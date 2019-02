Klimaatvriendelijk roadtrippen: de mooiste treinreizen van Europa LDC

25 februari 2019

16u55

Bron: De Morgen, Eigen berichtgeving 0 Vrije tijd De omroepen geven vandaag in De omroepen geven vandaag in Het Laatste Nieuws eerlijk toe dat ze worstelen met de milieu-impact van programma’s als ‘Reizen Waes’, ‘De Mol’ of ‘De wereld rond met 80-jarigen’. Voor velen ongetwijfeld een herkenbaar schuldgevoel. Gelukkig kan je met de trein ook heel wat kanten op. Geen zorgen om je ecologische voetafdruk, wél volop genieten van het landschap dat voorbijschuift.

Van Zermatt naar St. Moritz (Zwitserland)

Een van de bekendste panoramatreinen? Dat is zonder twijfel de Glacier Express, die rechtstreeks door het hart van de Zwitserse Alpen rijdt. Je bent aan de voet van de Matterhorn in Zermatt, 8 uur later eindig je in St. Moritz. Ondertussen slingert de trein langs steile rotsen, smalle valleien, groene bossen en pittoreske dorpjes. Het toppunt van de reis: het uitzicht op de 2.000 meter hoge Oberalpass.

Van Oslo naar Bergen (Noorwegen)

De trip van Oslo naar Bergen is door Lonely Planet uitgeroepen tot een van de mooiste treinreizen ter wereld. En met reden, want onderweg kan je je vergapen aan de meest spectaculaire vergezichten in Noorwegen. Je passeert het hoogste bergplateau van Europa: Handangervidda. Zelfs tijdens de zomermaanden heb je dus nog kans om sneeuw op de bergtoppen te spotten. Knap!

Van Glasgow naar Mallaig (Schotland)

Ook bij de West Highland Line moet je geen boek of magazine meenemen om je te vermaken. Gewoon uit je raampje turen. Je komt immers ogen tekort om de ongerepte Schotse wildernis te bewonderen. Het is dan ook geen verrassing dat deze treinreis 10 jaar geleden als eens werd gekroond tot mooiste route ter wereld.

Een leuk weetje: deze trip is een heuse aanrader voor fans van ‘Harry Potter’. Onderweg passeer je immers het Glenfinnan viaduct dat te zien is in de films. Met een beetje verbeelding kom je dus terecht in de wondere wereld van de Zweinstein-express.

Van Lissabon naar Porto en Pocinho (Portugal)

Twee jaar geleden ontdekte ondergetekende Portugal met de trein. De conclusie: een dikke aanrader. Neem de trein in hoofdstad Lissabon richting Porto, en brei zo 2 zonnige citytrips aan elkaar. Reis daarna verder met de Linha Douro naar Pocinho. Extra leuk is dat je vlak naast de rivier en de grasbanken zoeft. Onderweg kan je één van de vele wijngaarden bezoeken. Proeven van porto en wijn is er geen optie, maar een must!

Van Belgrado naar Bar (Servië en Montenegro)

Voor romantische vergezichten hoef je géén uren op een vliegtuig te zitten. Dat bewijst ook de lijn tussen Belgrado en Bar. Naar verluidt kom je langs rotsen, meren en hartveroverende dorpjes. Plof je neer op één van de fluweelgroene zitjes in een wagon én genieten maar.

Van Parijs naar Venetië (Frankrijk en Italië)

De Venice Simplon-Orient-Express is ongetwijfeld dé trein voor de luxepoezen onder ons. De trein is immers samengesteld uit gerestaureerde wagons uit de jaren 20 en 30. Één blik, en je stapt precies terug in de tijd. Er zijn zelfs Grand Suites: luxueuze privéaccommodaties mét badkamer, onbeperkte champagne en een butlerservice. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze trein soms de ‘grand hotel op wielen’ wordt genoemd.