Kevin Janssens: "Ik zal altijd onzeker zijn. En dat is geen valse bescheidenheid"

Bron: NINA 0 Filip Van Roe Kevin Janssens Vrije tijd Hij rolt van de ene film in de andere, grijpt kansen in het buitenland en zet zijn eerste Franstalige rol in ‘Tueurs’ knap neer. En dan staat hij op rode lopers ook nog eens te blinken naast een nieuw lief. Zelf blijft hij er allemaal redelijk koeltjes onder, maar wij zeggen: Kevin Janssens (38) is goed bezig. Alors, on parle.

"Ik doe dat echt niet graag, interviews geven." Het is even slikken als de eerste zin uit zijn mond rolt, gevolgd door een zucht. Maar dat is Kevin Janssens ten voeten uit, zo zullen we ontdekken. Hij kan niet doen alsof, hij houdt niet van fake, vertelt hij. En dus nemen we hem gewoon zoals hij is. Onder zijn ietwat arrogante imago– zo met die eeuwige frons, die norse blik, die zware stoppelbaard – schuilt vooral een goedlachse gast die zichzelf prima kan relativeren.

Ben je nog onzeker, bij momenten?

"Ik ben constant onzeker. Dat gaat nooit weg en ik wil dat ook niet. Onzekerheid houdt mij scherp. Doet me beter presteren. Ik vind het belangrijk om mezelf in vraag te stellen en kritisch te zijn over alles wat ik doe. Zo daag ik mezelf uit. Blijven zoeken, blijven leren. Ik zou het vreselijk vinden mocht ik denken: ik bén er. Want wat dan? Ik zal altijd onzeker zijn. En dat is geen valse bescheidenheid."

Schatten mensen je arroganter in dan je in wezen bent?

"Ik denk van wel. Dat komt door hoe ik eruitzie, of door hoe ik kijk. Een goeie vriend van me zei laatst: ‘Kevin, aan jou weet je heel goed wat je hebt.’ Ik kan in het dagelijks leven niet doen alsof. Als ik ergens naartoe moet, en ik heb daar geen goesting in, kan ik niet doen alsof ik het plezant vind. Verplichtingen? Lastig. Ik denk dan: fuck, ik wil hier weg."

