Klein wonen hoeft geen straf te zijn: in dit knusse minihuisje vind je alles wat je nodig hebt

29 januari 2018

12u58

Wie wil er nu nog een villa met een grond van een paar honderden hectare als je alles ook gezellig op 23 vierkante meter gepropt krijgt? Wie spontaan een claustrofobische aanval krijgt, zal van gedachten veranderen als je de foto's ziet van dit knusse "tiny house".

Een badkamer met een ligbad en een wasmachine, een volledig uitgeruste keuken, een slaapkamer en een heerlijk terrasje: het Alpha Tiny Home biedt het aan op 23 vierkante meter. Extra voordeel: het huisje is verplaatsbaar, dus wie het in het midden van de natuur zet, waant zich God in Frankrijk.

Het Alpha Tiny House is een project van New Frontier Tiny Homes uit het Amerikaanse Nashville, waar je dit soort huisje op maat kan laten maken. De wanden zijn langs weerszijden grote schuiframen, die je kan openzetten waardoor je een eigen (overdekt) terras kan maken. Met wat uitklapwerk maak je een grote tafel waar je met acht aan kan eten, en wie moe is kruipt het trapje op naar de hoogslaper, om in het kingsize bed (!) te slapen.

Wie zo'n huis op maat wil laten maken, kan een offerte aanvragen bij het bedrijfje. "Ik geloof erin dat iedereen een mooi huis verdient en moet kunnen betalen, ongeacht je socio-economische status," vindt oprichter van het bedrijf David Latimer. "Extra ruimte die je niet nodig hebt, niet zal gebruiken en niet kan betalen, moet tot het verleden behoren." Prijzen voor zo'n minihuisje starten vanaf 79.000 dollar (ongeveer 63.700 euro), voor de full option tel je 95.000 dollar (76.600 euro) neer.