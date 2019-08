Koffer achtergebleven of verloren? Zo krijg je alles wat je nodig hebt toch mee in je handbagage

Nele Annemans

04 augustus 2019

14u03

Bron: The New York Times 0 Vrije tijd Er was dit weekend behoorlijk was chaos op Brussels Airport. Niet alleen waren het de drukste dagen van het jaar op de luchthaven, ook het bagagesysteem raakte geblokkeerd waardoor duizenden stuks bagage niet op tijd op hun bestemming raakten. Moet jij nog op vakantie vertrekken? Met deze tips zorg je ervoor dat je toch al het noodzakelijke mee hebt in je handbagage als je koffer verloren gaat of achterblijft.

1. Kies voor de juiste handbagage. Investeer in een kleine, harde koffer die je spullen beschermt en niet groter is dan 55 cm x 40 cm x 20 cm.

2. Ga je een midweek op vakantie, gebruik dan de 5-4-3-2-1-regel: neem niet meer dan 5 paar sokken, 4 bovenstuks, 3 broeken of rokken, 2 paar schoenen en 1 hoed/zonnebril/zwempak mee in je handbagage. Pas die laatste aan naar wat je nodig hebt en neemt bijvoorbeeld een sjaal mee als je naar koudere oorden trekt of een sportbeha als je op een sportieve vakantie vertrekt.

3. Leg alles open wat je denkt nodig te hebben en selecteer dan streng. “Denk 2 keer na over alles wat je in je tas wil stoppen”, vertelt reisblogger Ben Nicker-D’Andrea. Samen met zijn partner vloog hij ooit 9 dagen naar Marokko met enkel en alleen handbagage. “Laat de ‘juist voor het geval dat ik het nodig heb’-regel helemaal achterwege. Mocht je die dingen toch nodig hebben kan je ze meestal ter plekke ook nog kopen.”

4. Denk aan Tetris: de beste manier om alles in een tas te krijgen is om elke centimeter te benutten. Vul je schoeisel bijvoorbeeld met sokken en leg ze vervolgens in een plastic zak en hiel aan teen onderaan in je koffer.

5. Gebruik een bepaalde inpakstrategie om zoveel mogelijk in je handbagage te krijgen. Je kan bijvoorbeeld je kleding oprollen. Daardoor nemen je stuks minder plaats in en raken ze minder snel gekreukt. Je kan ook de wikkeltechniek gebruiken. Wikkel daarbij elk kledingstuk zorgvuldig rond een centrale kern, met bijvoorbeeld ondergoed en T-shirts in het midden en grote stuks zoals blazers en jurken als buitenlaag.

6. Hou vloeistoffen binnen handbereik. Toiletartikelen moeten altijd samen in een transparante, hersluitbare plastic zak zitten die maximum 20 cm op 20 cm meet. Zorg er ook voor dat ze in een verpakking van maximaal 100 ml vervoerd worden en dat de totale inhoud van je toiletartikelen niet meer dan 1 liter bedraagt.