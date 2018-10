KIJKEN. Behind-the-scenes van Nespresso-campagne met George Clooney en ster uit Game of Thrones Margo Verhasselt

17 oktober 2018

10u37 0 Vrije tijd Niet één, maar twee bekende gezichten in de Nespresso-reclame dit keer. Niemand minder dan George Clooney (Who else?) en Natalie Dormer uit Game of Thrones spelen de hoofdrol in de nieuwe reclame van het koffiemerk en wij hebben de eerste behind-the-scenes-beelden.

Vandaag gaat de nieuwe campagne van Nespresso in wereldpremière en neemt George Clooney opnieuw met verve zijn ambassadeursrol op. In ‘The Quest’ hijst George Clooney zich in een harnas en redt hij op majestueuze wijze een middeleeuws koninkrijk. Daarna gaat hij in de straten van New York City op zoek naar zijn grootste wens: de meest uitzonderlijke koffie van het koninkrijk. In dit avontuur toont ook een van de bekendste tv-koninginnen aller tijden haar acteertalent: Natalie Dormer.