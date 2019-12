Toerisme Oostende Gesponsorde inhoud Kerstfanaten plannen deze winter een weekendje Oostende Aangeboden door Toerisme Oostende

04 december 2019

08u00 0 Vrije tijd Heb jij je rendiertrui al aan en staat de kerstplaat al op? Kortom: ben jij ook zo gek op all things Christmas? Dan moet er dringend een weekendje Oostende in je agenda geboekt worden. De Stad aan Zee dompelt zich deze winter immers helemaal onder in de magische kerstsfeer. Fa la la la la la la la la...

Bewonder de Magische Kerstboom

Volgens velen de mooiste van het land: de Sapin Magique of de Magische Kerstboom van Oostende. Geen echte kerstboom, maar een heuse kermisattractie in kerstthema. Hij staat dit jaar - van 29 november tot en met 5 januari - groots te schitteren op het Wapenplein, in hartje Oostende.

Ga op visite bij de Kerstman

Geen kerst zonder Kerstman. Gelukkig voor de kerstfanaten onder ons heeft de gulle kindervriend ook dit jaar - van 29 november tot en met 5 januari - een buitenverblijf aan de kust. Kom zijn magische woonst met eigen ogen ontdekken op het Wapenplein, vlakbij de Magische Kerstboom. Ben je braaf geweest dit jaar? Ontmoet de Kerstman in hoogsteigen persoon en vertel hem wat er zoal op jouw verlanglijstje staat.

Mis hem niet! Hier ontdek je op welke dagen en tijdstippen de Kerstman thuis is.

Vind je weg in de Kerstboomdoolhof

Spelplezier voor jong en oud! Tijdens de kerstvakantie - tussen 21 december en 5 januari - staat er op het strand van Mariakerke een Kerstboomdoolhof, gemaakt van 500 kerstbomen die magisch verlicht worden. Vind zo snel mogelijk de uitgang of verdwaal heerlijk in deze sprookjesachtige setting. Toegang is gratis.

Shop de beste Christmas gifts

Voor Christmas shopping hoef je heus niet naar Londen. Kuier warm ingeduffeld in de autovrije winkelstraten van Oostende die volhangen met sfeervolle kerstdecoratie. Je vindt er allerlei originele boetiekjes en conceptstores zoals Ferm, Lily, Fleur de Lies en Kabine voor fijne cadeautjes voor jong en oud. Tip voor de überkerstfanaat: in de Kapellestraat vind je zelfs een heuse Christmas Store, waar elke vierkante centimeter in het teken staat van kerstbomen, -lichtjes en decoratie. Na het shoppen kan je al je aankopen feestelijk laten inpakken bij de Inpakbar in het Feest -en Cultuurpaleis, waar je naar keuze iets kan doneren voor het goede doel.

Nog beter: de winkels in Oostende zijn elke zondag open en je kan op vrijdag 20 december genieten van de X-MAS Late Night Shopping tot 20u00.

Wandel doorheen de feeërieke Lichttunnel

De Adolf Buylstraat wordt deze winter omgedoopt tot de meest betoverende kerststraat van Oostende. Hier kan je door een feeërieke Lichttunnel wandelen met duizenden led-lichtjes, die tijdens spectaculaire lichtshows op muziek de mooiste kleuren en vormen aannemen. Elke dag staan er vier shows op het programma: om 16u30, om 17u30, om 18u30 en om 19u30. Toegang is gratis. Be there!

Bezoek het Christmas Village en trakteer jezelf op glühwein

Op het Vissersplein, het gezelligste plein van Oostende, tref je vanaf 19 december een heus kerstdorp aan. Laat je verrassen door diverse kerstanimatie zoals hartverwarmende concerten en snuffel rond op de kerstmarkt, omringd door maar liefst 150 verlichte kerstbomen, met een glaasje glühwein, jenever of warme choco erbij.

Schaats, snoep en warm op bij Winter in het Park

Ook het bekende Leopoldpark krijgt deze winter tussen 29 november en 5 januari een magische make-over met vijftig kerstchalets, een grote ijspiste en warme winterbars. Proef van lokale en internationale lekkernijen, shop cadeautjes in ware kerststijl, laat de kindjes kerstballen vangen in plaats van eendjes, maak een rondje op het ijs en warm nadien op aan een vuurtje, met een lekker drankje erbij. Winter in het Park!

Ho ho ho. Heb jij minstens twee dagen kerstmagie nodig? Blijf overnachten in Oostende. Boek een verblijf in de Stad aan Zee tussen 29 november en 5 januari, via www.winterinoostende.be, en laat je op je kamer extra verwennen met een goodiebag vol verrassingen (waaronder kortingsbonnen, magazines en een warm, winters dekentje).