe en hoog relax-gehalte. Met een restaurant in open lucht, om maar één troefje te noemen. Het hotel biedt naast alle prima voorzieningen ook Thaise massages aan. Kleine tip: vlak naast het hotel kan je precies dezelfde behandeling krijgen, voor de helft van de prijs.

Milieuvriendelijke luxe in Six Senses

Voor zij die (heel) wat extra vakantiecentjes te spenderen hebben is er het Six Senses Hotel: de hemel op aarde. Een prachtig exotisch resort dat plaats biedt aan 112 gasten in 56 villa’s. Met als bijzondere extra een zeer milieuvriendelijk beleid. Zo is plastic er absoluut verboden - je roert er in je cocktail met een lepel van citroengras - en zorgt het hotel volledig voor eigen drinkwater: dankzij een bron en een filtersysteem worden er duizend flessen water per dag gebotteld. Hiervoor vragen ze slechts een kleine bijdrage aan de gasten, die opbrengst gaat vervolgens integraal naar schooltjes op het eiland.

Farm to table

Het hotel houdt geiten, eenden en heeft ook vierhonderd kippen. Hotelgasten mogen zelf eieren komen rapen ‘s morgens, en deze laten bereiden als ontbijt. In de keukens heerst niet enkel een farm to table - er zijn tal van moestuinen en hutten met wel veertien soorten champignons - maar ook een zero waste beleid: niks wordt weggegooid. Schillen van de ananas, bijvoorbeeld, worden gemengd met suiker en water en dan een maand bewaard: dat blijkt een prima kuisproduct. Glas wordt vermalen tot zand om potjes mee te maken. Aluminium wordt naar een fabriek verzonden om protheses mee te maken. Er wordt gecomposteerd: ze brouwen hun eigen insectenspray, en van oude houtrestanten maken schrijnwerkers nieuwe meubels. Restjes kaarsvet worden opnieuw gesmolten en herwerkt tot nieuwe. Zieke planten worden verzorgd in het ‘planten-ziekenhuis’, en na herstel worden ze teruggeplaatst. Weggooien en zomaar vervangen is geen optie. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Los daarvan is Six Senses een prima uitvalsbasis om het eiland te verkennen. Of voor een boottochtje naar de lagune: neem een longtailboat en vaar de schoonheid tegemoet. Zin om te ontspannen? Nood aan yoga? De Spa van Six Senses spreekt tot de verbeelding. Het sunrise breakfast - een ontbijt om zes uur ‘s morgens aan het infinity pool met zicht op de kalkrotsen - zou een onvergetelijke ervaring zijn.

We verlaten Koh Ya Noi tenslotte met een ritje langs de mangroven. Probeer hier zeker eens met een kajak door te varen: het water heeft een waanzinnig mooie kleur en met wat geluk spot je er aapjes. We verlaten het eiland met honger naar méér. Gidsen Toi en Teddy duwen ons nog snel een zakje sticky rice met mango in de handen. “Een kleine snack, voor onderweg.” En zo nemen we de smaak van Thailand nog even met ons mee.

We bezochten Thailand samen met Aster Nzeyimana en Lize Feryn: de sympathieke VRT-sportjournalist en de bloedmooie actrice praatten op Koh Ya Noi voor het eerst over hun liefde voor elkaar. Of zij net als wij voor Thailand gesmolten zijn? Dat kan u morgen lezen in ons weekendmagazine NINA.

Goed om weten

- Wil je zelf ook een reisje boeken naar Thailand? Meer informatie vind je op de website van Tourism Thailand.

- Thai Airways Internation vliegt als enige maatschappij vijf keer per week rechtstreeks tussen Brussel en Bangkok, met vlotte connecties naar Phuket. Promoprijzen naar Bangkok vanaf 635 euro heen/terug in het laagseizoen, alle taksen inbegrepen. Boeking via Thai Airways.

- Aster en Lize verbleven in het luxueze Six Senses Koh Yao Noi resort. Ook de fotoshoot vond er plaats.

- Op zoek naar een overnachtingsplek in Bangkok? Aster en Lize verbleven één nacht in hotel The Penisula.

- Onze redactrice, styliste en fotograaf verbleven in hotel Cape Gudu Koh Yao.

- #mijnthailand #amazingthailand #opentothenewshades